R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - V i a a l l a t r e g i o r n i d i p r o i e z i o n i d e d i c a t a a l l a g i u r i a s c u o l e p e r i l C a s e r t a H i s t o r y F i l m F e s t i v a l ( C H I F F ) , f e s t i v a l i n t e r n a z i o n a l e d e l d o c u m e n t a r i o s t o r i c o p r o m o s s o d a l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d e l l a C a m p a n i a L u i g i V a n v i t e l l i . L ’ A u d i t o r i u m P r o v i n c i a l e d i C a s e r t a h a a c c o l t o c e n t i n a i a d i s t u d e n t i d e l L i c e o ' P i e t r o G i a n n o n e ' , d e l l ’ I I S ' F r a n c e s c o G i o r d a n i ' e d e l l ’ I S S I S ' T e r r a d i L a v o r o ' d i C a s e r t a , c h i a m a t i n o n s o l o a d a s s i s t e r e a i f i l m f i n a l i s t i , m a a n c h e a p a r t e c i p a r e c o m e g i u r a t i a l c o n f e r i m e n t o d e l P r e m i o G i o v a n i . " L ’ i n i z i a t i v a d e l l ’ A t e n e o V a n v i t e l l i a n o d i d e d i c a r e u n f e s t i v a l a l d o c u m e n t a r i o s t o r i c o – d i c h i a r a L u c i a M o n a c o , P r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o s c i e n t i f i c o e D e l e g a t a d e l R e t t o r e N i c o l e t t i p e r l a T e r z a M i s s i o n e – s i i n s e r i s c e n e l p e r c o r s o g i à a v v i a t o d a l l ’ A t e n e o c o n “ M a e s t r i a l l a R e g g i a ” e d a l t r e i n i z i a t i v e v o l t e a l l a p r o m o z i o n e d e l l i n g u a g g i o c i n e m a t o g r a f i c o e n e a m p l i a i l r e s p i r o , c o i n v o l g e n d o n o n s o l o s t u d i o s i e a p p a s s i o n a t i , m a l ’ i n t e r a c o m u n i t à , d a l l e s c u o l e a l l e i s t i t u z i o n i c u l t u r a l i e f a v o r e n d o l a c o n o s c e n z a s t o r i c a d a p a r t e d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i ” . " Q u e s t a p r i m a e d i z i o n e d e l C h i f f – s p i e g a L u c a G i a n f r a n c e s c o , d i r e t t o r e a r t i s t i c o d e l l a m a n i f e s t a z i o n e – n a s c e i n u n a n n o s i m b o l i c o : l ’ o t t a n t e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l l a r e s a t e d e s c a i n I t a l i a , f i r m a t a a l l a R e g g i a d i C a s e r t a i l 2 3 a p r i l e 1 9 4 5 . I n t a l e c o r n i c e , i l f e s t i v a l s i p r o p o n e c o m e u n ’ o c c a s i o n e p e r r i f l e t t e r e s u e v e n t i e f i g u r e c h e h a n n o s e g n a t o i l N o v e c e n t o , m a a n c h e c o m e u n p o n t e f r a m e m o r i a s t o r i c a e i d e n t i t à t e r r i t o r i a l e . I l c o i n v o l g i m e n t o a t t i v o d e l l e s c u o l e r a p p r e s e n t a u n a s c e l t a p r e c i s a d e l l a m a n i f e s t a z i o n e , c h e i n t e n d e a v v i c i n a r e l e n u o v e g e n e r a z i o n i a l l a s t o r i a c o n t e m p o r a n e a a t t r a v e r s o l o s g u a r d o i m m e d i a t o e d e m p a t i c o d e l c i n e m a d o c u m e n t a r i o " . C o n 1 8 2 o p e r e d a 4 8 n a z i o n i i s c r i t t e a l c o n c o r s o i n t e r n a z i o n a l e a t t r a v e r s o l a p i a t t a f o r m a F i l m F r e e w a y e c i r c o s c r i t t e a l l e p r o d u z i o n i d e l t r i e n n i o 2 0 2 3 – 2 0 2 5 , d a l C o m i t a t o S c i e n t i f i c o è s c a t u r i t a u n a s e l