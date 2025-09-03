R o m a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ N o n è u n a b a r z e l l e t t a : D ’ A l e m a i n C i n a a l l a p a r a t a m i l i t a r e d i X i J i n p i n g e d i n c o m p a g n i a d e l d i t t a t o r e K i m J o n g U n i n v o c a l a p a c e " . È q u a n t o d i c h i a r a i n u n a n o t a A n d r e a D e l m a s t r o d e l l e V e d o v e , D e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e S o t t o s e g r e t a r i o d i S t a t o a l l a G i u s t i z i a . " L a C i n a t e n t a d i t e s s e r e u n f r o n t e d i c h i a r a t a m e n t e a n t i o c c i d e n t a l e e d o r g a n i z z a s i n i s t r e p a r a t e m i l i t a r i e l a s i n i s t r a i t a l i a n a , s e n z a s e n s o d e l p u d o r e , l a s p a c c i a p e r u n m e s s a g g i o d i p a c e . L a s t o r i a d e l l a s i n i s t r a è c a r a t t e r i z z a t a d a v a r i E f i a l t e d e l l a p r o p r i a c i v i l t à c h e h a n n o s e m p r e s v e n t o l a t o b a n d i e r e a l t r u i , m a s p a c c i a r e l a p r o p r i a p r e s e n z a , a l f i a n c o d e l d i t t a t o r e n o r d C o r e a n o , a d u n a p a r a t a m i l i t a r e c i n e s e p e r u n m e s s a g g i o d i p a c e è u n a s f i d a a l r i d i c o l o e d u n i n s u l t o a l l a i n t e l l i g e n z a . C o m e s e m p r e a s i n i s t r a p r e v a l e i l r i c h i a m o d e l l a g i u n g l a d e l c o m u n i s m o s u l l a a p p a r t e n e n z a n a z i o n a l e e a l l a p r o p r i a c o m u n i t à u m a n a e p o l i t i c a o c c i d e n t a l e ” .