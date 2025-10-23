R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a m e d i c i n a d ' e m e r g e n z a r a p p r e s e n t a l a p o r t a d ' i n g r e s s o a l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e e g l i a n e s t e s i s t i r i a n i m a t o r i s v o l g o n o u n r u o l o d i a s s o l u t a p r i m a l i n e a . P u r t r o p p o , p e r ò , a s s i s t i a m o a n c o r a a u n a f o r t e f r a m m e n t a z i o n e s u l t e r r i t o r i o . A n c h e s t r u m e n t i f o n d a m e n t a l i c o m e i l F a s c i c o l o s a n i t a r i o e l e t t r o n i c o r e s t a n o c o n f i n a t i a l i v e l l o r e g i o n a l e , r e n d e n d o i m p o s s i b i l e l a c o n s u l t a z i o n e d e i d a t i d a u n a r e g i o n e a l l ' a l t r a . E ' u n e l e m e n t o c r u c i a l e , s o p r a t t u t t o n e l l e s i t u a z i o n i d i e m e r g e n z a , i n c u i c o n o s c e r e s u b i t o l a s t o r i a c l i n i c a d i u n p a z i e n t e p u ò d a v v e r o s a l v a r g l i l a v i t a " . L o h a d e t t o D a v i d e C o l o m b o , r e s p o n s a b i l e d e l l a S e z i o n e m e d i c i n a c r i t i c a d e l l ' e m e r g e n z a p e r S i a a r t i , a l l ' I C a r e 2 0 2 5 , i l 7 9 e s i m o C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i a n e s t e s i a r i a n i m a z i o n e e t e r a p i a i n t e n s i v a e d e l d o l o r e , i n p r o g r a m m a a R o m a f i n o a l 2 5 o t t o b r e . " L a p o p o l a z i o n e è a n c o r a p o c o i n f o r m a t a s u l l ' u t i l i z z o e l a c o m p i l a z i o n e d e l F s e " , s o t t o l i n e a C o l o m b o r i p o r t a n d o i d a t i d e l l a F o n d a z i o n e G i m b e : " N e l l e r e g i o n i p i ù v i r t u o s e s o l o i l 5 0 % d e i c i t t a d i n i l o u t i l i z z a , m e n t r e i n a l t r e a r e e s c e n d e a d d i r i t t u r a s o t t o i l 1 0 % " . P e r o v v i a r e a l p r o b l e m a , " S i a a r t i h a p r o m o s s o u n a c a m p a g n a d i i n f o r m a z i o n e p e r s e n s i b i l i z z a r e i c i t t a d i n i s u l l ' i m p o r t a n z a d i c o n s e n t i r e a i m e d i c i l ' a c c e s s o a i p r o p r i d a t i s a n i t a r i " .