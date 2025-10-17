M i l a n o , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S i è s v o l t a i e r i s e r a , 1 6 o t t o b r e , a V i l l a E r b a , l a c e r i m o n i a d i c o n s e g n a d e i ' D i g i t a l i n n o v a t i o n f o r u m – C o m o l a k e a w a r d s 2 0 2 5 ' , o r g a n i z z a t i d a M i c r o m e g a s c o m u n i c a z i o n e . L a s e r a t a h a c e l e b r a t o i p r o g e t t i p i ù i n n o v a t i v i e m e r i t e v o l i n e l p a n o r a m a p u b b l i c o e p r i v a t o , c a p a c i d i g e n e r a r e u n i m p a t t o c o n c r e t o , m i s u r a b i l e e r e p l i c a b i l e g r a z i e a l l ’ a d o z i o n e d i t e c n o l o g i e a b i l i t a n t i c o m e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , q u a n t u m c o m p u t i n g , c y b e r s e c u r i t y e b l o c k c h a i n . L e t a r g h e e g l i ' s p e c i a l p r i z e s ' , p r o m o s s i n e l l ’ a m b i t o d e l D i g i t a l i n n o v a t i o n f o r u m – C o m o l a k e 2 0 2 5 , h a n n o p o s t o a l c e n t r o i v a l o r i d i e t i c a , s o s t e n i b i l i t à e r e s p o n s a b i l i t à t e c n o l o g i c a , r i c o n o s c e n d o l e s o l u z i o n i c h e c o n t r i b u i s c o n o a c o s t r u i r e u n f u t u r o d i g i t a l e i n c l u s i v o e c o n s a p e v o l e . L a g i u r i a , c o m p o s t a d a i m e m b r i d e l c o m i t a t o s c i e n t i f i c o d e l l a F o n d a z i o n e I n n o v a z i o n e D i g i t a l e E t s , h a s e l e z i o n a t o l e a z i e n d e e i p r o g e t t i m e r i t e v o l i t r a l e c a n d i d a t u r e p e r v e n u t e n e l l e q u a t t r o a r e e t e m a t i c h e . P e r l a c a t e g o r i a ' R e t i e i n f r a s t r u t t u r e , m o b i l i t à e t r a s p o r t i , e n e r g i a e s o s t e n i b i l i t à ' , l a t a r g a d e g l i a w a r d è s t a t a a s s e g n a t a a S h i e l d R e p l y – R e p l y G r o u p , u n a s o l u z i o n e d i c y b e r s e c u r i t y c o n A i , c r i t t o g r a f i a e g e s t i o n e s i c u r a i n c l o u d i b r i d i e d e d g e c h e r i d u c e v u l n e r a b i l i t à e t e m p i d i r i s p o s t a . G l i ' s p e c i a l p r i z e s ' s o n o a n d a t i a I b m I t a l i a , c o n I b m Q u a n t u m L a k e , u n c o r s o d i f o r m a z i o n e e s p e r i m e n t a z i o n e s u l l a c o m p u t a z i o n e q u a n t i s t i c a , e a L u t e c h , i l c u i p r o g e t t o i n t r o d u c e s o l u z i o n i d i g i t a l i e n d - t o - e n d p e r r e t i e i n f r a s t r u t t u r e , i n t e g r a n d o A i , I o T e c l o u d . N e l s e t t o r e ' B a n k i n g , i n s u r a n c e e f i n t e c h ' , l a t a r g a ' C o m o l a k e a w a r d ' è a n d a t a a I n a i l p e r i l p r o g e t t o A r c h i m e d e , s i s t e m a A i p e r l a p r e v e n z i o n e d i f r o d i c o n u n a p p r o c c i o i n n o v a t i v o , c i r c o l a r e e i n c o n f o r m i t à a l l e n o r m a t i v e I s o 4 2 0 0 1 , s v i l u p p a t o c o n i l p a r t n e r A l m a v i v a . N e l l ’ a r e a ' P u b l i c s e c t o r ' , l a t a r g a è s t a t a c o n f e r i t a a l l a P i a t t a f o r m a d i b u s i n e s s i n t e l l i g e n c e e a r t i f i c i a l i n t e l l i g e n c e p e r l a g i u s t i z i a a m m i n i s t r a t i v a d e l C o n s i g l i o d i S t a t o , c h e i n n o v a i l s e t t o r e g i u d i z i a r i o c o n u n d a t a w a r e h o u s e d a o l t r e 2 0 m i l i o n i d i d o c u m e n t i , i n t e g r a t o c o n P o w e r B i , A i e o p e n d a t a , p e r r i c e r c a s e m a n t i c a , a n o n i m i z z a z i o n e e i d e n t i f i c a z i o n e d i r i c o r s i s i m i l i ; l ’ i n t e g r a z i o n e d e l l ’ i n i z i a t i v a c o n i l s i s t e m a i n f o r m a t i v o c o r e è i n c o r s o i n p a r t n e r s h i p c o n D x c . L o ' s p e c i a l p r i z e ' i n v e c e v a a Y o u P o l d e l l a p o l i z i a d i S t a t o , c h e i n n o v a i l s e t t o r e p u b b l i c o c o n s e g n a l a z i o n i r e a l - t i m e a n o n i m e , g e o l o c a l i z z a z i o n e s e l e t t i v a e s u p p o r t o m u l t