M i l a n o , 1 8 f e b . - ( A d n k r o n o s ) - L ’ a n d a m e n t o d e l l ’ e c o n o m i a g l o b a l e s i p r e s e n t a e t e r o g e n e o i n q u e s t o a v v i o d i 2 0 2 6 . L o c o n f e r m a l a R i s k R e v i e w d i C o f a c e , t r a i l e a d e r m o n d i a l i n e l l ’ a s s i c u r a z i o n e d e l c r e d i t o e n e l l a g e s t i o n e d e l r i s c h i o c o m m e r c i a l e , i n c u i s i p r e v e d e p e r q u e s t ’ a n n o u n a c r e s c i t a d e l + 2 , 6 % , u n r a l l e n t a m e n t o m i n i m o r i s p e t t o a l + 2 , 8 % d e l 2 0 2 5 , c h e h a v i s t o i n v e c e - n o n o s t a n t e l e t e n s i o n i i n t e r n a z i o n a l i - u n a u m e n t o d e l 3 , 9 % d e l c o m m e r c i o m o n d i a l e . A l l a l u c e d i q u e s t o s c e n a r i o , C o f a c e h a r i v i s t o 7 v a l u t a z i o n i r i s c h i o P a e s e ( d i c u i 6 i n p o s i t i v o ) e 9 v a l u t a z i o n i s e t t o r i a l i ( d i c u i 7 i n p o s i t i v o ) . I l 2 0 2 5 h a s e g u i t o l e a s p e t t a t i v e , c o m b i n a n d o t u r b o l e n z e e s t a b i l i z z a z i o n e d e l l a c r e s c i t a g l o b a l e , e c o n f e r m a n d o l a p r e v i s i o n e i n i z i a l e d i C o f a c e d i u n a c r e s c i t a a + 2 , 8 % . U n r i s u l t a t o , s i s o t t o l i n e a , " s o l o i n a p p a r e n z a p a r a d o s s a l e , c h e s i s p i e g a c o n d u e f a t t o r i p r i n c i p a l i . I l p r i m o è c h e l o s h o c k p e r l ’ e c o n o m i a m o n d i a l e n o n è s t a t o p a r a g o n a b i l e a l l ’ i n c e r t e z z a c h e l o h a p r e c e d u t o , i n p a r t i c o l a r e p e r q u a n t o r i g u a r d a i d a z i . I l s e c o n d o è l a c a p a c i t à d i a d a t t a m e n t o d e l l e i m p r e s e , s p e c i a l m e n t e q u e l l e p i ù i n t e r n a z i o n a l i z z a t e , a c o n f e r m a ( s e m a i c e n e f o s s e b i s o g n o ) c h e l a g l o b a l i z z a z i o n e r e s t a u n a d i n a m i c a f o r t e , a l i m e n t a t a d a f o r z e p o t e n t i – e i n e s o r a b i l m e n t e i n t e r d i p e n d e n t i " . I l 2 0 2 6 è i n i z i a t o a l l ’ i n s e g n a d i u n a o p p r i m e n t e i n c e r t e z z a , s p e s s o i n p r e s e n z a d i r i s c h i c o n s i s t e n t i . S i s o n o m a t e r i a l i z z a t i r i s c h i g e o p o l i t i c i , c o m e m o s t r a n o i r e c e n t i e v e n t i i n A m e r i c a L a t i n a , I r a n e G r o e n l a n d i a . S o n o e m e r s i r i s c h i f i n a n z i a r i s u l l a s c i a d e i l i v e l l i d i i n d e b i t a m e n t o e d e l l e v a l u t a z i o n i d e g l i a s s e t i n u n c o n t e s t o d i t a s s i s t r u t t u r a l m e n t e e l e v a t i . I r i s c h i m a c r o e c o n o m i c i r e s t a n o d i f f u s i , t r a l e i n c o g n i t e d e l l a p o l i t i c a e c o n o m i c a s t a t u n i t e n s e e l a m i n a c c i a s e m p r e p r e s e n t e d i u l t e r i o r i s c o n t r i c o m m e r c i a l i , m e n t r e c r e s c e l a c o m p e t i z i o n e i n t e r n a z i o n a l e e s i i n d e b o l i s c e l a c o o p e r a z i o n e g l o b a l e . I n c