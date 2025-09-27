V e n e z i a , 2 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ O g g i è s t a t o i m p r e s s i o n a n t e s e n t i r e d a i p i ù g r a n d i e s p e r t i e s c i e n z i a t i c h e n o i r i s c h i a m o d i p e r d e r e i l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e c h e a b b i a m o e r e d i t a t o . S e n o n c i a d a t t i a m o a l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o , e n o n a d o t t i a m o l e m i s u r e n e c e s s a r i e , v e r r a n n o t r a v o l t e o c a n c e l l a t e n o n s o l o l e m e m o r i e m a i l u o g h i v i v e n t i d i c i ò c h e s i a m o " . L o h a s p i e g a t o F r a n c e s c o R u t e l l i , P r e s i d e n t e S o f t P o w e r C l u b d u r a n t e l ' e v e n t o ' S t r a t e g i a d i a d a t t a m e n t o p e r u n c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o c h e n o n a s p e t t a : i n g e g n e r i a p e r i t e r r i t o r i e p e r i p a t r i m o n i c u l t u r a l i ' o r g a n i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l S o f t P o w e r C l u b e s o s t e n u t o d a P r o g e r , i n c o r s o a l l a M o s t r a I n t e r n a z i o n a l e d i A r c h i t e t t u r a d e l l a B i e n n a l e d i V e n e z i a " L a s c i e n z a , l a t e c n o l o g i a e l a p o l i t i c a d e v o n o m e t t e r s i a l a v o r o p e r c h é d e n t r o a l l a l o t t a c o n t r o i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i t r a v o l g e n t i e p e r l ’ a d a t t a m e n t o r a z i o n a l e c i s i a s u b i t o u n i m p e g n o i m p o r t a n t e p e r i l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e ” , h a a g g i u n t o R u t e l l i .