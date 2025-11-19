R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ È i m p o r t a n t e s e n t i r e l a v o c e d e l l e i m p r e s e m a a n c h e l a r i s p o s t a c h e v i e n e d a t a s u l l e v a r i e t e m a t i c h e , a n c h e d i q u e l l e d i c u i s i p a r l a d i m e n o ” . C o s ì l a d e p u t a t a I s a b e l l a D e M o n t e d u r a n t e l a c o n f e r e n z a d i p r e s e n t a z i o n e d e g l i S t a t i G e n e r a l i d e l C o m m e r c i o E s t e r o d i F o r z a I t a l i a c h e s i t e r r a n n o s a b a t o 2 2 a T o r i n o . “ P e r l e p o l i t i c h e e u r o p e e - p r o s e g u e - s u l c o m m e r c i o i n t e r n a z i o n a l e s i è i n t r a p r e s a u n ’ a z i o n e a t u t t o c a m p o d i F o r z a I t a l i a e d e l m i n i s t r o e s t e r i T a j a n i . L a p r e s e n z a d i M a r o s S e f c o v i c , c o m m i s s a r i o e u r o p e o a l C o m m e r c i o I n t e r n a z i o n a l e , d i m o s t r a q u a n t o s i a i m p o r t a n t e l ’ e x p o r t e u r o p e o . S i p a r l e r à i n p a r t i c o l a r e d e l l ’ a c c o r d o c o n l ’ I n d i a c h e s p e r i a m o p r e n d a i l v i a v e r s o l a f i n e d e l l ’ a n n o . C ’ è u n a p e r f e t t a a t t i v i t à c o o r d i n a t a a l i v e l l o n a z i o n a l e e d e u r o p e o , c o s ì t a n t o i m p o r t a n t e p e r s u p p o r t a r e l e i m p r e s e ” , c o n c l u d e .