o m b o n o r i s c h i s o c i a l i e p o l i t i c i s u d i v e r s i P a e s i , c o n u n p r o f o n d o m a l c o n t e n t o i n f a s c e s e m p r e p i ù a m p i e d e l l a p o p o l a z i o n e , p a r t i c o l a r m e n t e i n E u r o p a . E n o n v a n n o d i m e n t i c a t i i r i s c h i d i c a r a t t e r e s a n i t a r i o e c l i m a t i c o , s e m p r e p i ù d i f f u s i e i n t e n s i . L e p r o s p e t t i v e d e l l ’ e c o n o m i a m o n d i a l e r e s t a n o d i s o m o g e n e e . N e g l i S t a t i U n i t i , l a c r e s c i t a p r e v i s t a è d i + 2 , 2 % , s o s t e n u t a d a s o l i d i c o n s u m i n o n o s t a n t e i l m a r c a t o a u m e n t o d e i f a l l i m e n t i n e l l a s e c o n d a m e t à d e l 2 0 2 5 ( + 1 5 % ) . N e l l ’ a r e a e u r o , l ’ a t t i v i t à d o v r e b b e a t t e s t a r s i i n t o r n o a + 1 % , t r a i n a t a d a l r i m b a l z o d e l l a G e r m a n i a g r a z i e a u n i m p o r t a n t e p i a n o d i i n v e s t i m e n t i , m e n t r e l a F r a n c i a – f r e n a t a d a u n d e f i c i t p u b b l i c o o s t i n a t a m e n t e s o p r a i l 5 % d e l P I L – d o v r e b b e s t a b i l i z z a r s i i n t o r n o a + 0 , 9 % . L ’ E u r o p a c e n t r a l e m o s t r a u n a d i n a m i c a b e n p i ù r o b u s t a , a c o m i n c i a r e d a l l a P o l o n i a ( + 3 , 8 % ) . I n A s i a , i l r a l l e n t a m e n t o d e l l a C i n a a + 4 , 4 % p e s e r à s u l l a d i n a m i c a r e g i o n a l e , m e n t r e i l S u d - e s t a s i a t i c o p r e s e n t a u n a r e s i l i e n z a n o n u n i f o r m e . L ’ I n d i a c o n f e r m a i l s u o r u o l o d i p r o p u l s o r e d e l l a c r e s c i t a g l o b a l e , s o s t e n u t a d a u n a f o r t e d o m a n d a i n t e r n a e d a p o l i t i c h e p u b b l i c h e p r o a t t i v e , c o n u n a p r e v i s i o n e d i c r e s c i t a d i + 6 , 1 % . I n q u e s t o c o n t e s t o , s i p r e v e d e u n c a l o d e i p r e z z i d e l p e t r o l i o d a i 6 8 d o l l a r i a l b a r i l e d e l B r e n t n e l 2 0 2 5 a c i r c a 6 0 d o l l a r i , e f f e t t o d i u n a d o m a n d a m o d e r a t a e d i u n a u m e n t o s i g n i f i c a t i v o d e l l ’ o f f e r t a . A n c h e s e s o n o p o s s i b i l i e p i s o d i d i v o l a t i l i t à i n n e s c a t i d a d i n a m i c h e g e o p o l i t i c h e , i p r e z z i d e l l ’ e n e r g i a d o v r e b b e r o a v e r e u n i m p a t t o r e l a t i v a m e n t e n e u t r o s u l l ’ i n f l a z i o n e , c h e c o n t i n u a a d a t t e n u a r s i n e l l a m a g g i o r p a r t e d e l l e r e g i o n i . C o m e d e t t o l o s c o r s o a n n o i l c o m m e r c i o m o n d i a l e - n o n o s t a n t e l e t e n s i o n i t a r i f f a r i e - è c r e s c i u t o d e l 3 , 9 % g r a z i e a i m p o r t a z i o n i U S A m o l t o c o n s i s t e n t i e a u n a u m e n t o d e i d a z i d o g a n a l i s t a t u n i t e n s i c h e s i è r i v e l a t o m i n o r e d e l p r e v i s t o . I l t a s s o m e d i o e f f e t t i v o d e i d a z i s i è i n f a t t i a t t e s t a t o a l 9 , 4 % a n o v e m b r e , c o n t r o i