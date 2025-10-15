R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - M i r u m P h a r m a c e u t i c a l s , I n c . h a a n n u n c i a t o c h e L i v m a r l i * ( m a r a l i x i b a t ) s o l u z i o n e o r a l e è s t a t o i n s e r i t o t r a i f a r m a c i r i m b o r s a t i d a l l ’ A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o ( A i f a ) e d è o r a d i s p o n i b i l e i n I t a l i a p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l a c o l e s t a s i i n t r a e p a t i c a f a m i l i a r e p r o g r e s s i v a ( P f i c ) n e i p a z i e n t i d i e t à p a r i o s u p e r i o r e a i 3 m e s i . L a d e c i s i o n e d e l l ’ A i f a c o n f e r m a i l p r e c e d e n t e p a r e r e p o s i t i v o d e l C o m m i t t e e f o r m e d i c i n a l p r o d u c t s f o r h u m a n u s e ( C h m p ) , i l q u a l e h a s t a b i l i t o c h e L i v m a r l i * è a s s o c i a t o a u n s i g n i f i c a t i v o b e n e f i c i o c l i n i c o n e l l a P f i c , m a l a t t i a e p a t i c a g e n e t i c a r a r a d i t i p o c o l e s t a t i c o c h e s i m a n i f e s t a t i p i c a m e n t e i n e t à p e d i a t r i c a . " S i a m o m o l t o l i e t i c h e l ’ A i f a a b b i a r i c o n o s c i u t o i l v a l o r e a g g i u n t o d i L i v m a r l i * p e r i p a z i e n t i a f f e t t i d a P f i c e n e a b b i a a p p r o v a t o l a r i m b o r s a b i l i t à a n c h e p e r i n e o n a t i a p a r t i r e d a i 3 m e s i d i e t à c h e c o n v i v o n o c o n q u e s t a r a r a e g r a v e m a l a t t i a e p a t i c a - d i c h i a r a R o b e r t o F l o r e n z a n o , V i c e P r e s i d e n t & G e n e r a l M a n a g e r , I t a l y & S o u t h E u r o p e d i M i r u m P h a r m a c e u t i c a l s - . S i a m o f i d u c i o s i c h e g l i e f f e t t i c h e L i v m a r l i * h a d i m o s t r a t o s u i p r i n c i p a l i p a r a m e t r i d i f u n z i o n a l i t à e p a t i c a c o n t r i b u i r a n n o a m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i a f f e t t i d a P f i c c o n p o t e n z i a l i e f f e t t i a l u n g o t e r m i n e " . " L a P f i c è u n a g r a v e m a l a t t i a g e n e t i c a p o t e n z i a l m e n t e l e t a l e , c a r a t t e r i z z a t a d a p r u r i t o i n c e s s a n t e e u n a p r o g r e s s i v a c o m p r o m i s s i o n e d e l l a f u n z i o n a l i t à e p a t i c a - h a c o m m e n t a t o A n g e l o D i G i o r g i o , p r o f e s s o r e A s s o c i a t o d i P e d i a t r i a p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à d i U d i n e - . I d a t i c l i n i c i s u m a r a l i x i b a t , r a c c o l t i i n p a z i e n t i c o n u n a m p i o s p e t t r o d i m u t a z i o n i g e n e t i c h e , m o s t r a n o m i g l i o r a m e n t i s i g n i f i c a t i v i d e l p r u r i t o c o l e s t a t i c o e d e i m a r c a t o r i p r o g n o s t i c i c h i a v e d e l l a s a l u t e d e l f e g a t o , i n c l u s a , p e r l a p r i m a v o l t a , l a b i l i r u b i n a . L a d i s p o n i b i l i t à d e l l a s o l u z i o n e o r a l e L i v m a r l i * i n I t a l i a r a p p r e s e n t a u n i m p o r t a n t e p a s s o a v a n t i p e r i b a m b i n i e l e f a m i g l i e c o l p i t e d a q u e s t a p a t o l o g i a d e v a s t a n t e , i n c l u s i i n e o n a t i a p a r t i r e d a i 3 m e s i d i e t à " . L a P f i c è c a u s a t a d a u n a c o m p r o m i s s i o n e n e l l a f o r m a z i o n e d e l l a b i l e , c o n c o n s e g u e n t e a c c u m u l o d i a c i d i b i l i a r i t o s s i c i n e l f e g a t o , d a n n o e p a t i c o p r o g r e s s i v o e p r u r i t o s e v e r o . L ’ i n c i d e n z a d e l l a P f i c è s t i m a t a i n c i r c a 1 c a s o o g n i 5 0 . 