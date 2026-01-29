R o m a , 2 8 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - È s t a t a p r e s e n t a t a a R o m a , p r e s s o l ’ A u l a d e i G r u p p i P a r l a m e n t a r i , l a t e r z a e d i z i o n e d e l l a C o p p a I t a l i a d e l l e R e g i o n i 2 0 2 6 , p r o m o s s a d a l l a L e g a d e l C i c l i s m o P r o f e s s i o n i s t i c o , p r e s i e d u t a d a R o b e r t o P e l l a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a C o n f e r e n z a d e l l e R e g i o n i e d e l l e P r o v i n c e A u t o n o m e , g u i d a t a d a M a s s i m i l i a n o F e d r i g a . D o p o i s a l u t i i s t i t u z i o n a l i d e l P r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i L o r e n z o F o n t a n a , d e l P r e s i d e n t e d e l l a C o n f e r e n z a d e l l e R e g i o n i e d e l l e P r o v i n c e A u t o n o m e M a s s i m i l i a n o F e d r i g a ( i n v i d e o c o l l e g a m e n t o ) e d e l P r e s i d e n t e d e l l a L e g a d e l C i c l i s m o P r o f e s s i o n i s t i c o R o b e r t o P e l l a , i l q u a l e h a a n c h e p r e s e n t a t o i l P r o g e t t o e l e n o v i t à i n t r o d o t t e p e r i l 2 0 2 6 , s o n o i n t e r v e n u t i i M i n i s t r i A n d r e a A b o d i ( S p o r t e G i o v a n i ) , E u g e n i a R o c c e l l a ( F a m i g l i a , N a t a l i t à e P a r i O p p o r t u n i t à ) , D a n i e l a S a n t a n c h é ( T u r i s m o ) e A n t o n i o T a j a n i ( A f f a r i E s t e r i e C o o p e r a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e , t r a m i t e v i d e o m e s s a g g i o ) e V i t o B a r d i , C o o r d i n a t o r e d e l l a C o m m i s s i o n e S p o r t d e l l a C o n f e r e n z a d e l l e R e g i o n i e P r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e B a s i l i c a t a . L ’ e v e n t o h a s o t t o l i n e a t o l ’ i m p o r t a n z a d e l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a i s t i t u z i o n i , m o n d o s p o r t i v o e p a r t n e r , r a f f o r z a n d o l a c e n t r a l i t à d e l l ’ I t a l i a n e l p a n o r a m a i n t e r n a z i o n a l e d e l c i c l i s m o e v a l o r i z z a n d o l e g r a n d i t r a d i z i o n i n a t e s u l l e s t r a d e d i C o p p i e B a r t a l i . L a C o p p a I t a l i a d e l l e R e g i o n i 2 0 2 6 p r e v e d e 5 2 g i o r n a t e c o m p l e s s i v e d i g a r e – 4 0 p e r g l i u o m i n i e 1 2 p e r l e d o n n e – i n 1 7 R e g i o n i i t a l i a n e . D u e l e n u o v e g a r e a t a p p e , i l G i r o d e l l a S a r d e g n a - p r i m a g a r a d e l l a s t a g i o n e - e i l T o u r d e l l a M a g n a G r e c i a , e u n a r i n n o v a t a e d i z i o n e d e l l a S e t t i m a n a i n t e r n a z i o n a l e d i C o p p i e B a r t a l i . T r a i t e m i d i r i l i e v o : l a p a r i f i c a z i o n e d e i p r e m i g a r a e l ' e q u i p a r a z i o n e d e l m o n t e p r e m i f i n a l e t r a u o m i n i e d o n n e ; l e i n i z i a t i v e c u l t u r a l i i n o c c a s i o n e d e g l i 8 0 a n n i d e l l a C o p p i e B a r t a l i , d e l l a n a s c i t a d e l l a R e p u b b l i c a i t a l i a n a e d e l d i r i t t o d i v o t o a l l e d o n n e ; l a p r o m o z i o n e d e l M a d e i n I t a l y e d e l s i s t e m a c a m e r a l e i t a l i a n o a t t r a v e r s o i l p a r t e n a r i a t