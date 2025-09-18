M i l a n o , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l 2 2 ° C o n v e g n o N a z i o n a l e d e l C o D A U , i l C o n v e g n o d e i D i r e t t o r i G e n e r a l i d e l l e A m m i n i s t r a z i o n i U n i v e r s i t a r i e , i n c o r s o a M i l a n o , p o n e a l c e n t r o d e l d i b a t t i t o l a c o m p e t i z i o n e e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a a t e n e i i t a l i a n i , c o n u n ' a t t e n z i o n e p a r t i c o l a r e a l l e r i s o r s e u m a n e . L o r e d a n a S e g r e t o , D i r e t t r i c e G e n e r a l e d e l l a S a p i e n z a U n i v e r s i t à d i R o m a , h a a p e r t o i l a v o r i s o t t o l i n e a n d o l ' i m p o r t a n z a d i s t r a t e g i e c o n c r e t e p e r a t t r a r r e e t r a t t e n e r e t a l e n t i , i n u n c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e s e m p r e p i ù c o n c o r r e n z i a l e , v a l o r i z z a n d o c o s ì i l r u o l o d e l C o D A U c o m e p i a t t a f o r m a d i a n a l i s i e a z i o n e c o n d i v i s a p e r i l f u t u r o d e l s i s t e m a u n i v e r s i t a r i o . “ S i a m o a M i l a n o p e r i l n o s t r o v e n t i d u e s i m o c o n v e g n o n a z i o n a l e , r a g i o n a n d o s u t e m i c o n c r e t i c h e r i g u a r d a n o l a c o m p e t i z i o n e e l a c o l l a b o r a z i o n e i n u n r e g i m e c o n c o r r e n z i a l e d e l l e u n i v e r s i t à i t a l i a n e ” , h a d i c h i a r a t o S e g r e t o . “ C i s o f f e r m e r e m o s u d i v e r s i a m b i t i d i a n a l i s i , a n c h e c o n f r o n t a n d o c i c o n i l c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e , i n p a r t i c o l a r e s u l l a n o s t r a c a p a c i t à , c o m e s i s t e m a u n i v e r s i t a r i o , d i a t t r a r r e e m a n t e n e r e l e r i s o r s e u m a n e a l l ’ i n t e r n o d e l n o s t r o s i s t e m a ” . L ’ e v e n t o s i a p r i r à c o n u n r a p p o r t o r e a l i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n D e l o i t t e , c h e h a a n a l i z z a t o u n c a m p i o n e d i 1 5 u n i v e r s i t à p e r i d e n t i f i c a r e l e c o m p e t e n z e d i s t i n t i v e d a c e r c a r e e m a n t e n e r e . “ F a r e m o d e l l e a n a l i s i p e r c a p i r e q u a l i s o n o l e c o m p e t e n z e d i s t i n t i v e c h e o c c o r r e c e r c a r e e m a n t e n e r e a l l ’ i n t e r n o d e l s i s t e m a u n i v e r s i t a r i o ” , h a p r o s e g u i t o l a D i r e t t r i c e G e n e r a l e , e v i d e n z i a n d o l ’ u r g e n z a d i s t r u m e n t i c o m e i l w e l f a r e e l o s m a r t w o r k i n g , c h e r a p p r e s e n t a n o e l e m e n t i c h i a v e d i a t t e n z i o n e n o n s o l o p e r l e u n i v e r s i t à , m a p e r l ’ i n t e r a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e . S e g r e t o h a i n o l t r e a n n u n c i a t o u n ’ i n d a g i n e r e t r i b u t i v a p e r c o m p r e n d e r e c o m e r e n d e r e i l s i s t e m a c o m p e t i t i v o , n o n s o l o i n t e r n a m e n t e t r a a t e n e i , m a a n c h e r i s p e t t o a d a l t r e p u b b l i c h e a m m i n i s t r a z i o n i e a l s e t t o r e p r i v a t o , a l f i n e d i c o n t r a s t a r e l a “ f u g a ” d e l p e r s o n a l e q u a l i f i c a t o . “ C o m e p o s s i a m o e s s e r e c o m p e t i t i v i i n q u e s t o s f o r z o c o m u n e d i m a n t e n e r e r i s o r s e d i q u a l i t à ? E c o m e c o n f r o n t a r c i c o n i l m o n d o d e l l e a l t r e p u b b l i c h e a m m i n i s t r a z i o n i e d e l p r i v a t o p e r e v i t a r e q u e s t a c e s s i o n e d e l n o s t r o p e r s o n a l e ? ” , h a c h i e s t o , c o n f e r m a n d o c h e i l c o n f r o n t o n o n s i l i m i t e r à a l l a g i o r n a t a o d i e r n a , m a p r o s e g u i r à c o n s e m i n a r i t e m a t i c i d u r a n t e l ’ a n n o p e r t r a d u r r e l e a n a l i s i i n a z i o n i c o m u n i . I l C o D A U 2 0 2 5 , c o n o l t r e 3 0 0 p a r t e c i p a n t i t r a d i r e t t o r i g e n e r a l i e d i r i g e n t i , s i a f f e r m a c o m e u n ’ o c c a s i o n e i m p r e s c i n d i b i l e p e r d e l i n e a r e u n s i s t e m a u n i v e r s i t a r i o i t a l i a n o p i ù r e s i l i e n t e e a t t r a e n t e , c a p a c e d i c o m p e t e r e g l o b a l m e n t e a t t r a v e r s o l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e s u e r i s o r s e u m a n e e l ’ i n n o v a z i o n e g e s t i o n a l e , i n l i n e a c o n l e s f i d e d e l p o s t - P N R R e d e l c a l o d e m o g r a f i c o .