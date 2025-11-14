R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I d a t i d i f f u s i o g g i d a l l ’ I s t a t c o n f e r m a n o u n q u a d r o e s t r e m a m e n t e p o s i t i v o p e r i l n o s t r o e x p o r t , e t e s t i m o n i a n o l a c a p a c i t à d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e d i c o m p e t e r e e c o n s o l i d a r s i n e i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i . S i c o n f e r m a a n c o r a u n a v o l t a l ’ e f f i c a c i a d e l l ’ a z i o n e m e s s a i n c a m p o d a l m i n i s t r o d e g l i A f f a r i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i , c h e h a s a p u t o i m p r i m e r e u n a s v o l t a d e c i s i v a p e r l a c r e s c i t a d e l l ’ I t a l i a n e l c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e , d i f f e r e n z i a n d o i p a r t n e r c o m m e r c i a l i , r a f f o r z a n d o l a n o s t r a p r e s e n z a n e i m e r c a t i t r a d i z i o n a l i s t r a t e g i c i e a p r e n d o n u o v e o p p o r t u n i t à p e r l e n o s t r e a z i e n d e . C o n i l g o v e r n o d i c e n t r o d e s t r a , f i n a l m e n t e , l ’ I t a l i a è p i ù c o m p e t i t i v a , p i ù a t t r a t t i v a e c o n u n p r e s t i g i o c r e s c e n t e n e l m o n d o ” . C o s ì i n u n a n o t a S t e f a n o B e n i g n i , v i c e s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a .