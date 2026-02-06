P a l e r m o , 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - V i g i l a n o n o t t e e g i o r n o n e l l a z o n a r o s s a , n e i v a r c h i v i e t a t i , c h e r i e n t r a n o n e l l e z o n e p e r i c o l a n t i . S o n o g l i u o m i n i d e l l ’ E s e r c i t o c h e d a g i o r n i s o n o a N i s c e m i ( C a l t a n i s s e t t a ) p e r a s s i c u r a r e t r a n q u i l l i t à a g l i a b i t a n t i c h e , d a u n m o m e n t o a l l ’ a l t r o , d o m e n i c a 2 5 g e n n a i o , s o n o s t a t i c o s t r e t t i a l a s c i a r e l e l o r o a b i t a z i o n i . U o m i n i e d o n n e d e l l ’ E s e r c i t o i m p e g n a t i n e l l ' o p e r a z i o n e ‘ S t r a d e s i c u r e ’ . “ N o i , n e l l ’ a m b i t o d e l R a g g r u p p a m e n t o S i c i l i a 5 , i m p e g n a t i n e l l ’ o p e r a z i o n e S t r a d e s i c u r e , a b b i a m o d i s t o l t o u n a s s e t t o c h e e r a a l l e d i p e n d e n z e d e l l a p r e f e t t u r a d i A g r i g e n t o p e r r i l o c a r l o n e i p r e s s i d i N i s c e m i , q u i n d i s o t t o l a p r e f e t t u r a d i C a l t a n i s s e t t a , p e r s v o l g e r e s e r v i z i o H 2 4 , p e r i m p e d i r e p r e s e n z e n o n a u t o r i z z a t e a l l ' i n t e r n o d e l l e z o n e i n t e r d e t t e , l e c o s i d d e t t e z o n e r o s s e ” , s p i e g a a l l ’ A d n k r o n o s i l t e n e n t e c o l o n n e l l o A l e s s a n d r o C i c c a r e s e , C o m a n d a n t e d e l p r i m o g r u p p o t a t t i c o d e l R a g g r u p p a m e n t o ‘ S i c i l i a 5 ’ d e l l ' O p e r a z i o n e S t r a d e S i c u r e d e l l ’ E s e r c i t o . F i n o a d o g g i , n e l l e z o n e r o s s e , n o n s i s o n o v e r i f i c a t i c a s i d i s c i a c a l l a g g i o . “ I l c o m p i t o d e l l ’ E s e r c i t o , c o n g i u n t a m e n t e c o n l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e p r e s e n t i s u l t e r r i t o r i o , è q u e l l o d i v i g i l a r e s u q u e s t e a r e e r o s s e . P a t t u g l i a r e h 2 4 e g a r a n t i r e l ’ i n c o l u m i t à d e i c i t t a d i n i ” , a g g i u n g e C i c c a r e s e . “ N o i d o b b i a m o e v i t a r e q u a l s i a s i i n g r e s s o d i p e r s o n a n o n a u t o r i z z a t o n e l l e z o n e i n t e r d e t t e , n e l l e z o n e a r i s c h i o e q u i n d i p e r g a r a n t i r e l a s i c u r e z z a e l ' i n c o l u m i t à d e i c i t t a d i n i c h e h a n n o d o v u t o a b b a n d o n a r e l e a b i t a z i o n i , p e r v i a d e l l o s g o m b e r o p e r m o t i v i d i s i c u r e z z a ” , d i c e a n c o r a l ’ u f f i c i a l e d e l l ’ E s e r c i t o . “ A v o l t e c i t t a d i n i , c h e h a n n o d i r e c e n t e a b b a n d o n a t o l e l o r o a b i t a z i o n i t e n d o n o a v o l e r s i a v v i c i n a r e , m a l a r e g o l a v u o l e c h e d e b b a n o e s s e r e a c c o m p a g n a t i d a p e r s o n a l e d e l l ’ E s e r c i t o o d e i v i g i l i d e l f u o c o , c h e s o n o g l i a d d e t t i a l r e c u p e r o b e n i ” , s p i e g a a n c o r a C i c c a r e s e . “ C h i a r a m e n t e l a n o s t r a p r e s e n z a s i i n s e r i s c e n e l c o n t r i b u t o p i ù a m p i o d e l l a D i f e s a - a g g i u n g e - Q u i n d i a s o s t e g n o d e i c i t t a d i n i . T u t t o p a r t e d a l l a n o s t r a D i f e s a c h e h a s c h i e r a t o a s s e t t i o p e r a t i v i l o g i s t i c i e , i n p a r t i c o l a r e , l ' E s e r c i t o i t a l i a n o o p e r a c o n q u e s t i c o m p i t i ” . “ C i s o n o r a c c o n t i p a r t i c o l a r m e n t e c a r i c h i d i e m o t i v i t à c h e c i s i a m o f a t t i r a c c o n t a r e d a l p e r s o n a l e d e i v i g i l i d e l f u o c o , c h e s o n o q u e l l i c h e s o n o p i ù a s t r e t t o c o n t a t t o c o n l a p o p o l a z i o n e - d i c e a n c o r a C i c c a r e s e - p e r c h é a c c o m p a g n a n o l o r o l e p e r s o n e p e r i l r e c u p e r o d e i b e n i e l o r o c i h a n n o r e s o p a r t e c i p i d i a l c u n e s i t u a z i o n i ” . I n s o m m a , “ c i s o n o s t a t i d i v e r s i c a s i c a r i c h i d i e m o t i v i t à ” . “ L a p o p o l a z i o n e è m o l t o v i c i n a e s e n t e l a p r e s e n z a d e l l ' E s e r c i t o c o m e u n a f o r m a d i s i c u r e z z a , p e r c u i s i r i v o l g e a n o i e n o i l ' i n d i r i z z i a m o c h i a r a m e n t e a l l e f i g u r e c h e n e c e s s i t a n o , a s e c o n d a d e l l e r i c h i e s t e , c h e c i r i v o l g o n o ” , d i c e i l t e n e n t e c o l o n n e l l o C i c c a r e s e . “ P e r i l m o m e n t o i l s e r v i z i o s i s v o l g e m a n i e r a e f f i c a c e , n o n a b b i a m o a v u t o e l e m e n t i d i d i s a g i o ” , d i c e . I l Q u a r t o r e g g i m e n t o g e n i o G u a s t a t o r i d i P a l e r m o s i s t a o c c u p a n d o i n v e c e d e l l a v i a b i l i t à a N i s c e m i . I e r i s o n o s t a t i c o m p l e t a t i g l i i n t e r v e n t i d i p r e p a r a z i o n e p e r i t r e c h i l o m e t r i c h e d e v o n o e s s e r e a s f a l t a t i . L o h a r i f e r i t o d u r a n t e l a r i u n i o n e s e r a l e d e l c e n t r o d i c o o r d i n a m e n t o s o c c o r s i , s v o l t a s i a C a l t a n i s s e t t a e p r e s i e d u t a d a l p r e f e t t o L i c i a M e s s i n a , i l g e n i o m i l i t a r e . I l p r e f e t t o h a d i s p o s t o u n ' i n t e n s i f i c a z i o n e d e l l e a t t i v i t à d i t r a s p o r t o d e l m a t e r i a l e p e r l a p a v i m e n t a z i o n e d e l l a s t r a d a v i c i n a l e . ( d i E l v i r a T e r r a n o v a )