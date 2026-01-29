R o m a , 2 9 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - L ' a n d a m e n t o d i e s p o r t a z i o n i e i m p o r t a z i o n i r e g i s t r a t o a d i c e m b r e p e r m e t t e a l s a l d o c o m m e r c i a l e c o n i p a e s i e x t r a U e d i c h i u d e r e c o n u n s u r p l u s p a r i a 8 , 3 8 5 m i l i a r d i d i e u r o ( e r a n o s t a t i 6 , 9 2 3 m i l i a r d i n e l l o s t e s s o m e s e d e l 2 0 2 4 ) . S u l b a l z o - s p i e g a l ' I s t a t - p e s a i l c a l o d e l d e f i c i t e n e r g e t i c o c h e s i r i d u c e d a - 5 , 0 8 0 m i l i a r d i d i d i c e m b r e 2 0 2 4 a - 3 , 5 1 3 m i l i a r d i a d i c e m b r e 2 0 2 5 . L ’ a v a n z o n e l l ’ i n t e r s c a m b i o d i p r o d o t t i n o n e n e r g e t i c i s i a t t e s t a a + 1 1 , 9 m i l i a r d i , q u a s i s t a b i l e r i s p e t t o a i 1 2 , 0 0 3 m i l i a r d i d e l l ’ a n n o p r i m a . C o n q u e s t i r i s u l t a t i i l 2 0 2 5 s i c h i u d e c o n u n a v a n z o c o m m e r c i a l e v e r s o i p a e s i e x t r a U e p a r i a + 5 6 , 1 m i l i a r d i d i e u r o ( e r a + 5 7 , 6 m i l i a r d i n e l 2 0 2 4 ) .