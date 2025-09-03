R o m a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ C h e M a s s i m o D ’ A l e m a f o s s e u n u o m o d e l l ’ E s t l o s a p e v a n o p u r e i s a s s i , e c h e s i m p a t i z z a s s e p e r i l m o d e l l o s o v i e t i c o i n t e m p i d i G u e r r a f r e d d a e r a a l t r e s ì i n t u i b i l e . C h e c a m m i n a s s e a b r a c c e t t o c o i r a p p r e s e n t a n t i d i H e z b o l l a h è p u r e q u e s t o u n f a t t o a c c l a r a t o , m a f r a n c a m e n t e s p e r a v a m o c h e l ’ e x p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o p o t e s s e r i s p a r m i a r c i u l t e r i o r i s c i v o l o n i e i m b a r a z z i . N o n c ’ è p e r ò m a i l i m i t e a l p e g g i o . V e d e r l o s f i l a r e o g g i t r a l e v i e d i P e c h i n o , i m m a g i n a r l o m e n t r e ( q u a s i c e r t a m e n t e ) s i a c c a r e z z a i l b a f f o e s i s p e l l a l e m a n i d a v a n t i a X i J i n p i n g , P u t i n e K i m J o n g U n , i n q u e l l o c h e a t u t t i g l i e f f e t t i è s t a t o i l b a t t e s i m o u f f i c i a l e d i u n n u o v o a s s e t t o g e o p o l i t i c o a l t e r n a t i v o a l l ’ O c c i d e n t e , a i s u o i p r i n c ì p i e v a l o r i , c o n t a n t o d i e s i b i z i o n e m u s c o l a r e n e i t o n i e n e l l e f o r m e , i n d i g n a m a n o n s o r p r e n d e . L a p a r a b o l a d i D ’ A l e m a è i n f a t t i q u e l l a t i p i c a d e l l ’ u o m o d i s i n i s t r a c h e h a v i s s u t o l a s u a v i t a p o l i t i c a m e n t e n d o , e c h e a l l a f i n e n o n h a s a p u t o r e s i s t e r e a l r i c h i a m o d e l l a f o r e s t a ” . C o s ì S t e f a n i a C r a x i , s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a e p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e A f f a r i e s t e r i e d i f e s a a P a l a z z o M a d a m a .