R o m a , 2 0 n o v ( A d n k r o n o s ) - " L e p a r o l e d e l l a s o t t o s e g r e t a r i a B o r g o n z o n i c o n f e r m a n o , a n c o r a u n a v o l t a , c h e i l G o v e r n o c o n t i n u a a g e n e r a r e c o n f u s i o n e e i n c e r t e z z a i n v e c e d i f o r n i r e r i s p o s t e c h i a r e a l s e t t o r e . D o p o t r e a n n i d i l e g i s l a t u r a , i l c o m p a r t o s i t r o v a i n u n a s i t u a z i o n e d i e v i d e n t e d i f f i c o l t à e r e s t a n o i r r i s o l t i i n o d i l e g a t i a i t a g l i i n t r o d o t t i i n m a n o v r a " . L o d i c e M a t t e o O r f i n i , d e p u t a t o d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o e c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e C u l t u r a d e l l a C a m e r a . " I n q u e s t o c o n t e s t o , l ’ a n n u n c i o d i u n a r i s c r i t t u r a t o t a l e d e l l a l e g g e C i n e m a a p p a r e c o m e l ’ a p e r t u r a d i u n n u o v o f r o n t e , c h e r i s c h i a d i a g g i u n g e r e u l t e r i o r e i n s t a b i l i t à a u n s i s t e m a g i à d u r a m e n t e m e s s o a l l a p r o v a . I l G o v e r n o c h i a r i s c a q u a l i s i a n o o b i e t t i v i , c o n t e n u t i e t e m p i s t i c h e d e l l ’ i n t e r v e n t o a n n u n c i a t o , e l o f a c c i a i n m o d o t r a s p a r e n t e i n P a r l a m e n t o - p r o s e g u e O r f i n i - . S e l ’ i n t e n z i o n e è p r o c e d e r e r e a l m e n t e a u n a r i f o r m a s t r u t t u r a l e , e s i s t e g i à u n a p r o p o s t a a l t e r n a t i v a — l a p r o p o s t a p r e s e n t a t a d a l P d c h e r i f o r m a l a g o v e r n a n c e d e l s e t t o r e c o n l ’ i s t i t u z i o n e d i u n a A g e n z i a a u t o n o m a p e r i l C i n e m a e — c h e p o t r e b b e e s s e r e d i s c u s s a e v a l u t a t a r a p i d a m e n t e " . " C h i e d i a m o q u i n d i c h e i l m i n i s t r o G i u l i r i f e r i s c a q u a n t o p r i m a a l l e C a m e r e e c h e i l P r e s i d e n t e M o l l i c o n e c o n v o c h i u n a p p r o f o n d i m e n t o i n C o m m i s s i o n e C u l t u r a . S e r v o n o c h i a r e z z a , c o n f r o n t o e u n p e r c o r s o d e f i n i t o : m i s u r e i m p r o v v i s a t e , u n i t e a i t a g l i p r e v i s t i i n m a n o v r a , r i s c h i a n o s o l o d i a u m e n t a r e l ’ i n c e r t e z z a i n u n s e t t o r e s t r a t e g i c o p e r i l s i s t e m a c u l t u r a l e e i n d u s t r i a l e d e l P a e s e ” , c o n c l u d e .