R o m a , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - D a d o m a n i p r e n d e r à i l v i a u n n u o v o s e r v i z i o d e d i c a t o a l b e n e s s e r e p s i c o l o g i c o p r o m o s s o d a C o d e r e I t a l i a , o p e r a t o r e i n t e r n a z i o n a l e d i g i o c o l e g a l e , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a A s l d i C a s e r t a . N e l l a S a l a R o y a l d i M a d d a l o n i , s a r à a t t i v o u n o s p o r t e l l o d i s u p p o r t o p s i c o l o g i c o g r a t u i t o e r i s e r v a t o , p e n s a t o p e r a c c o g l i e r e e a c c o m p a g n a r e t u t t e l e p e r s o n e c h e s t a n n o v i v e n d o u n m o m e n t o d i d i f f i c o l t à e m o t i v a , r e l a z i o n a l e o s o c i a l e . I l p r o g e t t o n a s c e c o n l ’ o b i e t t i v o d i o f f r i r e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o a c c e s s i b i l e e p r o f e s s i o n a l e a c h i s p e s s o s i t r o v a s o l o a d a f f r o n t a r e s i t u a z i o n i c o m p l e s s e , s e n z a s a p e r e a c h i r i v o l g e r s i . L o s p o r t e l l o o f f r i r à a s c o l t o a t t i v o , o r i e n t a m e n t o e s u p p o r t o p s i c o l o g i c o , g r a z i e a l l a p r e s e n z a d i s p e c i a l i s t i d e l l a U o c D i p e n d e n z e C o m p o r t a m e n t a l i d e l l a A s l d i C a s e r t a . “ L ’ i n i z i a t i v a r i e n t r a i n u n p e r c o r s o p i ù a m p i o d i r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e p r o m o s s o d a C o d e r e I t a l i a – d i c h i a r a I m m a R o m a n o , d i r e t t r i c e R e l a z i o n i I s t i t u z i o n a l i d i C o d e r e I t a l i a – e m i r a a p r o m u o v e r e u n a c u l t u r a d e l l a p r e v e n z i o n e e d e l b e n e s s e r e p s i c o l o g i c o , c o n t r a s t a n d o l o s t i g m a e f a v o r e n d o u n a m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a n e l l a c o m u n i t à ” . I l s e r v i z i o s a r à a t t i v o a p a r t i r e d a l 2 5 s e t t e m b r e 2 0 2 5 , o g n i s e c o n d o e q u a r t o g i o v e d ì d e l m e s e , d a l l e 1 5 . 3 0 a l l e 1 8 . 3 0 , i n u n o s p a z i o r i s e r v a t o a l l ’ i n t e r n o d e l l a S a l a R o y a l d i M a d d a l o n i ( V i a N a p o l i , 4 6 3 ) . L o s p o r t e l l o s a r à g e s t i t o d a p r o f e s s i o n i s t i e s p e r t i n e l t r a t t a m e n t o d e l d i s a g i o p s i c o l o g i c o e d e l l e d i p e n d e n z e c o m p o r t a m e n t a l i , p r o n t i a d a c c o g l i e r e c h i u n q u e s e n t a i l b i s o g n o d i u n c o n f r o n t o , u n s u p p o r t o o u n o r i e n t a m e n t o v e r s o s e r v i z i s p e c i a l i s t i c i .