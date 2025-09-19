Milano, 19 set. (Adnkronos) - Al 22° Convegno Nazionale del CoDAU, in corso a Milano presso lUniversità Bocconi, si è tenuto il panel dedicato a Università e città, un momento di riflessione sul ruolo sinergico degli atenei nel tessuto urbano. Antonella Polimeni, Rettrice della Sapienza Università di Roma, ha partecipato con grande entusiasmo, enfatizzando limportanza di unosmosi continua tra università e contesti urbani, dove le cosiddette terza e quarta missione trasferimento delle conoscenze e contribuzione alla formazione di cittadini attivi rappresentano la forza propulsiva degli atenei come driver di rigenerazione e innovazione. Credo che laspetto più importante da sottolineare sia come le università e le città, allinterno delle quali insistono gli atenei, debbano lavorare in grande osmosi, ha dichiarato la Rettrice Polimeni durante il panel. In particolare, la terza e la quarta missione delluniversità, ovvero il trasferimento delle conoscenze e la contribuzione fondamentale alla formazione di cittadini e cittadine, rappresentano il valore aggiunto delluniversità nella città, così come la loro forza nellessere driver di rigenerazione urbana e di competenze che in maniera multidisciplinare e transdisciplinare lavorano con le istituzioni. Le parole della Rettrice Polimeni, prima donna a guidare la Sapienza, sottolineano come questa integrazione non sia solo unopportunità, ma una necessità per affrontare le sfide contemporanee, dal calo demografico al post-PNRR, promuovendo un modello di università aperta e inclusiva che valorizzi il dialogo con le amministrazioni locali per una rigenerazione urbana sostenibile e multidisciplinare. Il CoDAU 2025, con oltre 300 partecipanti tra direttori generali, rettori e rappresentanti istituzionali, continua a delineare strategie per un sistema universitario italiano più coeso e impattante sul territorio, rafforzando il legame tra atenei e città come leva per linnovazione sociale e culturale.