B o g o t à , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I s o c c o r r i t o r i c o l o m b i a n i s t a n n o c e r c a n d o d i r a g g i u n g e r e 2 5 l a v o r a t o r i r i m a s t i i n t r a p p o l a t i a 8 0 m e t r i s o t t o t e r r a i n s e g u i t o a l c r o l l o d i u n a m i n i e r a d ' o r o n e l n o r d - o v e s t d e l l a C o l o m b i a , a v v e n u t o i e r i s e r a . L o h a n n o r i f e r i t o l e a u t o r i t à l o c a l i . " S o n o g i à s t a t i p r e s i c o n t a t t i c o n i m i n a t o r i , c h e h a n n o d i c h i a r a t o d i e s s e r e s a n i e s a l v i " , h a d i c h i a r a t o a l l ' A f p i l g o v e r n a t o r e d e l d i p a r t i m e n t o d i A n t i o q u i a .