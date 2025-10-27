M i l a n o , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - C o c a - C o l a , p r e s e n t e i n I t a l i a d a l 1 9 2 7 , s i c o n f e r m a l e a d e r n e l P a e s e p e r i m p a t t o e c o n o m i c o e o c c u p a z i o n a l e n e l s e t t o r e d e l l e b i b i t e e d e l l e b e v a n d e . U n d a t o c h e a c q u i s i s c e u n v a l o r e s p e c i a l e a l l a v i g i l i a d e i G i o c h i O l i m p i c i I n v e r n a l i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , c h e C o c a - C o l a a c c o m p a g n e r à c o m e p a r t n e r p i ù l o n g e v o d e l M o v i m e n t o O l i m p i c o e d a P r e s e n t i n g P a r t n e r d e l V i a g g i o d e l l a F i a m m a O l i m p i c a c h e a t t r a v e r s e r à l ’ I t a l i a d a d i c e m b r e 2 0 2 5 . S e c o n d o l a r i c e r c a b i e n n a l e c o n d o t t a d a S d a B o c c o n i S c h o o l o f M a n a g e m e n t s u l l ’ i m p a t t o s o c i o - e c o n o m i c o d i C o c a - C o l a I t a l i a , C o c a - C o l a H b c I t a l i a e S i b e g – l e t r e s o c i e t à c h e r a p p r e s e n t a n o l ’ A z i e n d a n e l n o s t r o P a e s e – C o c a - C o l a h a g e n e r a t o e d i s t r i b u i t o n e l 2 0 2 4 r i s o r s e c o m p l e s s i v e p a r i a 1 m i l i a r d o e 1 4 2 m i l i o n i d i e u r o . T a l e v a l o r e , c h e c o m p r e n d e a c q u i s t i d i b e n i e s e r v i z i , i n v e s t i m e n t i , s t i p e n d i , i m p o s t e e c o n t r i b u t i , e q u i v a l e a l l o 0 , 0 5 % d e l P i l i t a l i a n o . ( V I D E O ) C o c a - C o l a s i c o n f e r m a i n o l t r e p r i m o d a t o r e d i l a v o r o n e l l ’ i n d u s t r i a d e l l e b i b i t e e d e l l e b e v a n d e . G r a z i e a l l a p r e s e n z a c a p i l l a r e d a N o r d a S u d I t a l i a , c o n f a b b r i c h e e u f f i c i i n 7 R e g i o n i ( P i e m o n t e , L o m b a r d i a , V e n e t o , A b r u z z o , C a m p a n i a , B a s i l i c a t a e S i c i l i a ) e u n a f o r z a v e n d i t a p r o p r i e t a r i a d i f f u s a s u i t e r r i t o r i , n e l 2 0 2 4 l ’ i m p a t t o o c c u p a z i o n a l e t o t a l e t r a p o s t i d i l a v o r o d i r e t t i e i n d i r e t t i è c r e s c i u t o s i g n i f i c a t i v a m e n t e g e n e r a n d o 2 9 . 8 4 0 p o s t i d i l a v o r o , e q u i v a l e n t i a l l o 0 , 1 2 % d e l l ’ o c c u p a z i o n e n a z i o n a l e e i n a u m e n t o d e l 1 0 % r i s p e t t o a l l a s t i m a d e l 2 0 2 2 ( 2 6 . 7 3 8 ) ; d i q u e s t i , 2 . 6 8 8 s o n o d i p e n d e n t i d i r e t t i e 2 6 . 7 0 4 o c c u p a t i i n d i r e t t i , c h e l a v o r a n o q u i n d i l u n g o l a f i l i e r a . P e r o g n i d i p e n d e n t e d i r e t t o s i g e n e r a n o o l t r e 1 1 p o s t i d i l a v o r o n e l l ’ e c o n o m i a i t a l i a n a ; c o n s i d e r a n d o , q u i n d i , l a s t r u t t u r a f a m i l i a r e d e l P a e s e ( s e c o n d o i d a t i I s t a t 2 0 2 4 ) , c i r c a 6 4 . 