o c o n U n i o n c a m e r e ; l ’ a c c e s s i b i l i t à d e l l o s p o r t p e r t u t t i ; l a v a l o r i z z a z i o n e d e i t e r r i t o r i e d e l c i c l i s m o , a n c h e d e s t a g i o n a l i z z a n d o ; l a p r o m o z i o n e d i s a l u t e e s t i l i d i v i t a s a n i ; l a s i c u r e z z a d e i c i c l i s t i . L a g i o r n a t a h a v i s t o p r o t a g o n i s t a u n d i a l o g o c o n i g r a n d i c a m p i o n i d e l c i c l i s m o , t r a c u i A l e s s a n d r o B a l l a n , P a o l o B e t t i n i , G i a n n i B u g n o , C l a u d i o C h i a p p u c c i , M a u r i z i o F o n d r i e s t , F r a n c e s c o M o s e r ( i n c o l l e g a m e n t o ) , V i n c e n z o N i b a l i e G i u s e p p e S a r o n n i , c h e h a n n o c o n d i v i s o c o n g l i o s p i t i a n e d d o t i , e s p e r i e n z e e v i s i o n i s u l f u t u r o d e l c i c l i s m o p r o f e s s i o n i s t i c o . L a c e r i m o n i a s i è c o n c l u s a c o n l a p r e m i a z i o n e d i d u e i m p o r t a n t i m a n a g e r d e l c i c l i s m o , L u c a G u e r c i l e n a e A n d r e a A g o s t i n i , a t e s t i m o n i a n z a d e l l ’ i m p e g n o d e l l a L e g a d e l C i c l i s m o P r o f e s s i o n i s t i c o n e l p r o m u o v e r e i v a l o r i e l e c o m p e t e n z e c h e i l c i c l i s m o i t a l i a n o e s p r i m e a l i v e l l o g l o b a l e . I l T r o f e o d e l l a C o p p a I t a l i a d e l l e R e g i o n i a n c h e n e l 2 0 2 6 s a r à i s p i r a t o a l l ' o p e r a " T e r z o P a r a d i s o " d e l M a e s t r o M i c h e l a n g e l o P i s t o l e t t o , r i c h i a m a t a a n c h e n e l l ' i l l u s t r a z i o n e a t e c n i c a m i s t a , c e l e b r a t i v a d e l l ' 8 0 e s i m o d e l l a C o p p i e B a r t a l i , d o n a t a a t u t t i i R e l a t o r i p r e s e n t i . " P e r m e p e r s o n a l m e n t e e p e r l a L e g a C i c l i s m o c h e r a p p r e s e n t o o g g i è s t a t a u n a g r a n d e e m o z i o n e . V e d e r e l a C o p p a I t a l i a d e l l e R e g i o n i , i l p r o g e t t o c h e a b b i a m o c r e a t o e p o r t i a m o a v a n t i d a s o l i d u e a n n i c o n l a C o n f e r e n z a d e l l e R e g i o n i , c r e s c e r e c o s ì r a p i d a m e n t e è m o t i v o d i g r a n d e s o d d i s f a z i o n e - h a d e t t o P e l l a - . A l c u o r e d e l l ’ i n i z i a t i v a i l f o r t e s o s t e g n o d e l l e i s t i t u z i o n i , a p a r t i r e d a l P r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i L o r e n z o F o n t a n a , i n s i e m e a i M i n i s t r i A b o d i , G i o r g e t t i , R o c c e l l a , S a n t a n c h é , S c h i l l a c i e T a j a n i . E s s e r e r i c e v u t i a l l a F a r n e s i n a i n s i e m e a i c a m p i o n i d e l c i c l i s m o i t a l i a n o e a i m i g l i o r i d i r e t t o r i s p o r t i v i c h e l a d i s c i p l i n a e s p r i m e n e l m o n d o é u n m o t i v o d i o r g o g l i o e d i s p r o n e a d a r e s e m p r e d i p i ù . A t t r a v e r s o l a C o p p a I t a l i a d e l l e R e g i o n i s v i l u p p e r e m o i v a l o r i a l c e n t r o d e l p r o g e t t o : s p o r t e s a l u t e , s v i l u p p o e c o n o m i c o e t u r i s m o , i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e , p a r i t à . C o i n v o l g e r e m o 1 7 R e g i o n i i t a l i a n e , o l t r e m i l l e c o m u n i , c o n 5 2 g i o r n a t e d i g