R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ C ’ è u n g r a n d e b i s o g n o d i d a r e v o c e a l m o n d o d e l l a b a l b u z i e , c h e t r o p p o s p e s s o r i m a n e s o t t o t r a c c i a . I b a m b i n i e i r a g a z z i c h e b a l b e t t a n o f a t i c a n o a s e n t i r s i a c c e t t a t i . È f o n d a m e n t a l e c o s t r u i r e p r o t o c o l l i s c o l a s t i c i c h e p e r m e t t a n o a g l i i n s e g n a n t i d i s a p e r e c o m e i n t e r v e n i r e e c o m e s o s t e n e r e c o n c r e t a m e n t e i b a m b i n i e i r a g a z z i c o n q u e s t o d i s t u r b o d e l l i n g u a g g i o . S e r v e i n o l t r e u n a f o r m a z i o n e m i r a t a a n c h e p e r g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i e u n a m a g g i o r e s e n s i b i l i t à n e l m o n d o d e l l a v o r o , a f f i n c h é i l t a l e n t o d e l l e p e r s o n e c h e b a l b e t t a n o n o n v e n g a d i s p e r s o ” . L o h a d i c h i a r a t o C h i a r a C o m a s t r i , r e s p o n s a b i l e s c i e n t i f i c a d e l l ’ A s s o c i a z i o n e L e a – L i b e r a l ’ E s p r e s s i o n e A u t e n t i c a , p s i c o l o g a , f o r m a t r i c e e d e s p e r t a n e l l a r i a b i l i t a z i o n e d e l l a b a l b u z i e , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o o r g a n i z z a t o d a l l ’ A s s o c i a z i o n e e d a P s i c o d i z i o n e O n l u s i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a i n t e r n a z i o n a l e d i c o n s a p e v o l e z z a s u l d i s t u r b o d e l l i n g u a g g i o . “ S p e s s o c h i b a l b e t t a u t i l i z z a s t r a t e g i e p e r n a s c o n d e r e i l p r o b l e m a , s o s t i t u e n d o p a r o l e o e v i t a n d o f r a s i – f a n o t a r e l ’ e s p e r t a - m a d e n t r o d i s é r e s t a u n p a s s o i n d i e t r o , c o n i l p e s o d e l g i u d i z i o e d e l l ’ i n c o m p r e n s i o n e ” , s p i e g a . I l c o n v e g n o h a v i s t o a n c h e l a p a r t e c i p a z i o n e d i p e r s o n a g g i d e l l o s p e t t a c o l o c h e h a n n o v i s s u t o i n p r i m a p e r s o n a l a b a l b u z i e . U n m o d o p e r m o s t r a r e a i g i o v a n i e s e m p i d i p e r s o n e c h e , n o n o s t a n t e i l d i s t u r b o , s o n o r i u s c i t e a f a r e m e r g e r e i l p r o p r i o t a l e n t o e l a p r o p r i a p r o f e s s i o n a l i t à .