M i l a n o , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - A l 2 2 ° C o n v e g n o N a z i o n a l e d e l C o D A U , i n c o r s o a M i l a n o p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à B o c c o n i , s i è t e n u t o i l p a n e l d e d i c a t o a “ U n i v e r s i t à e c i t t à ” , u n m o m e n t o d i r i f l e s s i o n e s u l r u o l o s i n e r g i c o d e g l i a t e n e i n e l t e s s u t o u r b a n o . A n t o n e l l a P o l i m e n i , R e t t r i c e d e l l a S a p i e n z a U n i v e r s i t à d i R o m a , h a p a r t e c i p a t o c o n g r a n d e e n t u s i a s m o , e n f a t i z z a n d o l ’ i m p o r t a n z a d i u n ’ o s m o s i c o n t i n u a t r a u n i v e r s i t à e c o n t e s t i u r b a n i , d o v e l e c o s i d d e t t e t e r z a e q u a r t a m i s s i o n e – t r a s f e r i m e n t o d e l l e c o n o s c e n z e e c o n t r i b u z i o n e a l l a f o r m a z i o n e d i c i t t a d i n i a t t i v i – r a p p r e s e n t a n o l a f o r z a p r o p u l s i v a d e g l i a t e n e i c o m e d r i v e r d i r i g e n e r a z i o n e e i n n o v a z i o n e . “ C r e d o c h e l ’ a s p e t t o p i ù i m p o r t a n t e d a s o t t o l i n e a r e s i a c o m e l e u n i v e r s i t à e l e c i t t à , a l l ’ i n t e r n o d e l l e q u a l i i n s i s t o n o g l i a t e n e i , d e b b a n o l a v o r a r e i n g r a n d e o s m o s i ” , h a d i c h i a r a t o l a R e t t r i c e P o l i m e n i d u r a n t e i l p a n e l . “ I n p a r t i c o l a r e , l a t e r z a e l a q u a r t a m i s s i o n e d e l l ’ u n i v e r s i t à , o v v e r o i l t r a s f e r i m e n t o d e l l e c o n o s c e n z e e l a c o n t r i b u z i o n e f o n d a m e n t a l e a l l a f o r m a z i o n e d i c i t t a d i n i e c i t t a d i n e , r a p p r e s e n t a n o i l v a l o r e a g g i u n t o d e l l ’ u n i v e r s i t à n e l l a c i t t à , c o s ì c o m e l a l o r o f o r z a n e l l ’ e s s e r e d r i v e r d i r i g e n e r a z i o n e u r b a n a e d i c o m p e t e n z e c h e i n m a n i e r a m u l t i d i s c i p l i n a r e e t r a n s d i s c i p l i n a r e l a v o r a n o c o n l e i s t i t u z i o n i ” . L e p a r o l e d e l l a R e t t r i c e P o l i m e n i , p r i m a d o n n a a g u i d a r e l a S a p i e n z a , s o t t o l i n e a n o c o m e q u e s t a i n t e g r a z i o n e n o n s i a s o l o u n ’ o p p o r t u n i t à , m a u n a n e c e s s i t à p e r a f f r o n t a r e l e s f i d e c o n t e m p o r a n e e , d a l c a l o d e m o g r a f i c o a l p o s t - P N R R , p r o m u o v e n d o u n m o d e l l o d i u n i v e r s i t à a p e r t a e i n c l u s i v a c h e v a l o r i z z i i l d i a l o g o c o n l e a m m i n i s t r a z i o n i l o c a l i p e r u n a r i g e n e r a z i o n e u r b a n a s o s t e n i b i l e e m u l t i d i s c i p l i n a r e . I l C o D A U 2 0 2 5 , c o n o l t r e 3 0 0 p a r t e c i p a n t i t r a d i r e t t o r i g e n e r a l i , r e t t o r i e r a p p r e s e n t a n t i i s t i t u z i o n a l i , c o n t i n u a a d e l i n e a r e s t r a t e g i e p e r u n s i s t e m a u n i v e r s i t a r i o i t a l i a n o p i ù c o e s o e i m p a t t a n t e s u l t e r r i t o r i o , r a f f o r z a n d o i l l e g a m e t r a a t e n e i e c i t t à c o m e l e v a p e r l ’ i n n o v a z i o n e s o c i a l e e c u l t u r a l e .