R o m a , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I l c o n t o a l l a r o v e s c i a p e r l a I V e d i z i o n e d i ' P r e m i o F i l m I m p r e s a ' , i l p r o g e t t o i d e a t o e o r g a n i z z a t o d a U n i n d u s t r i a , c o n i l s u p p o r t o d i C o n f i n d u s t r i a , e n t r a s e m p r e p i ù n e l v i v o c o n u n n u o v o i m p o r t a n t e a n n u n c i o : l ' a s s e g n a z i o n e d e l ' P r e m i o S p e c i a l e F i l m I m p r e s a U n i n d u s t r i a ' a d H e r m è s . I l r i c o n o s c i m e n t o a l l a M a i s o n f r a n c e s e n a s c e d a l l a v o l o n t à d i c e l e b r a r e l a v i s i o n e c o n c u i l ’ a z i e n d a r a c c o n t a e p r e s e r v a l ' i n t e l l i g e n z a a r t i g i a n a l e e i l s a p e r f a r e d e l l e m a e s t r a n z e . I n p a r t i c o l a r e , i l c o m i t a t o d e l P r e m i o , p r e s i e d u t o d a G i a m p a o l o L e t t a c o n l a d i r e z i o n e a r t i s t i c a d i M a r i o S e s t i , h a i n d i v i d u a t o n e l p r o g e t t o ' G r a n d T o u r d e g l i A f f r e s c h i ' , u n a b e s t p r a c t i c e d i c o m u n i c a z i o n e u n i c a , c a p a c e d i t r a s f o r m a r e l a n a r r a z i o n e m a n i f a t t u r i e r a i n u n a t e s t i m o n i a n z a c u l t u r a l e d i v a l o r e u n i v e r s a l e . I l ' P r e m i o S p e c i a l e ' s a r à c o n s e g n a t o d a l p r e s i d e n t e d i U n i n d u s t r i a G i u s e p p e B i a z z o , n e l l a g i o r n a t a c o n c l u s i v a d e l l a m a n i f e s t a z i o n e , c h e q u e s t ’ a n n o s i t e r r à a l C i n e m a Q u a t t r o F o n t a n e d i R o m a d a l 2 a l 4 m a r z o . L ’ e d i z i o n e 2 0 2 6 s e g n a a n c h e u n ’ i m p o r t a n t e e v o l u z i o n e n e l l i n g u a g g i o d e l P r e m i o c o n l ’ i s t i t u z i o n e d e l P r e m i o a l l a m i g l i o r e m u s i c a o r i g i n a l e , p r o m o s s o d a C a t e r i n a C a s e l l i e S u g a r P u b l i s h i n g . U n a n o v i t à c h e s o t t o l i n e a i l l e g a m e i n s c i n d i b i l e t r a i m m a g i n e e s u o n o n e l r a c c o n t o d ' i m p r e s a c o n t e m p o r a n e o . I n p r o g r a m m a a n c h e d u e a t t e s i s s i m e p r o i e z i o n i s p e c i a l i , d u r a n t e l a s e c o n d a g i o r n a t a : a l l e o r e 9 . 3 0 i l f i l m ' A n d a t a e R i t o r n o ' , a c u r a d e l G r u p p o F e r r o v i e d e l l o S t a t o I t a l i a n e ; a l l e o r e 1 8 . 3 0 i l d o c u f i l m ' N u v o l a ' , a c u r a d e l G r u p p o L a v a z z a . I l p a r t e r r e d i q u e s t ' a n n o v e d r à p r o t a g o n i s t i n o m i i l l u s t r i d e l l a c u l t u r a e d e l l ' i n d u s t r i a : S e r g i o C a s t e l l i t t o , p r e s i d e n t e d i g i u r i a d i q u e s t a I V e d i z i o n e , s a r à i n s i g n i t o d e l p r e s t i g i o s o ' P r e m i o S p e c i a l e a l l a C a r r i e r a ' ; G i u s e p p e T o r n a t o r e r i c e v e r à i l ' P r e m i o S p e c i a l e a l l a C r e a t i v i t à ' ; a B r u n e l l o C u c i n e l l i s a r à a s s e g n a t o i l ' P r e m i o S p e c i a l e ' p e r i l M a d e i n I t a l y a l l ’ e s t e r o ; i l c o n d u t t o r e e a u t o r e t e l e v i s i v o P i e r f r a n c e s c o D i l i b e r t o , P i f , r i c e v e r à i l ' P r e m i o E r m a n n o O l m i 2 0 2 6 ' . C o n o l t r e 2 0 0 o p e r e c a n d i d a t e , i l ' P r e m i o F i l m I m p r e s a ' s i c o n f e r m a c o m e u n o s s e r v a t o r i o p r i v i l e g i a t o s u l c i n e m a d ’ i m p r e s a i t a l i a n o . I l c o n c o r s o è a r t i c o l a t o i n t r e a r e e p r i n c i p a l i , N a r r a t i v a , D o c u m e n t a r i a e I I & S , I n n o v a t i o n , I m a g e & S o u n d , a f f i a n c a t e d a s e z i o n i s p e c i a l i e p r o g r a m m i f u o r i c o n c o r s o , r e s t i t u e n d o u n p a n o r a m a a m p i o e a r t i c o l a t o d e i l i n g u a g g i c o n c u i o g g i l e i m p r e s e s c e l g o n o d i r a c c o n t a r s i . N o n s e m p l i c i v i d e o p u b b l i c i t a r i , m a s t o r i e d i i n n o v a z i o n e e c o r a g g i o i m p r e n d i t o r i a l e c h e c r e a n o m e m o r i a c o l l e t t i v a . I l P r e m i o a l z e r à i l s i p a r i o l u n e d ì 2 m a r z o , p e r p o i c o n c l u d e r s i m e r c o l e d ì 4 m a r z o c o n l a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e c o n d o t t a d a l l a g i o r n a l i s t a P a o l a S a l u z z i , d o v e v e r r a n n o s v e l a t i i v i n c i t o r i d i t u t t e l e c a t e g o r i e e a s s e g n a t i i p r e s t i g i o s i r i c o n o s c i m e n t i s p e c i a l i . I l ' P r e m i o F i l m I m p r e s a 2 0 2 6 ' è r e a l i z z a t o c o n i l s u p p o r t o d i C o n f i n d u s t r i a e v e d e l a p a r t e c i p a z i o n e d i u n s o l i d o n e t w o r k d i p a r t n e r . T r a i G o l d e n P a r t n e r f i g u r a n o A l m a v i v a , U m a n a , E d i s o n e U n i C r e d i t , a f f i a n c a t i d a g l i E v e n t P a r t n e r G r u p p o F e r r o v i e d e l l o S t a t o I t a l i a n e e G r u p p o L a v a z z a . I l s u p p o r t o t e c n i c o è a f f i d a t o a E g a W o r l d w i d e , D - H u b S t u d i o s , S p e n c e r & L e w i s e T e c n o c o n f e r e n c e E u r o p e , c h e c o n t r i b u i s c o n o a l l a r e a l i z z a z i o n e d i q u e s t a q u a r t a e d i z i o n e .