V e n e z i a , 2 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - P e r l a t u t e l a d e i b e n i c u l t u r a l i " l ' a r c h i t e t t u r a e l ' i n g e g n e r i a d e v o n o s p e r i m e n t a r e " . L o h a d e t t o M a r c o L o m b a r d i , l ' a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i P r o g e r , p r i m a s o c i e t à i n d i p e n d e n t e “ n o c a p t i v e ” d i E n g i n e e r i n g & M a n a g e m e n t i n I t a l i a , d u r a n t e l ' e v e n t o ' S t r a t e g i a d i a d a t t a m e n t o p e r u n c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o c h e n o n a s p e t t a : i n g e g n e r i a p e r i t e r r i t o r i e p e r i p a t r i m o n i c u l t u r a l i ' o r g a n i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l S o f t P o w e r C l u b e s o s t e n u t o d a P r o g e r , i n c o r s o a l l a M o s t r a I n t e r n a z i o n a l e d i A r c h i t e t t u r a d e l l a B i e n n a l e d i V e n e z i a . “ L a b i e n n a l e d i a r c h i t e t t u r a è u n l a b o r a t o r i o , u n g r a n d e e s e m p i o d i s p e r i m e n t a z i o n e . C o s ì c o m e u n o d e i p i ù a u d a c i c a s i d i i n n o v a z i o n e i n g e g n e r i s t i c a s a r à p r o p r i o i l P o n t e s u l l o S t r e t t o d i M e s s i n a , d i c u i P r o g e r è u n o d e i p r o g e t t i s t i . M e s s i n a s a r à i l p r i m o p o n t e s o s p e s o a c a m p a t a u n i c a p i ù l u n g a d i t u t t o i l m o n d o - h a a g g i u n t o L o m b a r d i - . L ' i n g e g n e r i a d e v e p o r t a r e l a c u l t u r a d e l f a r e . C o m e d i c e i l d i r e t t o r e d i B i e n n a l e C a r l o R a t t i , p r o p r i o p e r c h é u n ’ o p e r a n o n è s t a t a a n c o r a f a t t a , p e r q u e s t o c i i n t e r e s s a . P e r c h é c i i n t e r e s s a q u e l l a p a r t e d i m o n d o c h e v a v e r s o i l p r o g r e s s o ” .