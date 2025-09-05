R o m a , 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " U n t e m p o D ’ A l e m a d i s c u t e v a d i p o l i t i c a e s t e r a c o n C l i n t o n e B l a i r , o g g i l o v e d i a m o c e r c a r e i n t e r l o c u t o r i a l t r o v e . È u n a s u a s c e l t a . M a n o n c i s i i l l u d a : d a P e c h i n o n o n è a r r i v a t o n e s s u n m e s s a g g i o d i p a c e . L ì n o n s i è c e l e b r a t a l a c o o p e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e , m a l a f o r z a d i u n b l o c c o c h e v u o l e m i n a r e i l m u l t i l a t e r a l i s m o . N o n e r a l ’ e s e r c i t o d e l l a s a l v e z z a , e r a u n r a d u n o d i p o t e n z e c h e i n t e n d o n o a f f e r m a r s i c o n t r o l ’ O c c i d e n t e " . L o d i c e P i n a P i c i e r n o , v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o , a l I l G i o r n a l e . " Q u e l v e r t i c e d i m o s t r a l a v o l o n t à d i r i d i s e g n a r e l ’ o r d i n e g l o b a l e s u l l a b a s e d e l l a f o r z a e c o n t r o i l d i r i t t o . L ’ E u r o p a n o n p u ò r i s p o n d e r e s o l o c o n l a l e v a c o m m e r c i a l e . L ’ a c c o r d o c o n M e r c o s u r è i m p o r t a n t e , c e r t o , m a n o n b a s t a . D i f r o n t e a c h i p r a t i c a a p e r t a m e n t e l a p o l i t i c a d i p o t e n z a , s e r v e c o s t r u i r e u n a p o l i t i c a e s t e r a c o m u n e , u n a d i f e s a c o m u n e , u n a v e r a a u t o n o m i a s t r a t e g i c a . È u n a q u e s t i o n e d i s i c u r e z z a , d i s o v r a n i t à e d i f u t u r o " .