M i l a n o , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e p e r l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e " è u n p e r c o r s o c o l l e t t i v o , c h e r i g u a r d a l a c o m p e t i t i v i t à d e l l e n o s t r e i m p r e s e , i s e r v i z i a i c i t t a d i n i e l a c r e d i b i l i t à d e l l e i s t i t u z i o n i " . L o h a d e t t o o g g i S e b a s t i a n o C a l l a r i , v i c a r i o d e l l a C o m m i s s i o n e p e r l ’ I n n o v a z i o n e T e c n o l o g i c a e l a D i g i t a l i z z a z i o n e d e l l a C o n f e r e n z a S t a t o R e g i o n i , d u r a n t e l a p l e n a r i a d e l D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m , i n c o r s o a C e r n o b b i o . U n r u o l o s t r a t e g i c o l o r i c o p r e l a c y b e r s e c u r i t y : " N o n s i p u ò p e n s a r e d i f a r t r a n s a r e t u t t o i l v a l o r e d e l l a n o s t r a s o c i e t à s e n z a s i c u r e z z a ; n o n s i p u ò p e n s a r e c h e c i s i a v a l o r e n e l l e i m p r e s e s e n z a c y b e r s i c u r e z z a " . P e r q u e s t o m o t i v o " s o s t e n i a m o l i n e e g u i d a c o m u n i , c e n t r i d i c o m p e t e n z a r e g i o n a l i e u n a p p r o c c i o f e d e r a l e a l l a c y b e r s e c u r i t y " . S e r v o n o , s e c o n d o C a l l a r i , " f o r m a z i o n e e c o o r d i n a m e n t o " . U n " i m p u l s o d e t e r m i n a n t e " l o h a f o r n i t o i l P n r r . " I p r o g e t t i f i n a n z i a t i - h a s p i e g a t o C a l l a r i - h a n n o c o n s e n t i t o a l l e R e g i o n i d i r a f f o r z a r e l e p r o p r i e i n f r a s t r u t t u r e d i s i c u r e z z a . S o n o i n t e r v e n t i c h e n o n p r o d u c o n o s o l t a n t o n u o v e t e c n o l o g i e , m a a n c h e n u o v e c o m p e t e n z e , i n f o r m a z i o n i , a n a l i s i d i r i s c h i o c o n d i v i s i " . " T u t t o q u e s t o n o n d e v e e s a u r i r s i c o n i l P n r r , m a r a p p r e s e n t a r e l a b a s e p e r u n a s i c u r e z z a d u r a t u r a - h a c o n c l u s o - . N o n c i p u ò e s s e r e s i c u r e z z a s e n z a f i d u c i a n e l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e . A c c a n t o a l l a s i c u r e z z a i l t e m a c h i a v e è l a s o v r a n i t à d i g i t a l e . R i s p e t t o a l l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e p e r l ’ I t a l i a è a r r i v a t o i l m o m e n t o d i l a v o r a r e c o m e u n u n i c o s o g g e t t o , p e r c h é n e s s u n o r e s t i i n d i e t r o " .