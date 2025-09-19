M i l a n o , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - S i c h i u d e o g g i l a t r e g i o r n i d e l X X I I C o n v e g n o N a z i o n a l e d e l C o D A U c h e h a m e s s o a l c e n t r o i l t e m a d e l l a c o o p e t i z i o n e u n i v e r s i t a r i a , o v v e r o d e l l a c a p a c i t à d i c o s t r u i r e s t r a t e g i e c h e c o n i u g h i n o c o l l a b o r a z i o n e e c o m p e t i z i o n e , g e n e r a n d o r i s u l t a t i d i v a l o r e c o n d i v i s o . H a n n o p a r t e c i p a t o p i ù d i 8 0 i s t i t u z i o n i u n i v e r s i t a r i e , c o n 3 5 0 r a p p r e s e n t a n t i , t r a d i r e t t o r i g e n e r a l i e d i r i g e n t i . A l l ’ a p e r t u r a d o p o l ’ i n t e r v e n t o d e l P r e s i d e n t e d e l C o D A U , A l b e r t o S c u t t a r i , è i n t e r v e n u t o a n o m e d e l G o v e r n o i l M i n i s t r o d e l l ’ U n i v e r s i t à e d e l l a R i c e r c a , A n n a M a r i a B e r n i n i , c h e h a r i c o r d a t o c h e i l C o D A U è s e m p r e s t a t o i l p r i m o c o m u n i c a t o r e d e l c a m b i a m e n t o e h a c o n t r i b u i t o a d a f f r o n t a r e m o m e n t i d i g r a n d e d i f f i c o l t à . È m o l t o i m p o r t a n e c h e i l p e r d o n a l e t e c n i c o , a m m i n i s t r a t i v o e b i b l i o t e c a r i o s e g u a , i n s i e m e a i p r o f e s s o r i e a g l i s t u d e n t i , q u a l e p r o c e s s o d i i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e c h e è f o n d a m e n t a l e p e r l a v i t a d e l l ’ u n i v e r s i t à . L a P r e s i d e n t e C R U I , G i o v a n n a I a n n a n t u o n i , h a r i c o r d a t o i l r u o l o p r i m a r i o d e l l e u n i v e r s i t à c o m e m o t o r e d i a c c e l e r a z i o n e e o s s e r v a t o c h e t u t t i i n s i e m e p o s s i a m o c o s t r u i r e u n ’ u n i v e r s i t à p i ù f o r t e p e r u n P a e s e m i g l i o r e , r a c c o g l i e n d o l e s f i d e c h e s i a p r i r a n n o n e l p e r i o d o d o p o i l P N R R p e r g a r a n t i r e a t u t t i i n o s t r i g i o v a n i l ’ o p p o r t u n i t à d e l l ’ a l t a f o r m a z i o n e . I t e m i c e n t r a l i d e i n u m e r o s i s e m i n a r i s v o l t i s i n e i g i o r n i s e g u e n t i h a n n o a f f r o n t a t o , c o n l a m o d e r a z i o n e d i a u t o r e v o l i g i o r n a l i s t i , i t e m i d e l l a g o v e r n a n c e , d e l l a g e s t i o n e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e , d e l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n i t e r r i t o r i , d e l l e n u o v e c o m p e t e n z e e d e l l a f o r m a z i o n e s a n i t a r i a . A l c o n v e g n o h a n n o p a r t e c i p a t o a n c h e d e l e g a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i c o n u n m o m e n t o d e d i c a t o a l c o n f r o n t o c o n l e e s p e r i e n z e d i G r a n B r e t a g n a , F r a n c i a e F i n l a n d i a . L e u n i v e r s i t à i t a l i a n e , d i v e r s e p e r s t o r i a , d i m e n s i o n i , g o v e r n a n c e e c o l l o c a z i o n e t e r r i t o r i a l e , s i t r o v a n o o g g i d i f r o n t e a u n a s c e l t a c r u c i a l e : a g i r e c o m e a t t o r i i s o l a t i o c o m e s q u a d r a . L a c o o p e r a z i o n e n e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a , l o s v i l u p p o d i p r o g r a m m i d i d a t t i c i c o m u n i , l a c o n d i v i s i o n e d i i n f r a s t r u t t u r e e l ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e r a p p r e s e n t a n o e s e m p i c o n c r e t i d i c o m e l a c o l l a b o r a z i o n e p o s s a r a f f o r z a r e l ’ i n t e r o s i s t e m a . N e g l i u l t i m i a n n i , i l P N R R h a g a r a n t i t o r i s o r s e s t r a o r d i n a r i e , i n c r e m e n t a n d o i l f i n a n z i a m e n t o p u b b l i c o a g l i A t e n e i . T u t t a v i a , l ’ e s a u r i r s i d i q u e s t a s p i n t a a p r e n u o v e s f i d e , i n r a g i o n e d e i c o s