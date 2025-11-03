R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " A n c o r a u n a v o l t a l ’ a t t o r e E l i o G e r m a n o , i e r i s e r a a R e p o r t , h a s c e l t o d i a t t a c c a r e i l G o v e r n o M e l o n i c o n t o n i d i v i s i v i e i n u t i l m e n t e c o n f l i t t u a l i . Q u e s t a c o n t i n u a r i c e r c a d e l l o s c o n t r o p o l i t i c o n o n f a b e n e a l c i n e m a i t a l i a n o , n o n f a b e n e a g l i o p e r a t o r i d e l s e t t o r e e n o n a i u t a n e s s u n o , s o p r a t t u t t o i n u n m o m e n t o i n c u i , c o n i l d i a l o g o e c o n i l c o n f r o n t o , s i s t a l a v o r a n d o s e r i a m e n t e p e r r i c u c i r e e s u p e r a r e i n c o m p r e n s i o n i d e l p a s s a t o . I l G o v e r n o s t a l a v o r a n d o p e r r a f f o r z a r e s t a b i l m e n t e i l s i s t e m a i n d u s t r i a l e d e l c i n e m a , n o n p e r a l i m e n t a r e u n a g u e r r a i d e o l o g i c a " . C o s ì G i m m i C a n g i a n o , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a i n c o m m i s s i o n e C u l t u r a . " E c h i o p e r a r e s p o n s a b i l m e n t e s a c h e o g g i l a p r i o r i t à è g a r a n t i r e s t r u m e n t i c e r t i , c r e s c i t a r e a l e , t u t e l a d e l l a v o r o e c o m p e t i t i v i t à i n t e r n a z i o n a l e d e l s e t t o r e a u d i o v i s i v o i t a l i a n o . L a v e r i t à è c h e a G e r m a n o i n t e r e s s a p i ù a l i m e n t a r e l o s c o n t r o p o l i t i c o c h e c o n t r i b u i r e a m i g l i o r a r e i l s i s t e m a . I l c i n e m a i t a l i a n o m e r i t a r i s p e t t o , r e s p o n s a b i l i t à e c o s t r u z i o n e . N o n c h i p r o v a a g e t t a r e t u t t o i n c a c i a r a p e r m o t i v a z i o n i p u r a m e n t e p o l i t i c h e . I l P a e s e v u o l e s i n t e s i , n o n r o t t u r a p e r m a n e n t e . E c h i h a v e r a m e n t e a c u o r e i l c i n e m a l o s a : s e r v e s t a b i l i t à , s e r i e t à e u n a v i s i o n e c o n d i v i s a p e r f a r c r e s c e r e l ’ i n t e r o c o m p a r t o " , c o n c l u d e .