P e c h i n o , 3 1 a g o . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e c i n e s e X i J i n p i n g h a r i u n i t o i l e a d e r d i I r a n , T u r c h i a , R u s s i a e I n d i a , i n s i e m e a p e r s o n a l i t à p r o v e n i e n t i d a c i r c a 2 0 p a e s i e u r a s i a t i c i , p e r u n v e r t i c e v o l t o a p o r r e l a C i n a a l c e n t r o d e l l e r e l a z i o n i r e g i o n a l i . I l s u m m i t d e l l ' O r g a n i z z a z i o n e p e r l a c o o p e r a z i o n e d i S h a n g h a i ( S c o ) s i t e r r à d a o g g i n e l l a c i t t à p o r t u a l e s e t t e n t r i o n a l e d i T i a n j i n f i n o a l u n e d ì , p o c h i g i o r n i p r i m a d i u n a g r a n d e p a r a t a m i l i t a r e n e l l a c a p i t a l e P e c h i n o p e r c e l e b r a r e g l i 8 0 a n n i d a l l a f i n e d e l l a S e c o n d a g u e r r a m o n d i a l e . L o S c o c o m p r e n d e C i n a , I n d i a , R u s s i a , P a k i s t a n , I r a n , K a z a k i s t a n , K i r g h i z i s t a n , T a g i k i s t a n , U z b e k i s t a n e B i e l o r u s s i a , c o n a l t r i 1 6 p a e s i a f f i l i a t i c o m e o s s e r v a t o r i o " p a r t n e r d e l d i a l o g o " . O l t r e 2 0 l e a d e r , t r a c u i i l p r e s i d e n t e i r a n i a n o M a s o u d P e z e s h k i a n e i l s u o o m o l o g o t u r c o R e c e p T a y y i p E r d o g a n , p a r t e c i p a n o a l p i ù g r a n d e i n c o n t r o d e l b l o c c o d a l l a s u a f o n d a z i o n e n e l 2 0 0 1 . I l p r e s i d e n t e r u s s o V l a d i m i r P u t i n è a t t e r r a t o o g g i a T i a n j i n c o n u n s e g u i t o d i i m p o r t a n t i p o l i t i c i e r a p p r e s e n t a n t i d e l m o n d o i m p r e n d i t o r i a l e . C i n a e R u s s i a h a n n o t a l v o l t a p r o m o s s o l o S c o c o m e a l t e r n a t i v a a l l ' a l l e a n z a m i l i t a r e N a t o . I l v e r t i c e d i q u e s t ' a n n o è i l p r i m o d a q u a n d o i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p è t o r n a t o a l l a C a s a B i a n c a . S i p r e v e d e c h e P u t i n t e r r à d o m a n i c o l l o q u i c o n E r d o g a n e P e z e s h k i a n r i s p e t t i v a m e n t e s u l c o n f l i t t o i n U c r a i n a e s u l p r o g r a m m a n u c l e a r e d i T e h e r a n . M o l t i d e i l e a d e r r i u n i t i s a r a n n o a P e c h i n o m e r c o l e d ì p e r a s s i s t e r e a l l a p a r a t a m i l i t a r e , a l l a q u a l e p a r t e c i p e r à a n c h e i l l e a d e r n o r d c o r e a n o K i m J o n g U n .