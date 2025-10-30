R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - C o d e r e I t a l i a e n t r a n e l m o n d o d e l g i o c o o n l i n e c o n C o d e r e . i t . D a l 3 a l 6 n o v e m b r e i l t e a m c o m m e r c i a l e s a r à a l S i g m a E u r o p e 2 0 2 5 ( F i e r a d i R o m a , H a l l 5 – S t a n d 5 1 2 1 G ) p e r p r e s e n t a r e l a n u o v a p i a t t a f o r m a d i g i t a l e , p e n s a t a p e r o f f r i r e a i c l i e n t i i t a l i a n i u n ’ e s p e r i e n z a d i g i o c o s i c u r a , f l u i d a e c o i n v o l g e n t e . L ’ i n g r e s s o n e l g i o c o o n l i n e s e g n a u n p a s s o s t r a t e g i c o p e r c o n s o l i d a r e i l p o s i z i o n a m e n t o d e l m a r c h i o n e l m e r c a t o i t a l i a n o e r a f f o r z a r e i l l e g a m e c o n i c l i e n t i d o p o 2 5 a n n i d i l e a d e r s h i p n e l s e t t o r e d e l g i o c o f i s i c o . C o d e r e . i t n a s c e p e r o f f r i r e u n e c o s i s t e m a d i g i o c o i n t e g r a t o , d o v e a f f i d a b i l i t à , t r a s p a r e n z a e i n n o v a z i o n e s i i n c o n t r a n o . N e l c o r s o d i q u e s t i a n n i , C o d e r e s i è a f f e r m a t a c o m e u n o d e i p r i n c i p a l i p l a y e r i n I t a l i a , c o s t r u e n d o u n a r e p u t a z i o n e s o l i d a b a s a t a s u a f f i d a b i l i t à , t r a s p a r e n z a e r i s p e t t o d e l l e r e g o l e . L ’ a p e r t u r a a l c a n a l e o n l i n e r a p p r e s e n t a u n a n a t u r a l e e v o l u z i o n e , i n l i n e a c o n l a s t r a t e g i a o m n i c a n a l e d e l g r u p p o , c h e p u n t a a o f f r i r e u n ’ e s p e r i e n z a d i g i o c o c o m p l e t a , r e s p o n s a b i l e e s o s t e n i b i l e . “ C o n C o d e r e . i t - a f f e r m a A l e j a n d r o P a s c u a l , r e g i o n a l m a n a g e r e u r o p e e c o u n t r y m a n a g e r d i C o d e r e I t a l i a - v o g l i a m o p o r t a r e s u l l ’ o n l i n e t u t t o c i ò c h e c i h a r e s i u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o n e l g i o c o f i s i c o : l a f i d u c i a , l a p r o s s i m i t à e l a q u a l i t à d e l s e r v i z i o . E ' u n a n u o v a o p p o r t u n i t à p e r i n o s t r i c l i e n t i e p a r t n e r d i v i v e r e C o d e r e i n m o d o a n c o r a p i ù c o m p l e t o , r a p p r e s e n t a u n a m o s s a s t r a t e g i c a c h e v u o l e c o n s o l i d a r e c o n d e t e r m i n a z i o n e i l s e g m e n t o o n l i n e , m a n t e n e n d o i n t a t t a l a n o s t r a i d e n t i t à d i o p e r a t o r e a f f i d a b i l e e v i c i n o a l c l i e n t e , t a n t o B 2 B q u a n t o B 2 C . I l n o s t r o o b i e t t i v o è o f f r i r e u n ’ e s p e r i e n z a o m n i c a n a l e d i q u a l i t à c h e c i c o n s e n t a d i c o n n o t a r c i a n c o r a c o m e u n a t t o r e d i p r i m o p i a n o s u l m e r c a t o . E ' u n a n u o v a o p p o r t u n i t à p e r i n o s t r i c l i e n t i e p a r t n e r d i v i v e r e C o d e r e i n m o d o a n c o r a p i ù c o m p l e t o ” . I l p r o g e t t o o n l i n e n a s c e c o n l a s t e s s a f i l o s o f i a c h e h a g u i d a t o C o d e r e I t a l i a s i n d a l p r i m o g i o r n o : e s s e r e v i c i n i a i c l i e n t i e o r i e n t a t i a i r i s u l t a t i , s e m p r e c o n l o s g u a r d o a l f u t u r o . P e r l ’ a z i e n d a , q u e s t o s i g n i f i c a o f f r i r e v a l o r e , c r e s c e r e i n s i e m e e c o s t r u i r e o p p o r t u n i t à s o l i d e , m e t t e n d o a d i s p o s i z i o n e d e i p r o p r i p a r t n e r s t r u m e n t i c o n c r e t i , s u p p o r t o o p e r a t i v o e u n m a r c h i o r i c o n o s c i u t o p e r s e r i e t à e a f f i d a b i l i t à . L a p i a t t a f o r m a C o d e r e . i t – c h e r i s p o n d e a i p i ù e l e v a t i s t a n d a r d i n t e r n a z i o n a l i i n t e r m i n i d i u s a b i l i t à , a f f i d a b i l i t à e c o n t e n u t i p r e m i u m - è s t a t a p r o g e t t a t a p e r g a r a n t i r e u n ’ e s p e r i e n z a u t e n t e f l u i d a , s i c u r a e t e c n o l o g i c a m e n t e a v a n z a t a . P e r p r e s e n t a r e u f f i c i a l m e n t e l a n u o v a p i a t t a f o r m a d i g i t a l e , C o d e r e I t a l i a è p r e s e n t e a l l a f i e r a c o n u n p r o p r i o s p a z i o e s p o s i t i v o p e r i n c o n t r a r e o p e r a t o r i , p a r t n e r e s t a k e h o l d e r , c o n d i v i d e n d o l a v i s i o n e s t r a t e g i c a d e l g r u p p o e i p r o g e t t i f u t u r i n e l m e r c a t o o n l i n e