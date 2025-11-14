R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I d a t i I s t a t c o n f e r m a n o l a s o l i d i t à d e l l a n o s t r a e c o n o m i a e l a q u a l i t à d e i p r o d o t t i i t a l i a n i , v a l o r i z z a t i s u i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i d a u n a c r e s c i t a d e l l ’ e x p o r t d e l 2 , 6 % s u b a s e m e n s i l e . M e n t r e l e i m p o r t a z i o n i a u m e n t a n o d e l 4 , 1 % . R i s u l t a t i r e s i p o s s i b i l i a n c h e d a l l ’ o t t i m o l a v o r o d e l M i n i s t r o d e g l i E s t e r i e d e l C o m m e r c i o I n t e r n a z i o n a l e , A n t o n i o T a j a n i , e d e l l ’ i n t e r o g o v e r n o d i c e n t r o d e s t r a , c h e c o n t i n u a a o t t e n e r e r i s c o n t r i p o s i t i v i . U n s e g n a l e c h i a r o d e l l ’ e f f i c a c i a d e l l e m i s u r e m e s s e i n c a m p o a s o s t e g n o d e l l e i m p r e s e e d e l P a e s e . L ’ I t a l i a , q u i n d i , c o n t i n u a a c r e s c e r e n o n o s t a n t e i d i s a s t r o s i d a z i d i T r u m p . M a d i t u t t o q u e s t o d i s c u t e r e m o a g l i S t a t i G e n e r a l i d e l C o m m e r c i o I n t e r n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a i n p r o g r a m m a i l 2 2 n o v e m b r e a T o r i n o ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a , M a u r i z i o G a s p a r r i .