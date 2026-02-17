M i l a n o , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - C l u b d e l S o l e , l e a d e r i t a l i a n o d e l l e v a c a n z e ' o p e n a i r ' , c o n l ’ i n g r e s s o d i L e P a l m e L a z i s e f a m i l y c o l l e c t i o n , s u l L a g o d i G a r d a , c o n s o l i d a u n a d e l l e d i r e t t r i c i d e l p r o p r i o m o d e l l o d i s v i l u p p o i n d u s t r i a l e : l e p a r t n e r s h i p b a s a t e s u l l a g e s t i o n e d i s t r u t t u r e d i p r o p r i e t à t e r z a , c h e s i a f f i a n c a n o a l l ’ a c q u i s i z i o n e s e l e t t i v a d e g l i a s s e t . N e l c a s o d i L e P a l m e L a z i s e , i l G r u p p o o p e r a a t t r a v e r s o u n a c c o r d o d i a f f i t t o d ’ a z i e n d a d i l u n g o p e r i o d o , a f f i a n c a n d o l a p r o p r i e t à i n u n p e r c o r s o s t r u t t u r a t o d i v a l o r i z z a z i o n e , r i q u a l i f i c a z i o n e e c r e s c i t a s o s t e n i b i l e d e l v i l l a g g i o : c i ò c o n s e n t e a C l u b d e l S o l e d i a s s u m e r e d i r e t t a m e n t e l a g e s t i o n e o p e r a t i v a d e l l a s t r u t t u r a e d i r e a l i z z a r e i n v e s t i m e n t i n e l t e m p o . N e l p a n o r a m a d e l t u r i s m o r i c e t t i v o , C l u b d e l S o l e è o g g i l ' u n i c o o p e r a t o r e i t a l i a n o a d a v e r s v i l u p p a t o e a p p l i c a t o i n m o d o s i s t e m i c o , s u s c a l a n a z i o n a l e , u n m o d e l l o t i p i c o d e i g r a n d i p l a y e r d e l l ’ h o t e l l e r i e i n t e r n a z i o n a l e , a t e s t i m o n i a n z a d e l l a s o l i d i t à i n d u s t r i a l e d e l G r u p p o e d e l l a m a t u r i t à o r g a n i z z a t i v a r a g g i u n t a . S e c o n d o l ’ a p p r o c c i o , i l G r u p p o i n v e s t e r i s o r s e , c o m p e t e n z e e c a p i t a l e o r g a n i z z a t i v o p e r r i q u a l i f i c a r e i v i l l a g g i , i n n a l z a r n e g l i s t a n d a r d q u a l i t a t i v i , r a f f o r z a r n e i l p o s i z i o n a m e n t o s u l m e r c a t o e i n t e g r a r l i n e i p r o p r i p r o c e s s i i n d u s t r i a l i . A l t e r m i n e d e l p e r c o r s o , l a p r o p r i e t à m a n t i e n e i l p i e n o c o n t r o l l o d e l l ’ a s s e t , c h e b e n e f i c i a d i u n s i g n i f i c a t i v o i n c r e m e n t o d i v a l o r e p a t r i m o n i a l e , o p e r a t i v o e c o m p e t i t i v o , o l t r e a u n a m a g g i o r e a t t r a t t i v i t à e a u n a s t r u t t u r a p i e n a m e n t e i n d u s t r i a l i z z a t a . Q u e s t o m o d e l l o c o n s e n t e d i s v i l u p p a r e i n m o d o c o o r d i n a t o i l v a l o r e d e l l ’ i m m o b i l e e q u e l l o d e l l a g e s t i o n e , a t t r a v e r s o u n a g o v e r n a n c e c e n t r a l i z z a t a , s t a n d a r d o p e r a t i v i c o n d i v i s i e i n v e s t i m e n t i p r o g r a m m a t i . I l p r o g e t t o L e P a l m e L a z i s e f a m i l y c o l l e c t i o n r a p p r e s e n t a u n a d e l l e a p p l i c a z i o n i p i ù a v a n z a t e d i q u e s t o m o d e l l o i n d u s t r i a l e , c h e i l G r u p p o h a s c e l t o d i i m p l e m e n t a r e i n u n a d e l l e z o n e d ’ I t a l i a a m a g g i o r a t t r a t t i v i t à t u r i s t i c a e s t a g i o n a l i t à e s t e s a , c a p a c e d i a t t r a r r e f l u s s i i n t e r n a z i o n a l i c o s t a n t i e d i v e r s i f i c a t i . I l v i l l a g g i o è i n s e r i t o i n u n p i a n o p l u r i e n n a l e d i i n v e s t i m e n t i f i n a l i z z a t i a l l a r i q u a l i f i c a z i o n e d e l p r o d o t t o , a l l ’ i n t r o d u z i o n e p r o g r e s s i v a d i n u o v e ' l o d g e ' s e c o n d o g l i s t a n d a r d C l u b d e l S o l e , a l p o t e n z i a m e n t o d e i s e r v i z i e a l l ’ i n n a l z a m e n t o c o m p l e s s i v o d e l l ’ e s p e r i e n z a d i s o g g i o r n o . P a r a l l e l a m e n t e , i l p r o g e t t o p r e v e d e u n p e r c o r s o d i i n t e g r a z i o n e n e i p r o c e s s i i n d u s t r i a l i a z i e n d a l i , i n t e r m i n i d i o r g a n i z z a z i o n e , f o r m a z i o n e d e l p e r s o n a l e , s i s