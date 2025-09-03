Roma, 3 set. (Adnkronos) - Che Massimo DAlema fosse un uomo dellEst lo sapevano pure i sassi, e che simpatizzasse per il modello sovietico in tempi di Guerra fredda era altresì intuibile. Che camminasse a braccetto coi rappresentanti di Hezbollah è pure questo un fatto acclarato, ma francamente speravamo che lex presidente del Consiglio potesse risparmiarci ulteriori scivoloni e imbarazzi. Non cè però mai limite al peggio. Vederlo sfilare oggi tra le vie di Pechino, immaginarlo mentre (quasi certamente) si accarezza il baffo e si spella le mani davanti a Xi Jinping, Putin e Kim JongUn, in quello che a tutti gli effetti è stato il battesimo ufficiale di un nuovo assetto geopolitico alternativo allOccidente, ai suoi princìpi e valori, con tanto di esibizione muscolare nei toni e nelle forme, indigna ma non sorprende. La parabola di DAlema è infatti quella tipica delluomo di sinistra che ha vissuto la sua vita politica mentendo, e che alla fine non ha saputo resistere al richiamo della foresta. Così Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della Commissione Affari esteri e difesa a Palazzo Madama.