0 0 0 p e r s o n e b e n e f i c i a n o d e i r e d d i t i g e n e r a t i d a C o c a - C o l a ( + 6 , 7 % r i s p e t t o a l 2 0 2 2 ) . G u a r d a n d o a l m o n d o d e l l e i m p r e s e , s o n o c r e s c i u t i i f o r n i t o r i d e l l e a z i e n d e C o c a - C o l a , c h e n e l 2 0 2 4 h a a c q u i s t a t o b e n i e s e r v i z i d a b e n 1 . 5 0 8 f o r n i t o r i , i n a u m e n t o r i s p e t t o a l d a t o d e l 2 0 2 2 ( 1 . 4 6 3 ) , p e r u n v a l o r e c o m p l e s s i v o s u p e r i o r e a 6 2 6 m i l i o n i d i e u r o . D i q u e s t i , c i r c a l a m e t à è c o s t i t u i t a d a m i c r o e p i c c o l e i m p r e s e , u n d a t o c h e c o n f e r m a i l r u o l o d i C o c a - C o l a n e l t e s s u t o p r o d u t t i v o i t a l i a n o . L ’ i p o t e t i c a a s s e n z a p r o d u t t i v a d i C o c a - C o l a i n I t a l i a a v r e b b e u n i m p a t t o s i g n i f i c a t i v o s u l l ’ o c c u p a z i o n e l o c a l e , c o n u n a u m e n t o s t i m a t o d e i d i s o c c u p a t i n e l l e R e g i o n i i n c u i è p r e s e n t e c o n s e d i e s t a b i l i m e n t i p a r i a : + 1 , 9 % i n P i e m o n t e , + 6 , 5 % i n L o m b a r d i a , + 4 , 8 % i n V e n e t o , + 5 , 0 % i n A b r u z z o , + 0 , 4 % i n C a m p a n i a , + 1 , 7 % i n B a s i l i c a t a e + 0 , 9 % i n S i c i l i a . L a r i c e r c a d i S d a B o c c o n i S c h o o l o f M a n a g e m e n t e v i d e n z i a a n c h e l ’ i m p e g n o c o n c r e t o d i C o c a - C o l a p e r l a p a r i t à d i g e n e r e . I d a t i m o s t r a n o c h e l a p r e s e n z a f e m m i n i l e n e i r u o l i d i l e a d e r s h i p è s u p e r i o r e a l l a m e d i a n a z i o n a l e , r a p p r e s e n t a n d o i l 3 9 % d e i d i r i g e n t i ( c o n t r o i l 2 0 % d e l l a m e d i a d e l l e i m p r e s e a t t i v e ) e i l 4 4 % d e i q u a d r i ( r i s p e t t o a l 3 3 % d e l l a m e d i a n a z i o n a l e ) . U n d a t o , q u e s t ’ u l t i m o , i n c r e s c i t a d e l 1 3 % r i s p e t t o a l 2 0 2 2 , q u a n d o l a p e r c e n t u a l e d i d o n n e t r a i q u a d r i e r a d e l 3 9 % ( c o n t r o i l 3 1 % d e l l a m e d i a n a z i o n a l e ) . L e r e t r i b u z i o n i m e d i e ( R a l ) d e i d i p e n d e n t i d i r e t t i d i C o c a - C o l a r i s u l t a n o s u p e r i o r i a l l a m e d i a i t a l i a n a p e r t u t t e l e q u a l i f i c h e p r o f e s s i o n a l i : d e l 1 9 % p e r g l i o p e r a i , d e l 1 5 % p e r g l i i m p i e g a t i , d e l 2 2 % p e r i q u a d r i e d e l 5 % p e r i d i r i g e n t i . I n o l t r e , i n C o c a - C o l a , l a d i f f e r e n z a r e t r i b u t i v a t r a d i r i g e n t i e a l t r e c a t e g o r i e r i s u l t a i n f e r i o r e r i s p e t t o a l l a m e d i a n a z i o n a l e . L a r e m u n e r a z i o n e d i u n d i r i g e n t e e q u i v a