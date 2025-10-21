R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - U n s e g n a l e d i p r e s e n z a e d i u n i t à d a p a r t e d e l l e i s t i t u z i o n i e u n a p p e l l o a i c i t t a d i n i a " d e n u n c i a r e " c o n t r o o g n i f o r m a d i c r i m i n a l i t à : l a C o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e A n t i m a f i a , p r e s i e d u t a d a C h i a r a C o l o s i m o , è s t a t a o g g i i n m i s s i o n e a O s t i a s u l l i t o r a l e r o m a n o ; u n a v i s i t a d e c i s a d a t e m p o m a c h e s i s v o l g e a p o c h i g i o r n i d a u n c a s o c h e h a s c o n v o l t o l a c i t t a d i n a n z a , l ' o m i c i d i o d e l 2 0 e n n e a c c o l t e l l a t o i n v i a F o r n i . " V o g l i a m o d a r e u n ' i m m a g i n e d i c o e s i o n e e d i p r e s e n z a i n t e r i s t i t u z i o n a l e s u l t e r r i t o r i o . L a C o m m i s s i o n e A n t i m a f i a h a d a t e m p o a p e r t o u n f o c u s s u l l a p r e s e n z a d e l l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a s u q u e s t a c i t t à e h a d e c i s o d i o c c u p a r s i d i s e t t o r i s p e c i f i c i e t e r r i t o r i s p e c i f i c i " , h a d e t t o l a p r e s i d e n t e C o l o s i m o i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a l t e r m i n e d e l l a g i o r n a t a d i l a v o r i c h e h a v i s t o l e a u d i z i o n i d i I l a r i a C a l ò , p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d e l T r i b u n a l e d i R o m a , d e l s i n d a c o d i R o m a , R o b e r t o G u a l t i e r i , d e l p r e f e t t o , L a m b e r t o G i a n n i n i , d e l q u e s t o r e , R o b e r t o M a s s u c c i , d e l c o m a n d a n t e p r o v i n c i a l e d e i C a r a b i n i e r i , g e n . M a r c o P e c c i , d e l c o m a n d a n t e p r o v i n c i a l e d e l l a G u a r d i a d i F i n a n z a , g e n . G i a n c a r l o F r a n z e s e e d e l c a p o c e n t r o d e l l a D i a , c o l . M a r i o C o n i o . " N o n t u t t o q u e l l o c h e è s t a t o r i p o r t a t o i n q u e s t i m e s i è l e g a t o a l l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a " m a " n o n p o s s i a m o p e r m e t t e r c i c h e i s u c c e s s o r i d e l ' G r a n d e r a c c o r d o c r i m i n a l e ' c e r c h i n o c o n g u e r r e i n t e s t i n e d i c o n t i n u a r e a f a r e i l b e l l o e c a t t i v o t e m p o s u q u e s t o t e r r i t o r i o " , h a s o t t o l i n e a t o C o l o s i m o . " L e f i b r i l l a z i o n i d e l l ' u l t i m o p e r i o d o a c c e n d o n o l ' a l l a r m e s u d u e q u e s t i o n i c h e r i g u a r d a n o R o m a , m a d a l p u n t o d i v i s t a d e l l a C o m m i s s i o n e a n t i m a f i a , t u t t e l e g r a n d i c i t t à : l a q u e s t i o n e d e l n a r c o t r a f f i c o e l e p i a z z e d i s p a c c i o , c h e è f u o r i c o n t r o l l o , e q u e l l a r e l a t i v a a l l a d i v i s i o n e d e i t e r r i t o r i d e l l e p i a z z e s p a c c i o ; p i u t t o s t o c h e l a n c i a r e a l l a r m i e a n a t e m i c i d o b b i a m o a f f i d a r e a l l e f o r z e d i p o l i z i a e m a n d a r e u n m e s s a g g i o a l l a p o p o l a z i o n e : d e n u n c i a t e " , h a c o n t i n u a t o l a p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e a g g i u n g e n d o c h e c ' è u n " r i t o r n o i n g r a n d e s t i l e d e l l e e s t o r s i o n i e d e i t e n t a t i v i d i e s t o r s i o n i " . " I l m e s s a g g i o f o r t e e c h i a r o c h e v o g l i a m o l a n c i a r e d a q u i - h a c o n c l u s o - è c h i e d e r e a u