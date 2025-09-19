M i l a n o , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ D a s e m p r e s u p p o r t i a m o g l i a t e n e i n e i p r o c e s s i d i d i g i t a l i z z a z i o n e e n e l l ’ e s e c u z i o n e s i c u r a e a n o n i m a d e i t e s t a t t r a v e r s o t a b l e t e u n s o f t w a r e p r o p r i e t a r i o c h e c o n s e n t e d i s n e l l i r e l e p r o c e d u r e d i s e l e z i o n e , g a r a n t e n d o t r a s p a r e n z a a t u t t o i l p r o c e s s o ” , h a d i c h i a r a t o D a n i e l e R i g h i , G e n e r a l M a n a g e r d i D r o m e d i a n , r e a l t à d i c u i R e c r y t e r a f a p a r t e . A t t i v a d a c i n q u e a n n i n e l l a d i g i t a l i z z a z i o n e d e i p r o c e s s i d i r e c l u t a m e n t o a s u p p o r t o d e l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e , h a d e c i s o d i p r e n d e r e p a r t e a l C o D A U 2 0 2 5 , C o n v e g n o d e i N a z i o n a l e d e i D i r e t t o r i g e n e r a l i d e l l e A m m i n i s t r a z i o n i U n i v e r s i t a r i e , p e r r i b a d i r e i l p r o p r i o i m p e g n o e a t t e n z i o n e v e r s o i l m o n d o u n i v e r s i t a r i o e i l s e t t o r e e d u c a t i o n . “ P a r l i a m o d i p r o c e d u r e d i r e c l u t a m e n t o , o v v e r o p r o c e s s i d i s e l e z i o n e d e l p e r s o n a l e c h e d e v o n o e s s e r e t r a s p a r e n t i , a n o n i m i e s i c u r i . A t t r a v e r s o u n a p i a t t a f o r m a b r e v e t t a t a e q u a l i f i c a t a c o n i l m a s s i m o l i v e l l o d i s i c u r e z z a d a l l ’ A g e n z i a p e r l a C y b e r s i c u r e z z a N a z i o n a l e ( A C N ) f o r n i a m o i l n o s t r o c o n t r i b u t o a l l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e d e l s e t t o r e p u b b l i c o ” , h a a g g i u n t o D a n i e l e R i g h i . I l s i s t e m a s v i l u p p a t o d a R e c r y t e r a h a g i à p e r m e s s o d i t e s t a r e o l t r e 4 m i l i o n i d i c a n d i d a t i i n p r e s e n z a i n t u t t a I t a l i a , c o n s o l i d a n d o s i c o m e u n a b e s t p r a c t i c e r i c o n o s c i u t a a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e . L ’ a z i e n d a g u a r d a o r a o l t r e i c o n f i n i n a z i o n a l i : “ S t i a m o l a v o r a n d o a n c h e a l l ’ e s t e r o , c o n u n a v i s i o n e d i c r e s c i t a i n t e r n a z i o n a l e c h e p o g g i a s u u n a e x p e r t i s e m a t u r a t a i n q u e s t i a n n i e s u l l a v a l i d i t à d e l n o s t r o m o d e l l o d i l a v o r o ” , h a c o n c l u s o R i g h i .