i l i n g u i s t i c o . P e r l a ' S a n i t à ' , i l p r o g e t t o v i n c i t o r e d e l l a t a r g a è s t a t o A i d r i v e n d i s c o v e r y o f n o v e l a n t i b i o t i c s s v i l u p p a t o d a l T a c c L a b d e l l ' u n i v e r s i t à d i P a d o v a , p e r u t i l i z z a r e l ’ I a p e r a c c e l e r a r e l a s c o p e r t a d i n u o v i a n t i b i o t i c i . G l i ' s p e c i a l p r i z e s ' s o n o a n d a t i a l p r o g e t t o I n f a n t - I n f r a s t r u c t u r e f o r a p e d i a t r i c o n c o l o g y n e t w o r k f o r t h e C a m p a n i a r e g i o n d i I n n o v a w a y i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ' u n i v e r s i t à d i N a p o l i F e d e r i c o I I , c h e s v i l u p p a u n a r e t e i n f o r m a t i c a p e r l ' o n c o l o g i a p e d i a t r i c a , e a X - R a i s d i L a i f e R e p l y , c h e r i v o l u z i o n a l a d i a g n o s t i c a m a m m o g r a f i c a . D u r a n t e l a s e r a t a , c o n d o t t a d a l l a g i o r n a l i s t a C l a u d i a C o n t e , s o n o s t a t i i n o l t r e c o n f e r i t i g l i ' I m t a i a w a r d s 2 0 2 5 ' , a s s e g n a t i d a l l ’ I n t e r n a t i o n a l m u l t i d i s c i p l i n a r y t a s k f o r c e o n A i a g e n t s i n t e l l i g e n c e a d u e p r o g e t t i c h e r a p p r e s e n t a n o l ’ e q u i l i b r i o t r a i n n o v a z i o n e e r e s p o n s a b i l i t à e t i c a : A i - I s t a t d a t a d i I s t a t , p e r i l s u o c o n t r i b u t o e s e m p l a r e a l l a g o v e r n a n c e e t i c a e t r a s p a r e n t e d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n e l s e t t o r e p u b b l i c o , s v i l u p p a t o i n p a r t n e r s h i p c o n D e d a N e x t , e C o g n i t i v e e x p e r i e n c e p l a t f o r m d i Y i a m i , p e r l ’ i n n o v a z i o n e n e l l ’ i n t e r a z i o n e m u l t i m o d a l e u o m o - A i e p e r l a p i e n a c o e r e n z a c o n i p r i n c i p i d e l ' M a n i f e s t o I m t a i ' l a n c i a t o i e r i a C o m o l a k e 2 0 2 5 . I l c o m i t a t o s c i e n t i f i c o h a i n o l t r e i s t i t u i t o i l p r e m i o ' B e s t s t a r t u p ' , d e d i c a t o a l l e s t a r t u p i n n o v a t i v e c h e s i s o n o d i s t i n t e p e r c r e s c i t a , i m p a t t o e p o t e n z i a l e d i m e r c a t o c o m b i n a n d o s c i e n z a , i n g e g n e r i a e s o s t e n i b i l i t à , u t i l i z z a n d o A i , d a t i e a u t o m a z i o n e p e r a f f r o n t a r e s f i d e a m b i e n t a l i e s o c i a l i . I v i n c i t o r i d i q u e s t a e d i z i o n e s o n o s t a t i 3 B e e , A i k e , O g y r e e F l o F l e e t . P a r t i c o l a r m e n t e s i g n i f i c a t i v o a n c h e i l m o m e n t o d e l l a c o n s e g n a d e l l a b o r s a d i s t u d i o ' I n g . A n t o n i o L a G a t t a ' , c h e p r e m i a e s u p p o r t a g i o v a n i t a l e n t i c a p a c i d i u n i r e r i g o r e t e c n i c o e c r e a t i v i t à . I l r i c o n o s c i m e n t o è a n d a t o a i g i o v a n i M i c h e l e E s p o s i t o e d E m a n u e l e P i c a r i e l l o d e l l ' i s t i t u t o E t t o r e M a j o r a n a d i S o m m a V e s u v i a n a ( N a p o l i ) . I n f i n e , i l ' D i g i t a l e x p l o r e r i n t e r n a t i o n a l a w a r d ' è s t a t o c o n f e r i t o a l l ’ a s t r o n a u t a P a o l o N e s p o l i , p e r a v e r s a p u t o c o n i u g a r e e s p l o r a z i o n e e i n n o v a z i o n e , i s p i r a n d o g e n e r a z i o n i d i r i c e r c a t o r i e v i s i o n a r i i n t u t t o i l m o n d o . O r g a n i z z a t o d a M i c r o m e g a s C o m u n i c a z i o n e e p r o m o s s o d a l l a F o n d a z i o n e I n n o v a z i o n e D i g i t a l e E t s , C o m o l a k e 2 0 2 5 c o n f e r m a l a s u a v o c a z i o n e a p i a t t a f o r m a e u r o p e a d i c o n f r o n t o t r a s c i e n z a , e c o n o m i a e i s t i t u z i o n i , i n u n d i a l o g o c h e g u a r d a a l l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e e q u a n t i s t i c a d e l p r o s s i m o d e c e n n i o . S t r e a m i n g , i n f o r m a z i o n i e p r o g r a m m a c o m p l e t o s u w w w . c o m o l a k e . i t .