t e m i d i g i t a l i e m o d e l l i d i a c c o g l i e n z a , c o n l ’ o b i e t t i v o d i r e n d e r e L e P a l m e L a z i s e u n r i f e r i m e n t o i n d u s t r i a l e d i v a l o r e e u n m o d e l l o r e p l i c a b i l e n e l t e m p o . L ’ e s p e r i e n z a d i L a z i s e s i i n s e r i s c e i n u n p e r c o r s o g i à c o n s o l i d a t o d i p a r t n e r s h i p i n d u s t r i a l i s v i l u p p a t e i n d i v e r s e d e s t i n a z i o n i c h i a v e - D e s e n z a n o b o u t i q u e r e s o r t , S t e l l a d e l M a r e f a m i l y c o l l e c t i o n , V i a r e g g i o f a m i l y c o l l e c t i o n , J e s o l o f a m i l y r e s o r t e M a r i n a J u l i a f a m i l y c o l l e c t i o n - e a n t i c i p a p r o s p e t t i v e d i s v i l u p p o f u t u r e . A t t r a v e r s o c o n t r a t t i d i l u n g o p e r i o d o , i n v e s t i m e n t i p r o g r a m m a t i e u n a g o v e r n a n c e s t r u t t u r a t a , C l u b d e l S o l e s i p r o p o n e c o m e p a r t n e r s t a b i l e e a f f i d a b i l e p e r l e f a m i g l i e i m p r e n d i t o r i a l i , s u p p o r t a n d o l e n e l l a g e s t i o n e d e i p a s s a g g i g e n e r a z i o n a l i e n e l l a c o s t r u z i o n e d i v a l o r e d u r a t u r o n e l t e m p o . " L e P a l m e L a z i s e r a p p r e s e n t a i n m o d o c h i a r o l a t r a i e t t o r i a d i s v i l u p p o d i C l u b d e l S o l e - s p i e g a F r a n c e s c o G i o n d i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i C l u b d e l S o l e - . E ' m o l t o d i p i ù u n a s i n g o l a o p e r a z i o n e : è l ’ e s p r e s s i o n e d i u n m o d e l l o s t r u t t u r a l e p e n s a t o p e r c r e s c e r e i n s i e m e a i t e r r i t o r i e a l l e f a m i g l i e i m p r e n d i t o r i a l i . M e t t i a m o a d i s p o s i z i o n e c a p i t a l i , c o m p e t e n z e i n d u s t r i a l i e , n a t u r a l m e n t e , v i s i o n e s t r a t e g i c a e p r o f o n d a c o n o s c e n z a d e l s e t t o r e p e r v a l o r i z z a r e a s s e t c o n g r a n d e p o t e n z i a l e e c o s t r u i r e v a l o r e n e l t e m p o " . " A b b i a m o s c e l t o C l u b d e l S o l e p e r c h é r a p p r e s e n t a u n p a r t n e r i n d u s t r i a l e s o l i d o , c a p a c e d i v a l o r i z z a r e i l V i l l a g g i o r i s p e t t a n d o n e l a s t o r i a e p r o i e t t a n d o l o v e r s o i l f u t u r o " , c o m m e n t a E n r i c o O l i v i e r i , p r o p r i e t a r i o d e l l a s t r u t t u r a , a s s i s t i t o d a M e d i o l a n u m i n v e s t m e n t b a n k i n g i n q u a l i t à d i a d v i s o r f i n a n z i a r i o . I n s e r i t a i n u n c o n t e s t o d i g r a n d e a t t r a t t i v i t à t u r i s t i c a , a b r e v e d i s t a n z a d a S i r m i o n e , P e s c h i e r a d e l G a r d a e p o c h i m i n u t i d a i p r i n c i p a l i p a r c h i d i v e r t i m e n t o d e l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , t r a c u i G a r d a l a n d e M o v i e l a n d , L e P a l m e L a z i s e F a m i l y C o l l e c t i o n a p r i r à u f f i c i a l m e n t e a l p u b b l i c o i l 2 3 m a r z o 2 0 2 6 . L a s t r u t t u r a i n t e r p r e t a l a p r o m e s s a ' f u l l l i f e h o l i d a y s ' d i C l u b d e l S o l e a t t r a v e r s o u n ’ o f f e r t a p e n s a t a p e r r i s p o n d e r e i n m o d o f l e s s i b i l e a l l e e s i g e n z e d e l l e f a m i g l i e , u n e n d o c o m f o r t , l i b e r t à e q u a l i t à d e i s e r v i z i i n u n c o n t e s t o n a t u r a l e e t e r r i t o r i a l e d i g r a n d e v a l o r e . I n l i n e a c o n i l c l u s t e r ' f a m i l y c o l l e c t i o n ' d e l G r u p p o , i l v i l l a g g i o s i d i s t i n g u e p e r l ’ a m p i a g a m m a d i s e r v i z i d e d i c a t i a l l e f a m i g l i e - a n i m a z i o n e , s t r u t t u r e s p o r t i v e , p a r c o a c q u a t i c o , r i s t o r a z i o n e i n t e r n a - e p e r l a v a r i e t à d e l l e s o l u z i o n i a b i t a t i v e d i s p o n i b i l i , d a g l i a p p a r t a m e n t i a l l e p i a z z o l e c a m p i n g , d a l l e L o d g e a g l i c h a l e t i n l e g n o , p e n s a t e p e r a d a t t a r s i a n u c l e i f a m i l i a r i e s t i l i d i v a c a n z a d i v e r s i .