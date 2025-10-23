R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l n o s t r o o b i e t t i v o p r i n c i p a l e è q u e l l o d i p o t e r s i n e r g i z z a r e c o n t u t t i g l i i n t e r l o c u t o r i p r i n c i p a l i , c o m e l e a s s o c i a z i o n i p a z i e n t i , i c l i n i c i e l e i s t i t u z i o n i , p e r f a r e i n m o d o c h e i l t u m o r e d i v e n t i s e m p r e d i p i ù u n a s f i d a a c c e s s i b i l e a t u t t i " . L o h a d e t t o P a o l a C o c o , M e d i c a l a f f a i r s h e a d d i N o v a r t i s I t a l i a , a l l ' e v e n t o ' A v r ò c u r a d i m e . U n a n u o v a v i t a d o p o u n t u m o r e a l s e n o ' d i D o n n a M o d e r n a , r e a l i z z a t o c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i N o v a r t i s , i n o c c a s i o n e d e l m e s e d e l l a p r e v e n z i o n e d e l t u m o r e a l s e n o . T r a l e i n i z i a t i v e d e l l a f a r m a c e u t i c a p e r l ' O t t o b r e r o s a , a n c h e l ' e v o l u z i o n e d e l l a s u a c a m p a g n a # P r o n t e A P r e v e n i r e , p r o m o s s a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A n d o s n a z i o n a l e , E u r o p a D o n n a I t a l i a , I n c o n t r a D o n n a e S a l u t e D o n n a O d v . I l p r o g e t t o m e t t e a l c e n t r o l ' i m p o r t a n z a d e l b e n e s s e r e e d e l l ' e s e r c i z i o f i s i c o , a c c a n t o a l l e c u r e a d i u v a n t i , p e r l e d o n n e c o n t u m o r e a l s e n o l o c a l i z z a t o . " L a p r e v e n z i o n e r a p p r e s e n t a l a p r i m a a r m a c h e a b b i a m o a d i s p o s i z i o n e p e r r i d u r r e i l p i ù p o s s i b i l e l ' i m p a t t o d i q u e s t a p a t o l o g i a n e l l e p a z i e n t i - r i c o r d a C o c o - E ' p r o p r i o n e l m e s e d e l l a p r e v e n z i o n e , q u i n d i , c h e v o g l i a m o s o t t o l i n e a r e l ' i m p o r t a n z a d e l l a p r e v e n z i o n e p r e c o c e e a n c h e i l f a t t o c h e , d o p o u n a d i a g n o s i , s i p o s s a a v e r e a c c e s s o a t u t t i i f o l l o w - u p e l e c u r e n e c e s s a r i e p e r f a r e i n m o d o c h e l a m a l a t t i a a b b i a l a m i n o r e p r o b a b i l i t à p o s s i b i l e d i r i p r e s e n t a r s i " .