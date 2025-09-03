R o m a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L a p a r t e c i p a z i o n e d i M a s s i m o D ’ A l e m a a l l a p a r a t a m i l i t a r e d i P e c h i n o s i g n i f i c a l ’ o r r e n d a c o n d i v i s i o n e d e i p r o p o s i t i d i d o m i n i o m o n d i a l e d e l l ’ a l l e a n z a f r a X i J i n p i n g , V l a d i m i r P u t i n e K i m J o n g - u n . L a p r e s e n z a d e l l ’ e x P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o i t a l i a n o e d e x p r e s i d e n t e d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o d e l l a S i n i s t r a a P i a z z a T i e n a n m e n , d o v e v e n n e s c h i a c c i a t o d a l r e g i m e c o m u n i s t a l ’ u l t i m o a n e l i t o d i l i b e r t à d e l p o p o l o c i n e s e , è u n i n s u l t o a c o l o r o c h e , o g g i c o m e i e r i , s a c r i f i c a n o l a l o r o v i t a p e r p o t e r v i v e r e i n p a c e , l i b e r t à e d e m o c r a z i a . M i a s p e t t o p a r o l e d i f e r m a c o n d a n n a d a p a r t e d e l l ’ a t t u a l e l e a d e r d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o . A l t r i m e n t i s i g n i f i c h e r à d a p a r t e d i E l l y S c h l e i n a v a l l a r e l a s c e l t a d i c h i l ’ h a p r e c e d u t a a l l a g u i d a d e l s u o p a r t i t o " . L o d i c h i a r a l ’ E u r o p a r l a m e n t a r e d i F d i - E c r , N i c o l a P r o c a c c i n i , c o - p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d e i c o n s e r v a t o r i a l P a r l a m e n t o e u r o p e o .