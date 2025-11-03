R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - D a l 1 3 n o v e m b r e a l l a R e g g i a d i C a s e r t a t o r n a “ M a e s t r i a l l a R e g g i a ” , l a r a s s e g n a p r o m o s s a d a l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d e l l a C a m p a n i a “ L u i g i V a n v i t e l l i ” c h e d a o t t o a n n i p o r t a n e l c u o r e d e l m o n u m e n t o v a n v i t e l l i a n o l e v o c i p i ù a u t o r e v o l i d e l c i n e m a i t a l i a n o . Q u a t t r o n u o v i a p p u n t a m e n t i , t r a n o v e m b r e e d i c e m b r e , o f f r i r a n n o a l p u b b l i c o l ’ o c c a s i o n e d i i n c o n t r a r e r e g i s t i e i n t e r p r e t i i n d i a l o g o c o n a l c u n e d e l l e f i r m e p i ù r i c o n o s c i u t e d e l g i o r n a l i s m o c u l t u r a l e . L ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 s i a p r e g i o v e d ì 1 3 n o v e m b r e a l l e o r e 1 8 : 0 0 c o n S i l v i o S o l d i n i , r e g i s t a e s c e n e g g i a t o r e c h e h a s a p u t o c o n i u g a r e s e n s i b i l i t à d ’ a u t o r e e s u c c e s s o d i p u b b l i c o . L ’ i n c o n t r o s a r à c o n d o t t o d a l l a g i o r n a l i s t a A l e s s a n d r a D e L u c a . M a r t e d ì 2 5 n o v e m b r e s a r à l a v o l t a d i L u c a Z i n g a r e t t i , v o l t o a m a t i s s i m o d e l c i n e m a , d e l t e a t r o e d e l l a t e l e v i s i o n e , p r o t a g o n i s t a d i u n t a l k c o n F e d e r i c o P o n t i g g i a . L u n e d ì 1 5 d i c e m b r e t o c c h e r à a E d o a r d o L e o , a t t o r e e r e g i s t a c a p a c e d i u n i r e p o p o l a r i t à e r i c e r c a a u t o r i a l e . I l q u a r t o i n c o n t r o , a t t u a l m e n t e i n v i a d i d e f i n i z i o n e , s a r à a n n u n c i a t o n e l l e p r o s s i m e s e t t i m a n e . G l i i n c o n t r i s i s v o l g e r a n n o n e l v e s t i b o l o s u p e r i o r e d e l l a R e g g i a d i C a s e r t a , c o n i n g r e s s o d a p i a z z a C a r l o d i B o r b o n e . L a p a r t e c i p a z i o n e è g r a t u i t a , p r e v i a p r e n o t a z i o n e f i n o a e s a u r i m e n t o p o s t i d i s p o n i b i l i . P r i o r i t à d ’ i n g r e s s o s a r à r i s e r v a t a a d o c e n t i e s t u d e n t i d e l l ’ A t e n e o , n e l r i s p e t t o d e l l a v o c a z i o n e c u l t u r a l e e f o r m a t i v a d e l l a r a s s e g n a . “ M a e s t r i a l l a R e g g i a ” s i c o n f e r m a c o m e u n o d e g l i a p p u n t a m e n t i p i ù a t t e s i n e l p a n o r a m a c u l t u r a l e c a m p a n o , c a p a c e d i i n t r e c c i a r e c i n e m a , p e n s i e r o e r a c c o n t o d a l v i v o i n u n c o n t e s t o d i g r a n d e s u g g e s t i o n e a r c h i t e t t o n i c a . U n ’ o c c a s i o n e p e r a s c o l t a r e d a v i c i n o l e s t o r i e , l e v i s i o n i e l e e s p e r i e n z e d i c h i i l c i n e m a l o f a , l o i n t e r p r e t a e l o r a c c o n t a .