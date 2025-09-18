M i l a n o , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ I n q u e s t o m o m e n t o a b b i a m o u n c a l o d e m o g r a f i c o c h e c i d i c e c h e u n a b u o n a p a r t e d e l l ' o f f e r t a f o r m a t i v a c h e n o i s t i a m o o r g a n i z z a n d o r i s c h i e r e b b e d i n o n a v e r e u n b a c i n o d i u t e n z a . P e r t a n t o , l a p r i m a c o s a c h e d o b b i a m o f a r e p e r l e u n i v e r s i t à è i n t e r n a z i o n a l i z z a r l e ” . S o n o l e d i c h i a r a z i o n i d i A n n a M a r i a B e r n i n i , m i n i s t r o d e l l ' u n i v e r s i t à e d e l l a r i c e r c a , i n o c c a s i o n e d i C o d a u 2 0 2 5 , i l X X I I c o n v e g n o a n n u a l e d e i D i r e t t o r i g e n e r a l i d e l l e A m m i n i s t r a z i o n i U n i v e r s i t a r i e , c h e a f f r o n t a l a t e m a t i c a d e l l a c o o p e t i z i o n e u n i v e r s i t a r i a , l a s t r a t e g i a p e r c u i s i c o l l a b o r a i n m o d o d a o t t e n e r e b e n e f i c i c o m u n i i n a l c u n e a r e e p u r c o n t i n u a n d o a c o m p e t e r e i n a l t r i a m b i t i . I n t e r n a z i o n a l i z z a r e s i g n i f i c a : “ c h i a m a r e s t u d e n t i a n c h e d a f u o r i d a l l ' I t a l i a e f a r e i n m o d o c h e v e n g a n o r e s i l o r o d e i s e r v i z i d i q u a l i t à c o m e i l s e r v i z i o i n l i n g u a - s p i e g a i l m i n i s t r o - e d è o p p o r t u n o c h e s i c r e i n o d e i g e m e l l a g g i , d e l l e c o n f e d e r a z i o n i e d e l l e f e d e r a z i o n i f r a u n i v e r s i t à c h e h a n n o l o s t e s s o o b i e t t i v o : r a p p r e s e n t a r e u n u n i c u m s u u n t e r r i t o r i o m o l t o s p e s s o d i s a g i a t o , d o v e è p i ù d i f f i c i l e p e r g l i s t u d e n t i g a r a n t i r e u n a p r e s e n z a . O c c o r r o n o , q u i n d i , n u o v i m o d e l l i f o r m a t i v i , m o d e l l i f e d e r a t i e s o p r a t t u t t o l ’ u t i l i z z o d e l l e n u o v e t e c n o l o g i e d a p a r t e d e l l e u n i v e r s i t à t r a d i z i o n a l i p e r r i s p o n d e r e a u n a r i c h i e s t a , c h e è s e m p r e p i ù f o r t e , d i f o r m a r s i i n p r e s e n z a e a d i s t a n z a ” . “ I l C o d a u è l a c o l o n n a p o r t a n t e d e l l ' u n i v e r s i t à . T u t t e l e v o l t e i n c u i c i s o n o s t a t i d e i c a m b i a m e n t i , i l C o d a u è s e m p r e s t a t o i l p r i m o c o m u n i c a t o r e d e l c a m b i a m e n t o : h a c o n t r i b u i t o e p a r t e c i p a t o a d a f f r o n t a r e m o m e n t i d i g r a n d e d i f f i c o l t à . N o i o r a c i r i c o r d i a m o i l C o v i d , m a c e n e s o n o s t a t i t a n t i a l t r i - s o t t o l i n e a - P e r m e è m o l t o i m p o r t a n t e c h e i l p e r s o n a l e t e c n i c o a m m i n i s t r a t i v o e b i b l i o t e c a r i o s e g u a , i n s i e m e a g l i s t u d e n t i e a i p r o f e s s o r i , q u e l p r o c e s s o d i i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e c h e è f o n d a m e n t a l e p e r l a v i t a e l a l o n g e v i t à f u t u r a d e l l a n o s t r a u n i v e r s i t à e d e l l a n o s t r a g r a n d e q u a l i t à d i o f f e r t a f o r m a t i v a ” . “ P e r t a n t o , d o v r a n n o i n t e r n a z i o n a l i z z a r s i n o n s o l a m e n t e p r o f e s s o r i e s t u d e n t i , m a a n c h e e s o p r a t t u t t o i f r o n t f a c e , q u e l l i c h e p e r p r i m i a f f r o n t a n o i p r o b l e m i e l i r i s o l v o n o i n n o m e e p e r c o n t o d e l l ' u n i v e r s i t à i t a l i a n a e a v a n t a g g i o d e g l i s t u d e n t i , c i o è i r a p p r e s e n t a n t i d e l C o d a u ” , c o n c l u d e B e r n i n i .