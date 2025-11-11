R o m a , 1 1 n o v ( A d n k r o n o s ) - " C h i e d i a m o c h e A l e s s a n d r o G i u l i v e n g a i n a u l a a r i f e r i r e c o n u r g e n z a s u q u a n t o r i p o r t a t o o g g i d a R e p u b b l i c a . U n f a t t o d i u n a g r a v i t à i n a u d i t a e c h e n o n p u ò p a s s a r e s o t t o s i l e n z i o . S e c o n f e r m a t o , s a r e m m o d a v a n t i a u n m i n i s t r o c h e n o n s o l o h a m e n t i t o a l s e t t o r e c u l t u r a l e e a l l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a , m a c h e a v r e b b e a d d i r i t t u r a s o l l e c i t a t o a l M i n i s t e r o d e l l ’ E c o n o m i a u l t e r i o r i t a g l i a l c i n e m a . A d d i r i t t u r a i n u n a m a i l u f f i c i a l e " . L o d i c o n o g l i e s p o n e n t i M 5 S i n c o m m i s s i o n e c u l t u r a a l l a C a m e r a e a l S e n a t o . " D o p o a v e r g i à d e v a s t a t o i l c i n e m a , G i u l i a v r e b b e c h i e s t o d i c o l p i r e a n c o r a p i ù d u r a m e n t e , c o m e s e l ’ o b i e t t i v o f o s s e q u e l l o d i u c c i d e r e d e f i n i t i v a m e n t e i l c i n e m a i t a l i a n o . M a q u a n d o m a i s i è v i s t o u n m i n i s t r o c h e c h i e d e t a g l i p e r i l s u o s e t t o r e ? S i a m o d i f r o n t e a u n d i s e g n o p u n i t i v o e i d e o l o g i c o c o n t r o u n i n t e r o c o m p a r t o c h e d à l a v o r o a m i g l i a i a d i p e r s o n e e r a p p r e s e n t a u n o d e i p r i n c i p a l i s e t t o r i i n c u i l ’ I t a l i a è r i c o n o s c i u t a n e l m o n d o " , p r o s e g u o n o . " G i u l i v e n g a i n A u l a a s p i e g a r e , p a r o l a p e r p a r o l a , c o s a h a s c r i t t o i n q u e l l a m a i l , i m o t i v i d e l l a s u a r i c h i e s t a , e c o n q u a l e m a n d a t o p o l i t i c o s i è p e r m e s s o d i c h i e d e r e a l M e f d i t a g l i a r e u l t e r i o r m e n t e i f o n d i . P e r c h é s e d a v v e r o i l m i n i s t r o h a a g i t o c o s ì , d o v r à a s s u m e r s e n e t u t t a l a r e s p o n s a b i l i t à " , c o n c l u d o n o g l i e s p o n e n t i d e l M 5 s .