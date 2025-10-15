M i l a n o , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o l ’ o t t a v a e c o n o m i a d e l m o n d o , m a v e n t i d u e s i m i n e l l a c o r s a p e r l ’ i a . N o n s i a m o i l f a n a l i n o d i c o d a m a d o v r e m o a m b i r e a p o s i z i o n i p i ù a v a n z a t e " . L o h a d e t t o o g g i i l c e o d i E n g i n e e r i n g , A l d o B i s i o , d i a l o g a n d o c o n l ' A d n k r o n o s d u r a n t e i l D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m , i n c o r s o a C e r n o b b i o . Q u e l l o d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e è u n m e r c a t o c h e n e l B e l P a e s e " s t a c r e s c e n d o a r i t m i d e l 5 0 % a n n o s u a n n o e h a s u p e r a t o i l m i l i a r d o d i i n v e s t i m e n t i l ’ a n n o s c o r s o , e v a v e r s o 1 , 5 m i l i a r d i i l p r o s s i m o a n n o " . D a l p u n t o d i v i s t a f i n a n z i a r i o " p u ò d a r s i c i s i a i n q u e s t o m o m e n t o u n p o ' d i s o p r a v v a l u t a z i o n e , m a t e n d o a e s s e r e p o s i t i v o s u l f a t t o c h e t a n t i i n v e s t i m e n t i v e r r a n n o f a t t i e c h e c i s a r à u n i m p a t t o e n o r m e d a l p u n t o d i v i s t a d e l l ' a p p l i c a z i o n e d i q u e s t e t e c n o l o g i e a b e n e f i c i o d i t u t t i i c i t t a d i n i . V e d r e m o c o s a s u c c e d e r à p e r l ' h y p e f i n a n z i a r i o " .