R o m a , 7 n o v ( A d n k r o n o s ) - " A l m i n i s t r o G i u l i d i c i a m o u n a c o s a s o l a : b a s t a . B a s t a s c h e r z a r e , b a s t a p r e n d e r e i n g i r o i l m o n d o d e l c i n e m a , b a s t a i m p r o v v i s a r e , b a s t a c o l g i o c o d e l l e t r e c a r t e " . L o d i c e M a t t e o O r f i n i , P d , c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e C u l t u r a d e l l a C a m e r a . " L ' a n n u n c i o d e l r e c u p e r o d i 1 0 0 m i l i o n i p e r i l f o n d o c i n e m a è l ' e n n e s i m a a s s u r d i t à . Q u e l l e r i s o r s e v e n g o n o p r e s e d a i c o n t r i b u t i a u t o m a t i c i p e r l o s v i l u p p o p r o d u z i o n e e d i s t r i b u z i o n e d e l c i n e m a . C o n t r i b u t i g i à m a t u r a t i d a l l e i m p r e s e e b l o c c a t i d a l 2 0 2 2 p e r l a l e n t e z z a e i l d i l e t t a n t i s m o d i q u e s t o g o v e r n o - s p i e g a O r f i n i - . S o t t r a r l i a i l e g i t t i m i d e s t i n a t a r i s i g n i f i c a m e t t e r e a r i s c h i o l a s o p r a v v i v e n z a d i i m p r e s e e d e s p o r r e i l m i n i s t e r o a u n a m i r i a d e d i r i c o r s i p e r c h é - l o r i p e t i a m o - q u e i c o n t r i b u t i s o n o g i à m a t u r a t i " . " D a v v e r o i l g o v e r n o p e n s a d i g e s t i r e u n s e t t o r e i n d u s t r i a l e s t r a t e g i c o c o n q u e s t o d i l e t t a n t i s m o ? S e d a v v e r o s i v u o l e c o r r e g g e r e l ' e r r o r e f a t t o c o n l a l e g g e d i b i l a n c i o , c ' è s o l o u n m o d o s e r i o : c h i e d e r e a G i o r g e t t i d i n o n c o n t r o f i r m a r e i l d e c r e t o e d i r i n u n c i a r e a l t a g l i o p r e v i s t o d a l l a l e g g e d i b i l a n c i o . I l r e s t o è g o f f a e d a n n o s a p r o p a g a n d a ” , a g g i u n g e O r f i n i .