M i l a n o , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S u l l a q u e s t i o n e d e l l a s o v r a n i t à d i g i t a l e " d o b b i a m o p o r c i i l t e m a d e l l a g e o p o l i t i c a " . C o s ì D i e g o A n t o n i n i , a m m i n i s t r a t o r e U n i c o I n s i e l , n e l c o r s o d i C o m o l a k e . " L a s o v r a n i t à d i g i t a l e n o n s i p u ò p o r t a r e a v a n t i c o n a c q u i s i z i o n i d i l i c e n z e i n m o d a l i t à s u b s c r i p t i o n " , s o t t o l i n e a . A n t o n i n i e v i d e n z i a c h e " c i t r o v i a m o i n u n m o m e n t o i m p o r t a n t e d i d i s c o n t i n u i t à s u l m e r c a t o , p e r c h é è i n u t i l e n e g a r e c h e l ' E u r o p a , l ' I t a l i a n o n f a e c c e z i o n e , m a a n c h e l ' E u r o p a è p i u t t o s t o i n d i e t r o r i s p e t t o a q u e l l o c h e v i e n e f a t t o s i a n e g l i S t a t i U n i t i , i n C i n a e a n c h e i n a l t r i c o n t i n e n t i , p e r c h é a n c h e l ' I n d i a s t a c r e s c e n d o m o l t o " , d i c e a n c o r a . " E b b e n e - c o n c l u d e - i l m o m e n t o a t t u a l e d i d i n a m i c a p o t r e b b e e s s e r e u n i n t e r e s s a n t e m o m e n t o d i d i s c o n t i n u i t à p e r c e r c a r e a l i v e l l o e u r o p e o , q u i n d i c e r c a r e a n c h e d i v a l o r i z z a r e q u e l l e c h e s o n o i d e e , i n i z i a t i v e , s t a r t - u p " , c o n c l u d e .