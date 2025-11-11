R o m a , 1 1 n o v ( A d n k r o n o s ) - " Q u a n t o r i p o r t a t o d a R e p u b b l i c a è i n q u i e t a n t e : c o m e f e c e a s u o t e m p o S a n g i u l i a n o , a n c h e G i u l i a v r e b b e c h i e s t o a l M e f d i t a g l i a r e l e r i s o r s e p e r i l c i n e m a . P u r t r o p p o è l ' e n n e s i m a c o n f e r m a c h e n o n s i a m o d i f r o n t e a u n e r r o r e m a a u n a l i n e a : d e m o l i r e u n a f i l i e r a i n d u s t r i a l e d e l p a e s e p e r c h é n o n g r a d i t a a l g o v e r n o " . L o d i c e M a t t e o O r f i n i , P d , c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e C u l t u r a d e l l a C a m e r a . " I t a g l i e l e n u o v e r e g o l e s a r a n n o u n a p i e t r a t o m b a l e s u l c i n e m a i t a l i a n o , a t u t t o v a n t a g g i o d e l l e p r o d u z i o n i s t r a n i e r e c h e i n v e c e n o n v e n g o n o t o c c a t e : u n v e r o c a p o l a v o r o p e r u n g o v e r n o s o v r a n i s t a ! È i l f r u t t o m a r c i o d i d u e a n n i d i c r i m i n a l i z z a z i o n e d e l s e t t o r e , d i r e g o l e p a s t i c c i a t e , d i i n c o m p e t e n z a e i m p r o v v i s a z i o n e " , p r o s e g u e . " P e r l ' e n n e s i m a v o l t a c h i e d i a m o a l g o v e r n o d i r e v o c a r e i t a g l i e v e n i r e i n P a r l a m e n t o a d i s c u t e r e s e r i a m e n t e c o m e a f f r o n t a r e l a c r i s i d r a m m a t i c a c h e h a c r e a t o ” , c o n c l u d e O r f i n i .