l e a 1 , 6 1 v o l t e q u e l l a d i u n q u a d r o ( m e n t r e l a m e d i a n a z i o n a l e è 1 , 8 8 ) , 2 , 9 2 v o l t e q u e l l a d i u n i m p i e g a t o ( 3 , 2 0 i n I t a l i a ) e 3 , 4 3 v o l t e q u e l l a d i u n o p e r a i o ( 3 , 9 1 i n I t a l i a ) . L a r i c e r c a d e l l a S d a B o c c o n i S c h o o l o f M a n a g e m e n t h a v a l u t a t o i n f i n e l ’ i m p a t t o d e i p r o g e t t i d i c o m u n i t à s o s t e n u t i d a C o c a - C o l a i n I t a l i a n e l b i e n n i o 2 0 2 3 - 2 0 2 4 . I n q u e s t o p e r i o d o , C o c a - C o l a h a f i n a n z i a t o 1 1 6 i n i z i a t i v e s u l t e r r i t o r i o , c o n u n i n v e s t i m e n t o c o m p l e s s i v o d i o l t r e 4 m i l i o n i d i e u r o . D i q u e s t e , 4 5 h a n n o a f f r o n t a t o , i n t u t t o o i n p a r t e , t e m a t i c h e l e g a t e a l l a s o l i d a r i e t à e a l l a c o e s i o n e s o c i a l e . A l i v e l l o n a z i o n a l e , p r o s e g u e p e r e s e m p i o l a c o l l a b o r a z i o n e c o n t i n u a t i v a d a l 2 0 0 5 c o n B a n c o A l i m e n t a r e , t r a d o t t a n e g l i u l t i m i 8 a n n i n e l s o s t e g n o a l r e c u p e r o e a l l a d i s t r i b u z i o n e d i a l i m e n t i p a r i a o l t r e 1 5 m i l i o n i d i p a s t i . C o n t i n u a i n o l t r e i l s o s t e g n o a S p e c i a l O l y m p i c s , i l m o v i m e n t o s p o r t i v o c h e c o i n v o l g e i n I t a l i a o l t r e 1 2 . 0 0 0 a t l e t i c o n d i s a b i l i t à i n t e l l e t t i v e , e d i c u i C o c a - C o l a è s o c i o f o n d a t o r e . N e l l ’ a m b i t o d e l l e a t t i v i t à l e g a t e a l l a s o s t e n i b i l i t à , h a C o c a - C o l a h a r a f f o r z a t o i l p r o p r i o i m p e g n o n e l l a g e s t i o n e r e s p o n s a b i l e d e l l a r i s o r s a i d r i c a , a t t r a v e r s o i n i z i a t i v e i n n o v a t i v e c o m e l ’ A r e a F o r e s t a l e d i I n f i l t r a z i o n e ( A f i ) i n c o r s o d i r e a l i z z a z i o n e a d A l p o ( V e r o n a ) c o n i l C o n s o r z i o d i B o n i f i c a d e l V e r o n e s e , e s o s t e n e n d o d a o l t r e u n d e c e n n i o i p r o g e t t i p e r l ’ i n n o v a z i o n e d a l b a s s o d e l l a f i l i e r a a g r u m i c o l a s i c i l i a n a p o r t a t i a v a n t i d a l D i s t r e t t o P r o d u t t i v o A g r u m i d i S i c i l i a c o n l ’ U n i v e r s i t à d i C a t a n i a . A t t r a v e r s o i l p r o g r a m m a # Y o u t h E m p o w e r e d , C o c a - C o l a h a o f f e r t o a m i g l i a i a d i g i o v a n i u n d e r 3 0 s t r u m e n t i c o n c r e t i p e r a f f r o n t a r e i l p a s s a g g i o d a l l a s c u o l a a l l a v o r o : l a n c i a t o n e l 2 0 1 8 , i l p r o g r a m m a h a g i à c o i n v o l t o o l t r e 2 5 0 . 0 0 0 g i o v a n i n e l n o s t r o P a e s e e p i ù d i u n m i l i o n e d i g i o v a n i a l l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e .