M i l a n o , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " Q - A l l i a n c e è u n d a t o d i f a t t o e d è u n b r i l l a n t e r i s u l t a t o d i p l o m a t i c o c o n s e g u i t o d a l g o v e r n o " . L o h a a f f e r m a t o o g g i i l S o t t o s e g r e t a r i o d i S t a t o c o n d e l e g a a l l ' I n n o v a z i o n e , A l e s s i o B u t t i , d a l p a l c o d e l D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m 2 0 2 5 i n m e r i t o a l l a n a s c i t a d i q u e l l o c h e è s t a t o d e f i n i t o " i l p i ù p o t e n t e h u b q u a n t i s t i c o a l m o n d o " c o n c o m e o b i e t t i v i l ' a c c e l e r a z i o n e d e l l a s c o p e r t a s c i e n t i f i c a , l a t r a s f o r m a z i o n e i n d u s t r i a l e e l a s o v r a n i t à d i g i t a l e . L a l e g g e i t a l i a n a s u l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e - h o c o n t i n u a t o - e n t r a t a i n v i g o r e l o s c o r s o d i e c i o t t o b r e " s i a m o s i c u r i c h e s a r à u n a l e g g e c h e r e s t i t u i r à a l n o s t r o P a e s e u n c o n c e t t o d i s o v r a n i t à t e c n o l o g i c a e i n d u s t r i a l e " .