l 3 6 % p a v e n t a t o n e l m o m e n t o d i m a s s i m a t e n s i o n e c o n l a C i n a . I l V i e t n a m è s t a t o i l m a g g i o r e b e n e f i c i a r i o d e l l a r i o r g a n i z z a z i o n e d e l l e c a t e n e d e l v a l o r e ( + 4 3 % d i a u m e n t o d e l l e i m p o r t a z i o n i n e g l i U S A n e l p e r i o d o g e n n a i o – n o v e m b r e 2 0 2 5 ) , m e n t r e l ’ E u r o p a h a s t a b i l i z z a t o i l s u o c o m m e r c i o e s t e r o . P e r i l 2 0 2 6 è p r e v i s t o u n g r a d u a l e r a l l e n t a m e n t o , i n l i n e a c o n i l c a l o d e i n o l i m a r i t t i m i d o v u t o a l l ’ e c c e s s o d i c a p a c i t à e a l l a p o s s i b i l e r i a p e r t u r a d i r o t t e m a r i t t i m e t r a d i z i o n a l i . L e r e v i s i o n i d e l ' r i s c h i o p a e s e ' v e d o n o 7 v a r i a z i o n i , d i c u i 6 i n p o s i t i v o ( C i l e , P o l o n i a , S v e z i a , C i p r o , B a r b a d o s , E c u a d o r ) e u n a i n n e g a t i v o , p e r i l S e n e g a l d a l m o m e n t o c h e " l e d e v i a z i o n i d a g l i o b i e t t i v i d i b i l a n c i o e l ’ i n s o s t e n i b i l i t à d e l d e b i t o c o m p l i c a n o i l d i a l o g o c o n i l F M I " . " V i v i a m o i n u n ' e p o c a i n c u i l a v e l o c i t à d e l c a m b i a m e n t o s u p e r a o r m a i l a c a p a c i t à d i a n t i c i p a r l o c o n p r e c i s i o n e , e i n c u i c e r t e z z e c h e s e m b r a v a n o s o l i d e s i r i v e l a n o , g i o r n o d o p o g i o r n o , p i ù f r a g i l i d e l p r e v i s t o - d i c h i a r a X a v i e r D u r a n d , C E O d i C o f a c e . I l 2 0 2 6 è i n i z i a t o c o n u n a s e n s a z i o n e d i c o m p l e s s i t à c h e n o n è p a s s e g g e r a m a s t r u t t u r a l e . R i s c h i g e o p o l i t i c i , f i n a n z i a r i , s o c i a l i e c l i m a t i c i s i s o m m a n o e s i i n t r e c c i a n o , r e n d e n d o i l c o n t e s t o g l o b a l e m e n o l i n e a r e d i q u a n t o p o t e s s i m o s p e r a r e . E p p u r e , a l d i l à d e l r u m o r e d i f o n d o , u n d a t o r e s t a i n e q u i v o c a b i l e : i l c o m m e r c i o g l o b a l e n o n è i n r i t i r a t a , s i s t a r e i n v e n t a n d o . L e e c o n o m i e r i m a n g o n o p r o f o n d a m e n t e i n t e r d i p e n d e n t i , g l i s c a m b i c o n t i n u a n o a c r e s c e r e e l e c a t e n e d e l v a l o r e , p u r r i d i s e g n a n d o s i s o t t o l a p r e s s i o n e d i d a z i , t e n s i o n i g e o p o l i t i c h e e n u o v e g e o g r a f i e p r o d u t t i v e , n o n s i s p e z z a n o . L a g l o b a l i z z a z i o n e , n o n o s t a n t e t u t t o , d i m o s t r a a n c o r a u n a v o l t a u n a r e s i l i e n z a c h e m o l t i a v e v a n o d a t o p e r e s a u r i t a . P e r l e i m p r e s e c h e s a p r a n n o l e g g e r e q u e s t a t r a s f o r m a z i o n e c o n l u c i d i t à s t r a t e g i c a e c a p a c i t à d i a d a t t a m e n t o c i ò v o r r à d i r e n o n s o l o r i s c h i d a g e s t i r e , m a a n c h e o p p o r t u n i t à c o n c r e t e d a c o g l i e r e . »