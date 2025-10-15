Milano, 15 ott.(Adnkronos) - LIntelligenza Artificiale sta vivendo una nuova evoluzione: i Large Language Model continuano a rappresentare il cuore pulsante dellAI generativa, ma nel frattempo gli Small Language Model stanno rendendo più accessibile lAI e aprendo la strada agli Agentic AI. Questultimi sono sistemi capaci di pianificare, agire e adattarsi in tempo reale, segnando il passaggio verso forme di Intelligenza Artificiale realmente autonome. È una trasformazione profonda, che crea ecosistemi digitali più efficienti, multimodali e sostenibili". Così, a conclusione del suo intervento al ComoLake 2025, il Ceo di Engineering Aldo Bisio. "In Engineering crediamo che lIntelligenza Artificiale debba essere un motore di progresso, accessibile, etico e al servizio delle persone. La nostra vision è AI First: abbiamo reso questa tecnologia un elemento strutturale dei processi industriali, dei servizi pubblici e della vita quotidiana. Usiamo lAI e la Generative AI in tutti i settori strategici industria, energia, sanità, finanza, pubblica amministrazione per trasformare dati in conoscenza e conoscenza in valore reale", sottolinea. "Con EngGPT, la nostra piattaforma di Private GenAI conforme allAI Act, diamo alle organizzazioni strumenti per sviluppare la propria intelligenza digitale in modo sicuro e personalizzato. Il nostro obiettivo è accompagnare imprese e istituzioni verso un futuro in cui lAI non sostituisce, ma amplifica le capacità umane, costruendo uneconomia più competitiva, sostenibile e inclusiva", conclude.