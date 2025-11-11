R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N o n s i e r a m a i v i s t o u n m i n i s t r o c h e c h i e d e p i ù t a g l i d i q u a n t i n e v e n i s s e r o i m p o s t i d a l m i n i s t r o d e l l ' E c o n o m i a a l s e t t o r e c h e a v r e b b e i l d o v e r e d i p r o t e g g e r e e v a l o r i z z a r e . A q u a n t o l e g g i a m o s u R e p u b b l i c a d i o g g i , a n c h e q u e s t o t a b ù è s t a t o s f a t a t o d a l M i n i s t r o G i u l i c h e , n e l l a s u a f o g a p u n i t i v a c o n t r o i l m o n d o d e l c i n e m a , è a r r i v a t o a c h i e d e r e t a g l i p i ù s e v e r i d i q u e l l i p r e v i s t i n e l l a M a n o v r a d i B i l a n c i o " . L o a f f e r m a E l i s a b e t t a P i c c o l o t t i d i A v s . " U n f u r o r e i d e o l o g i c o c o n t r o u n s e t t o r e r i t e n u t o o s t i l e , c o n b u o n a p a c e d e l l e m i g l i a i a d i f a m i g l i e d i l a v o r a t o r i c h e r i s c h i a n o d i r i m a n e r e s e n z a r e d d i t o . A r e n d e r e a n c o r a p i ù g r o t t e s c a l a s i t u a z i o n e è l a f a c c i a t o s t a d e l M i n i s t r o d i e r g e r s i a d i f e n s o r e d e l s e t t o r e i n d i c h i a r a z i o n i p u b b l i c h e . V i s t o c h e a l G o v e r n o s i s o n o d i v e r t i t i a r e i n v e n t a r e i n o m i d e i m i n i s t e r i , a b b i a m o u n s u g g e r i m e n t o p e r i l d i c a s t e r o d i V i a d e l C o l l e g i o R o m a n o : r i n o m i n a t e l o ' M i n i s t e r o c o n t r o l a C u l t u r a ' , s a r e s t e p i ù o n e s t i " , p r o s e g u e P i c c o l o t t i . " Q u a n d o l a P r e s i d e n t e M e l o n i s i d e c i d e r à a d a r e a l l ’ I t a l i a u n M i n i s t r o d e l l a C u l t u r a a l l ’ a l t e z z a d e l n o s t r o P a e s e ? " , c o n c l u d e .