a r a : u n p r o g e t t o c h e r a p p r e s e n t a u n a v e r a r i p a r t e n z a p e r i l c i c l i s m o , c o s ì c o m e a v v e n n e p e r i l n o s t r o P a e s e 8 0 a n n i f a , s u l l e s t r a d e d i C o p p i e B a r t a l i , c a p a c e d i u n i r e s p o r t , i s t i t u z i o n i , t e r r i t o r i e c o m u n i t à " . " O g g i d i a m o i l v i a a u n a n u o v a e p i ù p a r t e c i p a t a e d i z i o n e d e l l a C o p p a I t a l i a d e l l e R e g i o n i , u n p r o g e t t o c h e q u e s t ’ a n n o a t t r a v e r s a b e n 1 7 R e g i o n i n e l s e g n o d e l l a p a s s i o n e p e r i l c i c l i s m o , r a f f o r z a n d o l a n o s t r a i d e n t i t à e l a n o s t r a s t o r i a a 8 0 a n n i d a l l a n a s c i t a d e l l a R e p u b b l i c a - h a s o t t o l i n e a t o F e d r i g a - . S e g u i r e m o l e t a p p e a u n a a u n a , f a c e n d o i l t i f o p e r i c a m p i o n i e a m m i r a n d o l e s t r a o r d i n a r i e b e l l e z z e c h e i n c o n t r e r e m o s u l l o r o p e r c o r s o . I l c i c l i s m o è m e t a f o r a d e l l a v i t a : r i c h i e d e a l l e n a m e n t o , t e n a c i a , s e n s o d e l l i m i t e , a m b i z i o n e , m a f o r m a a n c h e a l l a s c o n f i t t a e a l l a r i p a r t e n z a . L a C o n f e r e n z a d e l l e R e g i o n i s o s t i e n e q u e s t a i n i z i a t i v a p r o p r i o p e r c h é c r e d i a m o n e l v a l o r e d e l l o s p o r t , n e l l a s u a c a p a c i t à d i u n i r e l e c o m u n i t à e g e n e r a r e n u o v e o p p o r t u n i t à d i s v i l u p p o l o c a l e . U n r i n g r a z i a m e n t o s i n c e r o a l l ’ o n . P e l l a , a l l a L e g a d e l C i c l i s m o , a i M i n i s t r i e a t u t t e l e i s t i t u z i o n i c o i n v o l t e p e r a v e r c o n d i v i s o c o n n o i q u e s t o i m p e g n o : s p o r t , p o l i t i c h e p u b b l i c h e e s v i l u p p o t e r r i t o r i a l e c a m m i n a n o , a n z i c o r r o n o , i n s i e m e " . " L o s p o r t è u n e l e m e n t o c e n t r a l e p e r l a c r e s c i t a d e l l e n o s t r e c o m u n i t à , c o n s o l i d a i l l e g a m e t r a a t l e t i , g a r e e t e r r i t o r i , o f f r e n u o v e o p p o r t u n i t à a i g i o v a n i . I l c i c l i s m o , p o i , m u o v e g r a n d e p a r t e c i p a z i o n e d i p u b b l i c o e , a t t r a v e r s a n d o s t r a d e , p a e s i e c o m u n i t à , u n i s c e l ’ I t a l i a d a s e m p r e . h a d i c h i a r a t o B a r d i - . L a C o p p a I t a l i a d e l l e R e g i o n i a f f e r m a v a l o r i f o n d a m e n t a l i c o m e l a p a r i t à d i g e n e r e a n c h e n e l t r a t t a m e n t o d e i m o n t e p r e m i , l ’ a c c e s s i b i l i t à d e l l o s p o r t , l a f o r m a z i o n e d e i g i o v a n i a l l a g i u s t a c o m p e t i z i o n e , l a p r o m o z i o n e d i s a l u t e e s t i l i d i v i t a s a n i . C o m e C o o r d i n a t o r e d e l l a C o m m i s s i o n e S p o r t , v o g l i o s o t t o l i n e a r e l ’ i m p e g n o c o s t a n t e d e l l e R e g i o n i n e l g a r a n t i r e c h e l o s p o r t s i a d a v v e r o a l l a p o r t a t a d i t u t t i e v i c i n o a l l e p e r s o n e , e s a t t a m e n t e c i ò c h e s t i a m o r e a l i z z a n d o i n s i e m e a l l a L e g a d e l C i c l i s m o P r o f e s s i o n i s t i c o c o n i l p r o g e t t o d e l l a C o p p a I t a l i a " .