0 0 0 – 1 0 0 . 0 0 0 n a s c i t e . M o l t i p a z i e n t i e v o l v o n o v e r s o i n s u f f i c i e n z a e p a t i c a t e r m i n a l e e p u ò r e n d e r s i n e c e s s a r i o i l t r a p i a n t o d i f e g a t o i n e t à p e d i a t r i c a o a d o l e s c e n z i a l e " E ' u n a m a l a t t i a c o m p l e s s a c h e i m p a t t a p r o f o n d a m e n t e s i a i p a z i e n t i , s i a l e l o r o f a m i g l i e - h a d i c h i a r a t o F r a n c e s c a L o m b a r d o z z i , p r e s i d e n t e d e l P f i c I t a l i a N e t w o r k - . Q u e s t i p a z i e n t i c o n v i v o n o c o n u n p r u r i t o c o s ì i n t e n s o d a c o m p r o m e t t e r e g r a v e m e n t e l a l o r o q u a l i t à d i v i t a , t a n t o c h e i n p a s s a t o m o l t i h a n n o d o v u t o r i c o r r e r e a l t r a p i a n t o d i f e g a t o p e r t r o v a r e s o l l i e v o . S o f f r o n o i n o l t r e d i g r a v e a f f a t i c a m e n t o , c r e s c i t a r a l l e n t a t a e d i f f i c o l t à n e l l o s v i l u p p o . A u s p i c h i a m o c h e L i v m a l r i * p o s s a a v e r e u n i m p a t t o c o n c r e t o p e r i p a z i e n t i , o f f r e n d o u n p o s s i b i l e s o l l i e v o d a l l e n o t t i i n s o n n i e d a i d i s a g i q u o t i d i a n i c a u s a t i d a l p r u r i t o c o l e s t a t i c o " . I p a z i e n t i a i q u a l i v e r r à p r e s c r i t t o L i v m a r l i * i n I t a l i a , p o t r a n n o a c c e d e r e a l p r o g r a m m a d e - L I V - e r @ h o m e , u n s e r v i z i o g r a t u i t o d i c o n s e g n a a d o m i c i l i o p e n s a t o p e r s u p p o r t a r e l e f a m i g l i e c o n d i f f i c o l t à l o g i s t i c h e n e l l ’ o t t e n e r e i l f a r m a c o p r e s s o l e f a r m a c i e d i d i s p e n s a z i o n e . I n I t a l i a M i r u m P h a r m a c e u t i c a l s - r i p o r t a u n a n o t a - h a a t t i v a t o i l p r o g r a m m a d e - L I V - e r @ h o m e , u n s e r v i z i o g r a t u i t o d i c o n s e g n a a d o m i c i l i o p e n s a t o p e r s u p p o r t a r e l e f a m i g l i e c o n d i f f i c o l t à l o g i s t i c h e n e l l ’ a c c e s s o a m a r a l i x i b a t . S u r i c h i e s t a d e l m e d i c o s p e c i a l i s t a e p e r i p a z i e n t i e l e g g i b i l i , i l f a r m a c o p u ò e s s e r e r e c a p i t a t o d i r e t t a m e n t e a c a s a t r a m i t e u n c o r r i e r e d e d i c a t o , r i d u c e n d o t e m p i e c o s t i d i s p o s t a m e n t o . I l p r o g r a m m a è i n t e r a m e n t e f i n a n z i a t o d a M i r u m e d è g e s t i t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n P h s L i f e s c i e n c e S r l ; e s s o r i f l e t t e l ’ i m p e g n o c o n t i n u o d i M i r u m n e l m i g l i o r a r e l ’ a c c e s s o a l l e t e r a p i e e n e l s u p p o r t a r e l a v i t a q u o t i d i a n a d e l l e f a m i g l i e i n t e r e s s a t e d a A l g s e P f i c .