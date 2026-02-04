M o s c a , 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e c i n e s e X i J i n p i n g h a i n v i t a t o i l p r e s i d e n t e r u s s o V l a d i m i r P u t i n a e f f e t t u a r e u n a v i s i t a u f f i c i a l e i n C i n a n e l l a p r i m a m e t à d e l l ' a n n o . L o h a r i f e r i t o Y u r i U s h a k o v , c o n s i g l i e r e d e l p r e s i d e n t e r u s s o , s e c o n d o c u i " l ' i n v i t o è s t a t o a c c e t t a t o c o n g r a t i t u d i n e . T e m p i s t i c h e e d e t t a g l i s a r a n n o d i s c u s s i u l t e r i o r m e n t e " . P a r l a n d o a i g i o r n a l i s t i d o p o i c o l l o q u i i n v i d e o c o n f e r e n z a t r a i d u e l e a d e r , U s h a k o v h a a g g i u n t o c h e i l l e a d e r c i n e s e h a i n v i t a t o i l p r e s i d e n t e r u s s o a p a r t e c i p a r e a l v e r t i c e A p e c d i S h e n z h e n a n o v e m b r e . " L a R u s s i a s o s t i e n e l e a t t i v i t à d e l l a p r e s i d e n z a c i n e s e e , n a t u r a l m e n t e , i l n o s t r o p r e s i d e n t e s a r à p r o n t o a p a r t e c i p a r e a l l ' i n c o n t r o d i S h e n z h e n " , h a a f f e r m a t o U s h a k o v .