n a s o l a v o c e c h e s i d e n u n c i : n o n p o s s o n o e s s e r c i r e t i c e n z e , a f f i d a t e v i a l l o S t a t o " . A c c a n t o a l l a p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e A n t i m a f i a a n c h e i r a p p r e s e n t a n t i d e l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e , i l s i n d a c o d i R o m a R o b e r t o G u a l t i e r i e i l p r e f e t t o L a m b e r t o G i a n n i n i . " G r a z i e a l l a f e r m e z z a d e l l o S t a t o s o n o s t a t i i n f e r t i , n e g l i a n n i s c o r s i , c o l p i m o l t o p e s a n t i a i v e r t i c i d e l l e o r g a n i z z a z i o n i c r i m i n a l i e m a f i o s e , m a d a s o l i n o n s o n o s u f f i c i e n t i , s e n o n s i c o n t i n u a a l a v o r a r e p e r e v i t a r e i l r i s c h i o c h e q u e i v u o t i s i a n o o c c u p a t i . T u t t o q u e s t o i n u n c o n t e s t o i n c u i i n t u t t o i l P a e s e , q u i n d i a n c h e a R o m a , c ' è u n a p r o l i f e r a z i o n e d i p i a z z e s p a c c i o , m a a n c h e u n a d o m a n d a t r o p p o d i f f u s a d i a c q u i s t o d i s t u p e f a c e n t e , c h e p o r t a a l l a p r e s e n z a d i t a n t e p i a z z e d i s p a c c i o , m o t o r e p r i n c i p a l e d e l l a c r i m i n a l i t à " , h a a f f e r m a t o i l s i n d a c o G u a l t i e r i . " P e r c o n t r a s t a r e l a c r i m i n a l i t à i l p r e s i d i o d e l t e r r i t o r i o è f o n d a m e n t a l e , m a n o n b a s t a n o g l i a g e n t i ; p e r q u e s t o s t i a m o p o t e n z i a n d o l a d o t a z i o n e d i t e l e c a m e r e , l a v i d e o s o r v e g l i a n z a e a u m e n t a n d o l ' i l l u m i n a z i o n e p u b b l i c a p e r c h é l a l u c e d à s i c u r e z z a " , h a o s s e r v a t o i l p r i m o c i t t a d i n o r i c o r d a n d o c h e s i s t a l a v o r a n d o p e r i l r i p r i s t i n o d e l l e 1 0 7 t e l e c a m e r e e p e r s o s t i t u i r e i v e c c h i i m p i a n t i : " O r a c i s o n o 6 6 t e l e c a m e r e i n f u n z i o n e e s a r a n n o 8 9 a b r e v e " . I n o l t r e " s i s t a r e a l i z z a n d o u n p r o g e t t o d i c o n t r o l l o d e i v a r c h i s t r a d a l i d i a c c e s s o a l m u n i c i p i o , c h e h a u n a f u n z i o n e s i a d i m o n i t o r a g g i o s i a d i c o n t r a s t o a l l a c r i m i n a l i t à p e r c h é c o n s e n t i r à d i i n d i v i d u a r e e v e d e r e l e t a r g h e d e l l e m a c c h i n e e q u i n d i d i m e t t e r e q u e s t e i n f o r m a z i o n i a d i s p o s i z i o n e d e l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e p e r i n t e r v e n i r e t e m p e s t i v a m e n t e i n c a s o d i v e i c o l i r u b a t i o s o s p e t t i " , h a s p i e g a t o i l s i n d a c o . D i s e g n a l i " m o l t o p o s i t i v i " h a p a r l a t o i l p r e f e t t o d i R o m a , L a m b e r t o G i a n n i n i : " V o g l i o r i n g r a z i a r e l a C o m m i s s i o n e p e r c h é h a c o l t o u n m o m e n t o d e c i s i v o p e r O s t i a - h a a f f e r m a t o - S o n o s t a t i r a g g i u n t i t a n t i r i s u l t a t i , s o n o s t a t e f a t t e a t t i v i t à d a p a r t e d e l l e f o r z e d i p o l i z i a e i n t e r d i t t i v e a n t i m a f i a . C ' è s t a t o u n f o r t e a u m e n t o d e l l a p r e s s i o n e e a q u e s t o s e g u e u n a r e a z i o n e : s i c r e a n o d e i v u o t i , c h e q u a l c u n o t e n d e a r i e m p i r e , q u i n d i b i s o g n a a n c o r a l a v o r a r e t a n t o . M a c ' è u n a n o v i t à : u n a v o g l i a d e l l e i s t i t u z i o n i e d e i c i t t a d i n i d i a n d a r e a v a n t i " n e l l a l e g a l i t à .