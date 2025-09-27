V e n e z i a , 2 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " P e r l a s a l v a g u a r d i a d e i p a t r i m o n i c u l t u r a l i b i s o g n a a v e r e g l i i n c e n t i v i g i u s t i e s p e r i m e n t a r e c o n s o l u z i o n i d i v e r s e , p e r c h é q u e l l e c h e f u n z i o n a n o a V e n e z i a n o n f u n z i o n a n o i n a l t r e p a r t i d e l m o n d o . N o n d o b b i a m o c o s t r u i r e d i p i ù m a a d a t t a r c i a u n c l i m a e a u n p i a n e t a c h e c a m b i a , q u e s t a è l a g r a n d e s f i d a d e l l ' a r c h i t e t t u r a d i o g g i " . L o h a o s s e r v a t o C a r l o R a t t i , C u r a t o r e d e l l a 1 9 . M o s t r a I n t e r n a z i o n a l e d i A r c h i t e t t u r a d e l l a B i e n n a l e d i V e n e z i a , d u r a n t e l ' e v e n t o ' S t r a t e g i a d i a d a t t a m e n t o p e r u n c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o c h e n o n a s p e t t a : i n g e g n e r i a p e r i t e r r i t o r i e p e r i p a t r i m o n i c u l t u r a l i ' o r g a n i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l S o f t P o w e r C l u b e s o s t e n u t o d a P r o g e r , a l l a M o s t r a I n t e r n a z i o n a l e d i A r c h i t e t t u r a d e l l a B i e n n a l e d i V e n e z i a . " M o l t o s p e s s o n o n s i p e n s a a l f a t t o c h e l e c i t t à i n c u i v i v i a m o s o n o r i c c h e d i p a t r i m o n i o c u l t u r a l e , b e n i p a r t i c o l a r m e n t e f r a g i l i c h e s o n o l a n o s t r a m e m o r i a . B i s o g n a a v e r e a t t e n z i o n e p e r c h é i l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o p u ò a v e r e u n i m p a t t o f o r t i s s i m o " h a c o n c l u s o A r i a n n a T r a v i g l i a , C o o r d i n a t r i c e C e n t e r f o r C u l t u r a l H e r i t a g e T e c h n o l o g y C C H T .