t i c r e s c i u t i a c a u s a d e l l ’ i n c r e m e n t o d e l p e r s o n a l e d i r i c e r c a e d e l l a g e s t i o n e d e l l e n u o v e i n f r a s t r u t t u r e . A c i ò s i a g g i u n g e l ’ i m p a t t o d e l p r o g r e s s i v o c a l o d e m o g r a f i c o , c h e p r e s t o s i r i f l e t t e r à a n c h e s u l s i s t e m a u n i v e r s i t a r i o . L a s o s t e n i b i l i t à d e l s i s t e m a u n i v e r s i t a r i o d i p e n d e r à , n e l m e d i o p e r i o d o , d a t r e f a t t o r i c h i a v e : i l l i v e l l o d e l f i n a n z i a m e n t o p u b b l i c o o r d i n a r i o , l a c a p a c i t à d i a t t r a r r e r i s o r s e e s t e r n e d a d e s t i n a r e a s v i l u p p o e i n n o v a z i o n e , l a s o l i d i t à m a n a g e r i a l e n e l l a g e s t i o n e d i q u e s t a n u o v a f a s e . S u l f r o n t e d e l f i n a n z i a m e n t o p u b b l i c o , i l F o n d o d i F i n a n z i a m e n t o O r d i n a r i o ( F F O ) h a r a g g i u n t o i m a s s i m i d e g l i u l t i m i 1 5 a n n i , m a è a n c h e c a m b i a t a l a s t r u t t u r a d e i b i l a n c i c o n l ’ a u m e n t o d e i c o s t i f i s s i . R e s t a n o m a r g i n i d i m i g l i o r a m e n t o a n c h e n e l l a f l e s s i b i l i t à d i u t i l i z z o d e l l e r i s o r s e , c o s ì d a g a r a n t i r e m a g g i o r e a u t o n o m i a a g l i A t e n e i e s o s t e n e r e p r o g e t t i c o l l a b o r a t i v i d i l u n g o p e r i o d o p e r f r o n t e g g i a r e l e s f i d e , p r e m i a n d o i r i s u l t a t i c o n s e g u i t i . Q u a n t o a l l a c a p a c i t à d i a t t r a z i o n e d i r i s o r s e c o m p e t i t i v e , i p r o g r e s s i d e g l i u l t i m i a n n i s o n o s t a t i s i g n i f i c a t i v i , m a i l d i v a r i o c o n l a m e d i a e u r o p e a r e s t a a m p i o e g l i A t e n e i d e v o n o s f r u t t a r e i r i s u l t a t i d i t a l i f i n a n z i a m e n t i a n c h e p e r a l i m e n t a r e g l i i n v e s t i m e n t i p r e v i s t i d a l l e s t r a t e g i e d i s i s t e m a . A c i ò s i a g g i u n g e l a n e c e s s i t à d i c o m p e t e n z e a d e g u a t e p e r l a g e s t i o n e d i p r o g e t t i c o m p l e s s i e i n f r a s t r u t t u r e d i f r o n t i e r a . Q u i e m e r g o n o a n c o r a v i n c o l i n o r m a t i v i e f i n a n z i a r i c h e l i m i t a n o i l r e c l u t a m e n t o e l a c r e s c i t a p r o f e s s i o n a l e d e l l e p e r s o n e . I n q u e s t o c o n t e s t o , l a c o l l a b o r a z i o n e t r a u n i v e r s i t à d i v e n t a s e m p r e p i ù d e c i s i v a p e r g a r a n t i r e u n a p r o s p e t t i v a i s t i t u z i o n a l e c h e c o n i u g h i q u a l i t à , e q u i t à d i a c c e s s o , r i c e r c a , i n n o v a z i o n e d i d a t t i c a , u t i l i z z o s t r a t e g i c o d e l l e t e c n o l o g i e e s v i l u p p o i n f r a s t r u t t u r a l e , f i s i c o e d i g i t a l e . U n u l t e r i o r e a m b i t o s t r a t e g i c o è r a p p r e s e n t a t o d a l r a p p o r t o c o n i t e r r i t o r i : s o l o r a f f o r z a n d o l e r e l a z i o n i c o n l e i s t i t u z i o n i e c o m u n i t à l o c a l i s a r à p o s s i b i l e g e n e r a r e i m p a t t i p o s i t i v i s u l d i r i t t o a l l o s t u d i o e s u l l a v i t a d e g l i s t u d e n t i , a n c h e a t t r a v e r s o s e r v i z i r e s i d e n z i a l i , s o c i a l i e s p o r t i v i d i q u a l i t à . “ G u a r d a n d o a l f u t u r o ” , a f f e r m a i l P r e s i d e n t e d e l C o D A U , A l b e r t o S c u t t a r i “ l e u n i v e r s i t à , a n c h e p e r c l u s t e r o m o g e n i , d o v r a n n o f a r s i c a r i c o d i p r e s e r v a r e e s v i l u p p a r e i l p r o p r i o e c o s i s t e m a , c o n l ’ o b i e t t i v o d i c r e a r e v a l o r e p u b b l i c o m e d i a n t e l a f o r m a z i o n e d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i , g a r a n t e n d o e q u i t à d i a c c e s s o e a t t r a e n d o r i s o r s e u m a n e , f i n a n z i a r i e e t e c n o l o g i c h e ” .