e z i o n e d i o t t o t i t o l i f i n a l i s t i , c h e i n q u e s t e g i o r n a t e g l i s t u d e n t i s t a n n o a p p r e n d e n d o e v a l u t a n d o . I f i l m , m o l t o d i v e r s i p e r l i n g u a g g i e p r o v e n i e n z e , a f f r o n t a n o s t o r i e i n t i m e e c o l l e t t i v e , e v e n t i n o t i e v i c e n d e m e n o r a c c o n t a t e , r e s t i t u e n d o u n m o s a i c o c o m p l e s s o d e l s e c o l o s c o r s o . L e p r o i e z i o n i s c o l a s t i c h e – i n t r o d o t t e e m o d e r a t e d a G i a n r o l a n d o S c a r i n g i , g i o r n a l i s t a d e I l M a t t i n o e c o m p o n e n t e d e l C o m i t a t o S c i e n t i f i c o – p r o s e g u i r a n n o f i n o a m e r c o l e d ì , m e n t r e n e l l a g i o r n a t a d i l u n e d ì è s t a t a l a g i u r i a d e g l i s t u d e n t i u n i v e r s i t a r i , c o o r d i n a t i d a G i a n r o l a n d o S c a r i n g i e d a l f i l m a k e r E m a n u e l e T r e s c a , a r i u n i r s i p r e s s o l ’ A u l a M a g n a d e l R e t t o r a t o p e r u n d i b a t t i t o s u l l e o p e r e i n c o n c o r s o . C o n v o t a z i o n e d i g i t a l e , i n d i v i d u e r a n n o n e i p r o s s i m i g i o r n i i l v i n c i t o r e d e l P r e m i o U n i v e r s i t à . L a s e z i o n e t e c n i c a d e l f e s t i v a l , i n v e c e , r e n d e r à n o t o i l s u o v e r d e t t o d u r a n t e l a s e r a t a f i n a l e d e l 1 2 d i c e m b r e , q u a n d o s a r a n n o p r e s e n t a t i i t r a i l e r d e l l e o p e r e p r e m i a t e , s e m p r e p r e s s o i l R e t t o r a t o d e l l ’ U n i v e r s i t à V a n v i t e l l i . A c c a n t o a l l e p r o i e z i o n i , i l C h i f f p r o p o n e u n a s e r i e d i a p p u n t a m e n t i d i a p p r o f o n d i m e n t o p r e s s o l ’ A r c h i v i o d i S t a t o d i C a s e r t a , p r o g r a m m a t i p e r i l 9 , 1 0 e 1 1 d i c e m b r e . S i t r a t t a d i i n c o n t r i c h e a g g i u n g o n o u n v a l o r e f o r m a t i v o a l p e r c o r s o d e l f e s t i v a l : d a l l a m a s t e r c l a s s “ G e n e s i d i u n a s c e n e g g i a t u r a ” , d i B r u n o O l i v i e r o , c h e g u i d e r à g l i s t u d e n t i i n u n ’ e s p e r i e n z a c r e a t i v a t r a s c r i t t u r a e a s c o l t o , a l l a c o n v e r s a z i o n e c o n l ’ a t t o r e G i a n l u c a D i G e n n a r o , c h e r a c c o n t e r à i l s u o p e r c o r s o p r o f e s s i o n a l e t r a c i n e m a , t e a t r o e t e l e v i s i o n e ; f i n o a l l a g i o r n a t a c o n c l u s i v a d e d i c a t a a l l a s t o r i a d e l l a R e g g i a e d e l l a c i t t à t r a o c c u p a z i o n e a l l e a t a e f i r m a d e l l ’ a r m i s t i z i o , c o n m a t e r i a l i d ’ a r c h i v i o c o m m e n t a t i d a l l a d i r e t t r i c e d e l l ’ A r c h i v i o F o r t u n a t a M a n z i e d a l l o s t o r i c o d e l l e f o n t i a u d i o v i s i v e G i u s e p p e A n g e l o n e , c o o r d i n a t i d a l l o s t o r i c o F e l i c i o C o r v e s e . I n q u e s t o i n t r e c c i o t r a c i n e m a , m e m o r i e p e r s o n a l i e f o n t i s t o r i c h e s i c o g l i e a p p i e n o l o s p i r i t o d e l f e s t i v a l , p e n s a t o c o m e s p a z i o d i n a m i c o d i r i f l e s s i o n e e c o n f r o n t o .