Roma, 3 set. (Adnkronos) - "La partecipazione di Massimo DAlema alla parata militare di Pechino significa lorrenda condivisione dei propositi di dominio mondiale dellalleanza fra Xi Jinping, Vladimir Putin e Kim Jong-un. La presenza dellex Presidente del Consiglio italiano ed ex presidente del Partito Democratico della Sinistra a Piazza Tienanmen, dove venne schiacciato dal regime comunista lultimo anelito di libertà del popolo cinese, è un insulto a coloro che, oggi come ieri, sacrificano la loro vita per poter vivere in pace, libertà e democrazia. Mi aspetto parole di ferma condanna da parte dellattuale leader del Partito Democratico. Altrimenti significherà da parte di Elly Schlein avallare la scelta di chi lha preceduta alla guida del suo partito". Lo dichiara lEuroparlamentare di Fdi-Ecr, Nicola Procaccini, co- presidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo.