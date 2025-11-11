R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " E s s e n d o a b i t u a t i a r i p o r t a r e f e d e l m e n t e l e r i c o s t r u z i o n i i n t e r e s s a t e d i R e p u b b l i c a o d i q u a l c h e g i o r n a l e a m i c o , i d e p u t a t i d e l M 5 s i n t r a n c e a g o n i s t i c a n o n r i e s c o n o a c o n c e p i r e c o s a s i g n i f i c a c o n f r o n t a r s i c o n i p r o b l e m i d e i c i t t a d i n i e d e i c o m p a r t i p r o d u t t i v i . I e r i , a l m i n i s t e r o d e l l a C u l t u r a , i l m i n i s t r o G i u l i h a i n c o n t r a t o o l t r e 4 0 r a p p r e s e n t a t i d i m o l t i s s i m e a s s o c i a z i o n i d e l s e t t o r e c i n e m a , t r a c u i C a r t o o n I t a l i a , A c m f , W r i t e r s G u i l d I t a l i a , C n a C i n e m a e A u d i o v i s i v o , A f i c , A n i c a , A p i c , A s s o c i a z i o n e G e n e r a l e I n d u s t r i e C i n e - A u d i o v i s i v e I n d i p e n d e n t i , C o n f a r t i g i a n a t o i m p r e s e , A p a , I t a c a , A n a c , A n e c , A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a R e g i s t i " . C o s ì i l c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a i n c o m m i s s i o n e C u l t u r a , A l e s s a n d r o A m o r e s e . " P e r s o n e c h e r a p p r e s e n t a n o i s t a n z e c h e s o n o a l c e n t r o d e l l a v o r o c h e i l M i c s t a p o r t a n d o a v a n t i , i n u n a f a s e d i n e c e s s a r i a r i o r g a n i z z a z i o n e d e g l i s t r u m e n t i d i s o s t e g n o a l s e t t o r e , a n c h e a l l a l u c e d e i c a s i d i m a l v e r s a z i o n e c h e q u e s t o G o v e r n o h a f a t t o e m e r g e r e d a q u e l m o n d o o p a c o c h e a v e v a c a r a t t e r i z z a t o l a g e s t i o n e p r e c e d e n t e d e l t a x c r e d i t e c h e t u t t i c o l o r o i q u a l i o g g i a l z a n o s t r a l i v e r s o i l G o v e r n o h a n n o f a t t o f i n t a , e c o n t i n u a n o a f a r e f i n t a , d i n o n v e d e r e " , c o n c l u d e .