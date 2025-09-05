Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Un tempo DAlema discuteva di politica estera con Clinton e Blair, oggi lo vediamo cercare interlocutori altrove. È una sua scelta. Ma non ci si illuda: da Pechino non è arrivato nessun messaggio di pace. Lì non si è celebrata la cooperazione internazionale, ma la forza di un blocco che vuole minare il multilateralismo. Non era lesercito della salvezza, era un raduno di potenze che intendono affermarsi contro lOccidente". Lo dice Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, al Il Giornale. "Quel vertice dimostra la volontà di ridisegnare lordine globale sulla base della forza e contro il diritto. LEuropa non può rispondere solo con la leva commerciale. Laccordo con Mercosur è importante, certo, ma non basta. Di fronte a chi pratica apertamente la politica di potenza, serve costruire una politica estera comune, una difesa comune, una vera autonomia strategica. È una questione di sicurezza, di sovranità e di futuro".