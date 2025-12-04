R o m a , 4 d i c . ( A d n k r o n o s ) - R a f f o r z a r e i c o n t r a t t i d i f i l i e r a c o m e v e r o p r e s i d i o d e l l a s o v r a n i t à p r o d u t t i v a n a z i o n a l e : è i l m e s s a g g i o d i C o l d i r e t t i e F i l i e r a I t a l i a a l c o n v e g n o ' C r e s c i t a s o s t e n i b i l e e c o m p e t i t i v i t à d e l M a d e i n I t a l y : o p p o r t u n i t à e s f i d e p e r l e n o s t r e f i l i e r e ' , d u r a n t e i l q u a l e è s t a t o p r e s e n t a t o i l r e p o r t d e l c e n t r o s t u d i D i v u l g a d e d i c a t o a l l a f i l i e r a t a b a c c h i c o l a i t a l i a n a . I c o n t r a t t i d i f i l i e r a , s i l e g g e i n u n a n o t a , s i c o n f e r m a n o u n o s t r u m e n t o d e c i s i v o p e r a s s i c u r a r e s t a b i l i t à a i r e d d i t i a g r i c o l i , i n v e s t i m e n t i c o n d i v i s i i n i n n o v a z i o n e , g a r a n z i a d i q u a l i t à e c o n t i n u i t à o c c u p a z i o n a l e . N e l c a s o d e l t a b a c c o i t a l i a n o , s e c o n d o C o l d i r e t t i e F i l i e r a I t a l i a , i l m o d e l l o r a p p r e s e n t a u n a d e l l e b e s t p r a c t i c e p i ù e v o l u t e d e l M a d e i n I t a l y , u n s i s t e m a i n t e g r a t o c h e u n i s c e a g r i c o l t o r i , i m p r e s e e t e r r i t o r i a t t o r n o a c r i t e r i d i s o s t e n i b i l i t à , t r a c c i a b i l i t à e p r o g r a m m a z i o n e d i l u n g o p e r i o d o , p e r u n s e t t o r e f o r t e m e n t e r a d i c a t o i n U m b r i a , V e n e t o , C a m p a n i a e T o s c a n a . D a t i a l l a m a n o , D i v u l g a s t i m a p e r i l 2 0 2 4 u n a p r o d u z i o n e d i c i r c a 4 0 m i l a t o n n e l l a t e s u 1 1 m i l a e t t a r i d i s u p e r f i c i e a g r i c o l a u t i l i z z a t a , s o s t e n u t a d a l l a v o r o d i 4 5 m i l a a d d e t t i t r a p r o d u z i o n e p r i m a r i a , t r a s f o r m a z i o n e e i n d o t t o . E l e m e n t o c h i a v e è l ’ a c c o r d o d i F i l i e r a C o l d i r e t t i , p m i e O n t I t a l i a , r i n n o v a t o f i n o a l 2 0 3 4 , c h e o g g i c o p r e i l 5 0 % d e l l a p r o d u z i o n e n a z i o n a l e . M a p e r C o l d i r e t t i e F i l i e r a I t a l i a c i s o n o r i s c h i l e g a t i a l l e p r o p o s t e s u l l a D i r e t t i v a A c c i s e p e r a u m e n t a r e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o l a t a s s a z i o n e d e i p r o d o t t i i n n o v a t i v i i t a l i a n i s e n z a c o m b u s t i o n e , " c o n i m p a t t i n e g a t i v i s u t u t t o i l c o m p a r t o a g r i c o l o e i n d u s t r i a l e n a z i o n a l e " , o l t r e a l p e r i c o l o d i " f a v o r i r e i n d i r e t t a m e n t e l e i m p o r t a z i o n i d a P a e s i t e r z i , d o v e n o n v a l g o n o g l i s t a n d a r d s o c i a l i e a m b i e n t a l i r i c h i e s t i a i p r o d u t t o r i i t a l i a n i " .