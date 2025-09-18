M i l a n o , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l t e m a d e l c o n v e g n o 2 0 2 5 d e i d i r e t t o r i g e n e r a l i d e l l e u n i v e r s i t à i t a l i a n e - C o d a u - r i g u a r d a l a c o o p e t i z i o n e d e g l i a t e n e i , o v v e r o d e l l a s t r a t e g i a p e r c u i l e u n i v e r s i t à , m e n t r e c o m p e t o n o n e l l ’ a t t r a z i o n e d e l l e r i s o r s e u m a n e , f i n a n z i a r i e e s t r u m e n t a l i , s i i m p e g n a n o a c o l l a b o r a r e i n s i e m e i n a l c u n e a r e e t e m a t i c h e d i r i l e v a n z a s t r a t e g i c a , q u a l i a d e s e m p i o l a r i c e r c a . L o a b b i a m o i m p a r a t o n e l P i a n o n a z i o n a l e d i r i p r e s a e r e s i l i e n z a ; c o l l a b o r a z i o n e f r a u n i v e r s i t à , m a a n c h e c o n i l m o n d o p r i v a t o d e l l e i m p r e s e ; n e i p r o g e t t i d i d i d a t t i c a i n n o v a t i v a a f a v o r e d e g l i s t u d e n t i ; n e l l e i n f r a s t r u t t u r e , s i a q u e l l e f i s i c h e c h e d i g i t a l i , n e l l a l o g i s t i c a e i n m o l t i a l t r i c o n t e s t i ” . A d i r l o i l p r e s i d e n t e d i C o d a u , A l b e r t o S c u t t a r i , a l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d i C o d a u , i l X X I I c o n v e g n o a n n u a l e d e i D i r e t t o r i g e n e r a l i d e l l e A m m i n i s t r a z i o n i U n i v e r s i t a r i e . “ I n q u e s t a s t a g i o n e è i m p o r t a n t e i m p a r a r e a c o l l a b o r a r e p e r c h é i l t r e n d d e m o g r a f i c o è n e g a t i v o e p e r c h é , d o p o l ’ i m p o r t a n t e s p i n t a d e l P i a n o n a z i o n a l e d i r i p r e s a e r e s i l i e n z a , s i v a v e r s o u n a s t a g i o n e d i o r d i n a r i a c o n u n i v e r s i t à c h e h a n n o s t r u t t u r e c h e s i s o n o f o r m a t e a l l ' i n t e r n o d e l P i a n o e q u i n d i s o n o a n c h e p i ù c o s t o s e . P e r t u t t i q u e s t i e f f e t t i , n o n s i p u ò f a r e a f f i d a m e n t o s o l o s u l l a c r e s c i t a d e l f i n a n z i a m e n t o p u b b l i c o , m a è i m p o r t a n t e m e t t e r e i n s i e m e l e e n e r g i e p e r a f f r o n t a r e i n m a n i e r a s o s t e n i b i l e i l f u t u r o , n o n s o l o i n t e r m i n i d i m a n t e n i m e n t o , m a a n c h e i n t e r m i n i d i m i g l i o r a m e n t o , s o p r a t t u t t o p e r f a v o r i r e l ' a c c e s s o e q u o d e i r a g a z z i a l l ' i s t r u z i o n e u n i v e r s i t a r i a ” , c o n c l u d e .