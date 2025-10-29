R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " G r a n d e s o d d i s f a z i o n e p e r i d a t i I s t a t c h e c e r t i f i c a n o l a c r e s c i t a d e l l ’ e x p o r t e x t r a U e : + 5 , 9 % a s e t t e m b r e e + 9 , 9 % s u b a s e a n n u a . È u n r i s u l t a t o c h e p r e m i a i l l a v o r o d e l m i n i s t r o A n t o n i o T a j a n i e l a s u a v i s i o n e d i u n a d i p l o m a z i a e c o n o m i c a o r i e n t a t a a l l a d i v e r s i f i c a z i o n e e a l l a c r e s c i t a " . C o s ì i n u n a n o t a S t e f a n o B e n i g n i , v i c e s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a . " N o n o s t a n t e i l d i f f i c i l e c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e e l ’ i m p o s i z i o n e d e i d a z i c h e s t a n n o c o l p e n d o d i v e r s i s e t t o r i – p r o s e g u e – l ’ I t a l i a c o n t i n u a a e s p a n d e r s i e a r a f f o r z a r e l a p r o p r i a p r e s e n z a s u i m e r c a t i g l o b a l i . I l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i h a s a p u t o p r o m u o v e r e u n p i a n o a m p i o e l u n g i m i r a n t e p e r d i v e r s i f i c a r e i p a r t n e r c o m m e r c i a l i , r i d u c e n d o l a d i p e n d e n z a d a s i n g o l i m e r c a t i : u n a l i n e a v i n c e n t e c h e s t a p r o d u c e n d o r i s u l t a t i c o n c r e t i p e r l e i m p r e s e e p e r i l P a e s e " . " L e m i s s i o n i p e r l a c r e s c i t a , c o m e q u e l l a i n c o r s o i n A f r i c a c o n i m i n i s t r i T a j a n i e P i a n t e d o s i , t e s t i m o n i a n o u n a p o l i t i c a e s t e r a c a p a c e d i v a l o r i z z a r e i l M a d e i n I t a l y e d i a p r i r e n u o v e o p p o r t u n i t à n e i m e r c a t i e m e r g e n t i . T u t t o q u e s t o a v v i e n e m e n t r e l a s i n i s t r a , s o l o p o c h i m e s i f a , p r o f e t i z z a v a i l f a l l i m e n t o d e l P a e s e , u n a c r i s i e c o n o m i c a s e n z a p r e c e d e n t i e d i s a s t r i s u i c o n t i p u b b l i c i . I f a t t i , i n v e c e , p a r l a n o c h i a r o : l ’ I t a l i a c r e s c e , e s p o r t a e c o n q u i s t a n u o v i s p a z i n e l m o n d o . I l r e s t o s o n o c h i a c c h i e r e " , c o n c l u d e .